Консерваторы признали поражение на выборах в Норвегии

Действующий премьер-министр Норвегии и глава консервативной партии "Хёйре" Эрна Сульберг вечером в понедельник, 13 сентября признала свой проигрыш на парламентских выборах и поздравила лидера оппозиционной Рабочей партии (РП) Юнаса Гара Стере с победой.

Согласно предварительным результатам голосования, левоцентристская оппозиция во главе с социал-демократом Стере сможет получить большинство в 169-местном однопалатном норвежском парламенте - Стортинге. Избирательные участки в Норвегии закрылись в 22.00 по местному времени.

По словам Эрны Сульберг, Стере получил несомненное большинство, достаточное для формирования правительства, а работа возглавляемого ею консервативного кабинета "на этот раз завершена". Сульберг возглавляла правительство Норвегии на протяжении 8 лет.

Победа оппозиции не стала неожиданностью

61-летний миллионер Стере, таким образом, стал основным претендентом на пост премьер-министра этой скандинавской страны, если ему удастся сформировать наиболее вероятную коалицию левоцентристского блока с участием РП, Партии центра и Социалистической левой партии.

Депутатов в норвежский Стортинг избирают раз в четыре года, председатель парламента считается вторым лицом в государстве, формально возглавляемом королем Норвегии Харальдом V. Досрочный роспуск парламента запрещен. Население Норвегии насчитывает около 5,37 млн человек.

Смотрите также: