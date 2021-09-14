 Консерваторы признали поражение на выборах в Норвегии | Новости из Германии о Европе | DW | 14.09.2021

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Европа

Консерваторы признали поражение на выборах в Норвегии

Действующая глава норвежского правительства Эрна Сульберг поздравила с победой лидера левоцентристской оппозиции Юнаса Гара Стере, который, как ожидается, сформирует новый кабинет.

Лидер норвежской оппозиции Юнас Гар Стере с букетом роз празднует победу на выборах

Лидер норвежской оппозиции Юнас Гар Стере празднует победу на выборах

Действующий премьер-министр Норвегии и глава консервативной партии "Хёйре" Эрна Сульберг вечером в понедельник, 13 сентября признала свой проигрыш на парламентских выборах и поздравила лидера оппозиционной Рабочей партии (РП) Юнаса Гара Стере с победой.

Согласно предварительным результатам голосования, левоцентристская оппозиция во главе с социал-демократом Стере сможет получить большинство в 169-местном однопалатном норвежском парламенте - Стортинге. Избирательные участки в Норвегии закрылись в 22.00 по местному времени.

По словам Эрны Сульберг, Стере получил несомненное большинство, достаточное для формирования правительства, а работа возглавляемого ею консервативного кабинета "на этот раз завершена". Сульберг возглавляла правительство Норвегии на протяжении 8 лет.

Победа оппозиции не стала неожиданностью

61-летний миллионер Стере, таким образом, стал основным претендентом на пост премьер-министра этой скандинавской страны, если ему удастся сформировать наиболее вероятную коалицию левоцентристского блока с участием РП, Партии центра и Социалистической левой партии.

Депутатов в норвежский Стортинг избирают раз в четыре года, председатель парламента считается вторым лицом в государстве, формально возглавляемом королем Норвегии Харальдом V. Досрочный роспуск парламента запрещен. Население Норвегии насчитывает около 5,37 млн человек.

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    Бункер

    За входом скрывается 120-метровой туннель, ведущий в хранилище. Холодильные установки обеспечивают постоянную температуру - 7 градусов ниже нуля. В конце туннеля - дверь бункера, где хранятся образцы посадочного материала со всего мира, собранные под эгидой ООН в 2006 году. Арктический холод призван сохранить семена от уничтожения в случае природных бедствий или ядерной войны.

  • Хранилище

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    Для подобной миссии Шпицберген считается идеальным местом, ведь Норвегия ни с кем не воюет, а сам архипелаг - демилитаризованная зона. Для региона характерна небольшая тектоническая активность. Кроме того, хранилище находится на высоте 130 метров над уровнем моря, поэтому и наводнения ему не грозят. На фото: карманные фонарики в полной готовности.

  • Семена из всех уголков мира

    Кладовая глобальной катастрофы

    Семена из всех уголков мира

    Трижды в году хранилище "оживает": прибывают новые образцы семян, готовые занять свое почетное место на одной из полок банка посадочного материала. Складские помещения предусмотрены для размещения 4,5 миллиона видов сельскохозяйственных растений. 500 семян приходится в среднем на каждый вид. Всего в трех помещениях бункера может поместиться 2,25 миллиарда семян.

  • По первому требованию

    Кладовая глобальной катастрофы

    По первому требованию

    Недавно семена, прибывшие на хранение из Сирии, были затребованы обратно - впервые со дня основания хранилища. Запрос пришел из Международного центра аграрных исследований в засушливых регионах. Речь шла о сортах злаков, произрастающих в устойчивых к засухе регионах Ближнего Востока.

  • Семена будущего из Германии?

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    Семена будущего?

    Образцы посадочного материала из Германии хранятся в серебристых, герметично закрытых алюминиевых упаковках. В данное время в бункере Шпицбергена содержится 865 тысяч образцов семян из более 5 тысяч видов растений, имеющихся в мире. В официальном каталоге зарегистрированы образцы из 217 стран.

    Автор: Михаэль Марек, Инга Ваннер


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