В США иск об аннулировании выборов поддержали 106 конгрессменов

Группа из 106 конгрессменов-республиканцев в четверг, 10 декабря, направила Верховному суду США заключение, в котором выразила поддержку иску Техаса об аннулировании результатов президентских выборов в четырех "колеблющихся штабах", победа в которых помогла демократу Джо Байдену одержать верх над действующим президентом США Дональдом Трампом.
В своем послании конгрессмены заявляют, что "антиконституционные нарушения поставили под сомнение" результаты голосования и "честность американской системы проведения выборов". Они также утверждают, что их опасения разделяют миллионы избирателей. Ранее иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона уже поддержали генпрокуроры 17 других американских штатов.
Иск, поданный Пэкстоном напрямую в Верховный суд США, имеет целью добиться аннулирования результатов президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине, с тем чтобы отсрочить назначение выборщиков, которым предстоит определить будущего президента страны. Если ничего не изменится, то выборщики, как ожидается, изберут президентом США Джо Байдена уже на будущей неделе.
Иск генпрокурора Техаса
Кен Пэкстон в своем иске утверждает, что власти Пенсильвании, Джорджии, Мичигана и Висконсина "использовали пандемию коронавируса в качестве предлога для незаконного изменения электоральных правил путем указаний свыше или дружественных исков, подорвав тем самым честность голосования". Результаты президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине уже утверждены.
Многие эксперты в области права сомневаются, что иск Пэкстона вообще будет принят к рассмотрению, поскольку ни один американский штат не имеет права вмешиваться в избирательный процесс в другом штате. К тому же техасский генпрокурор в своем иске не представил убедительных доказательств нарушений на выборах и не подал жалобу на результаты голосования в штатах с высоким процентом голосования по почте, победу в которых одержал Трамп.
Бесперспективность исков
Только 8 декабря Верховный суд США отверг иск республиканцев с требованием аннулировать миллионы голосов, поданных в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. Поэтому эксперты больше не видят реальных путей, которые позволили бы Трампу юридически оспорить результаты выборов.
Дональд Трампа с 3 ноября утверждает, что демократы украли у него победу на выборах путем масштабного мошенничества. Однако до сих пор ни он сам, ни его адвокаты так и не смогли представить убедительных доказательств этого. Десятки исков, поданных командой Трампа, были отклонены в различных штатах. На прошлой неделе даже генпрокурор США Уильям Барр заявил, что у него нет доказательств мошенничества в столь крупном объеме, что это повлияло бы на исход президентских выборов.
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Автор: Илья Коваль