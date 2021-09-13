Прогнозы: оппозиция лидирует на выборах в парламент Норвегии

В Норвегии завершилось голосование на выборах в Стортинг - однопалатный парламент страны. Избирательные участки были открыты в понедельник, 13 сентября, с 10.00 мск до 22.00 мск.

Предварительные результаты будут обнародованы вскоре после завершения голосования.

Между тем норвежская общественная телерадиокомпания NRK, телеканал TV2, а также ежедневная газета Verdens gang ("Верденс ганг") выступили с прогнозами, в соответствии с которыми левоцентристский блок в составе представителей оппозиции от Рабочей партии (РП), Социалистической левой партии и Партии центра имеют все шансы на решительную победу на выборах.

Reuters: Глава оппозиционной Рабочей партии может сформировать правительство

Агентство Reuters отмечает, что председатель РП Юнас Гар Стере, как ожидается, может сформировать следующее правительство, которое либо будет править в меньшинстве, либо заручится поддержкой еще ряда левоцентристских партий и тем самым положит конец восьмилетнему пребыванию у власти премьера Эрны Сульберг. Она является председатем консервативной партии "Хёйре".

Агентство AFP в свою очередь передало, что согласно прогнозам, пять оппозиционных партий совместно получают 104 из 169 мест в парламенте.

Стортинг в Норвегии составляют почти 170 депутатов, избираемых на 4 года прямым, равным и тайным голосованием по партийным спискам. Досрочный роспуск парламента запрещен. Председатель Стортинга по протоколу является вторым после короля лицом в государстве.

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