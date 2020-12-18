 Конгресс США нового созыва приступил к работе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2021

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Мир

Конгресс США нового созыва приступил к работе

Демократы сохранили за собой большинство в Палате представителей. Расстановка сил в Сенате определится через несколько дней после второго тура выборов в Джорджии.

Здание Конгресса США в Вашингтоне

Здание Конгресса США в Вашингтоне

В Вашингтоне в воскресенье, 3 января, приступил к работе новый состав Конгресса США, сформированный по результатам ноябрьских выборов.  Демократы сохранили за собой большинство в Палате представителей, хотя и лишились части мандатов. В нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. До выборов у демократов в ней было 232 места, у республиканцев - 197. Ожидается, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси будет снова избрана на новый срок.

Расстановка сил в Сенате определится через несколько дней после второго тура выборов в штате Джорджия, где на кону стоят два сенатских мандата. По законам штата, для избрания в Конгресс кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов, однако по итогам голосования в ноябре ни одному из претендентов этого сделать не удалось. На данный момент в Сенате у республиканцев 50 из 100 мест, а у демократов - 46, еще два места остаются за независимыми сенаторами, аффилированными с демократами. Если оба мандата в Джорджии получат демократы, то они фактически будут контролировать и Сенат. Согласно американскому законодательству, вице-президент, которым стала демократ Камала Харрис, возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Утверждение результатов выборов президента

Первым делом нового Конгресса будет утверждение результатов президентских выборов в стране: для этого обе палаты соберутся 6 января на совместном заседании. Ранее 12 сенаторов-республиканцев заявили, что планируют оспорить итоги голосования. Они призвали конгресс назначить комиссию, которая проведет десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах. По данным телеканала CNN, около 100 республиканцев в Палате представителей также готовы выразить несогласие с результатами президентских выборов. Как отмечает агентство AFP, это может затянуть процедуру утверждения Конгрессом результатов выборов президента, однако шансов на успех у них нет.

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