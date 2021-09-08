На Эльбе! Концерт для симфонического оркестра и пяти колесных пароходов

В начале сентября музыканты Дрезденского симфонического оркестра (dresdner-sinfoniker.de) дали свой очередной нестандартный концерт, на этот раз - в рамках проекта "Эльбский караван" (Elbkarawane). Они выступили на плавучей сцене посреди реки в окружении и сопровождении пяти исторических пароходов. Кулисами стали архитектурные памятники "Флоренции на Эльбе", как часто называют Дрезден. По словам художественного руководителя Маркуса Риндта (Markus Rindt), таким образом музыканты хотели продемонстрировать, что даже во время пандемии нельзя терять контакта с аудиторией.

Эльбские колесные пароходы, принимавшие участие в необычном концерте

Паровые трубы в симфоническом оркестре

Сначала члены оркестра днем отправились по Эльбе в центр Дрездена на небольших лодках. По пути отдельные группы давали бесплатные мини-концерты на пирсах и прибрежных лугах. Маркус Риндт в интервью агентству dpa подчеркнул, что вечером во время музыкального эксперимента даже трубы котлов стали инструментами оркестра, на которых капитаны играли с помощью педалей. Каждый пароход сопровождал ассистент, передававший им указания главного дирижера Премилы Петровича (Premil Petrović).

В машинном отделении одного из пароходов

Для уникального речного концерта композитор Андреас Гундлах (Andreas Gundlach) сочинил Concerto Grosso для пяти колесных пароходов и оркестра. Музыка для второй мировой премьеры - вечернего концерта под названием "Бытие" (Being) - была написана американским композитором Майклом Торке. На берегу Эльбы в историческом центре города собралось около тысячи зрителей. Несмотря на то, что концерт проходил под открытым небом, посетителей пускали по строгим правилам: только вакцинированных, выздоровевших или с отрицательным тестом на коронавирус.

Социально-политические проекты

Дрезденский симфонический оркестр известен своими социально-политическими проектами и международным сотрудничеством. В 2017 году он дал концерт у разделительной стены между США и Мексикой. Сначала этот протестный концерт, который в Германии назвали "Концертом против стены" (Anti-Mauer-Konzert), был запланирован по обе стороны границы, то есть и на мексиканской, и на американской сторонах. Однако власти США запретили выступление в Сан-Диего. Официальная причина отказа - защита птиц, которые обитают в заповеднике неподалеку. Концерт тем не менее состоялся на мексиканской стороне - в городе Тихуана, в нескольких метрах от границы с США. Концерт стал протестной акцией против изоляции и разделения людей, вызвав большой интерес.

Кроме того, в июле Дрезденский симфонический оркестр выступил в Гамбурге: музыканты дали концерт "Небо над Гамбургом" на крышах четырех высотных домов района многоэтажек Ленцзидлунг (Lenzsiedlung). На высоте 40 метров звучали и такие экзотические инструменты, как альпийские горны. Обычно на них играют в горах, но на этот раз хорошо узнаваемые раскатистые звуки раздавались посреди "городских джунглей".

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