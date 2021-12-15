 Концерт Билли Айлиш в Бонне: с украинским флагом в руках | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Концерт Билли Айлиш в Бонне: с украинским флагом в руках

На шоу в Бонне поп-диве из зрительного зала на сцену неожиданно бросили украинский флаг. Билли подняла его и, прижав к груди, продолжила петь.

Билли Айлиш во время своего выступления в Бонне

Билли Айлиш во время своего выступления в Бонне

Фанаты Билли Айлиш в западногерманском Бонне ликовали. Именно концертом в бывшей столице ФРГ вечером в среду, 1 июня, начала свои выступления в Германии в рамках европейского турне американская певица, считающаяся одной из крупнейших поп-звезд нашего времени.

Без музыкальных излишеств

Рассчитанный примерно на 2000 зрителей зал "Телеком Форум", где 20-летняя "королева эпатажа" из Лос-Анджелеса дала камерный акустический концерт, просто взорвался, когда хрупкая девушка, облаченная в черный джемпер и брюки в ее коронном стиле оверсайз, вышла на сцену. "Билли! Билли! Билли!" – с восторгом скандировали зрители.

Билли Айлиш аккомпанирует ее брат Финнеас О'Коннелл

Билли Айлиш аккомпанирует ее брат Финнеас О'Коннелл

Билли Айлиш садится на стул, берет микрофон, произносит: "Я так рада вас видеть!" И начинает петь. Никаких музыкальных излишеств: только голос Билли, звуки гитары и синтезатора, на которых певице аккомпанирует ее старший брат Финнеас О'Коннелл.

Неожиданно из зрительного зала на сцену бросили украинский флаг. Билли Айлиш подняла его и, прижав к груди, продолжила петь, исполняя композицию Happier Than Ever. Айлиш поет почти шепотом. Зал замирает, слушая своего кумира.

Парад хитов

Конечно, на концерте в Бонне Айлиш не могла не исполнить и свой мега-хит Bad Guy. Также прозвучала знаменитая композиция Ocean Eyes – творение ее брата Финнеаса, взорвавшее чарты в 2015 году, когда Билли было всего 13 лет. Именно эта песня явилась отправной точкой захватывающей истории в мире шоубизнеса девочки-подростка, ставшей кумиром целого поколения.

Билли спела также No Time To Die, написанную для фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" – песню, за исполнение которой девушка в конце марта была удостоена премии "Оскар".

То мрачная, то джазовая, то лирическая, - умение перевоплощаться, исполнительский талант и музыка, которая вне жанров и стандартов, сделали Билли не только иконой подростков. Ее дарование сегодня признает и самая взыскательная публика, в том числе - музыкальные критики и продюсеры.

Концерт в Бонне продолжался меньше часа, но получилось незабываемое, душевное шоу. В конце Билли Айлиш поднимает украинский флаг и прощается со своими поклонниками. "Через несколько недель я буду в Кельне. Может быть, мы еще встретимся там?" – обращается она к залу. В Германии, помимо Кельна, Билли выступит во Франкфурте-на-Майне и Берлине. И это – лишь начало ее большого европейского турне.

Смотрите также:

  • Тейлор Свифт

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Кантри-дива Тейлор Свифт

    Американской исполнительнице кантри и поп Тейлор Свифт 26 лет. Прорыв наступил десять лет назад, когда девушка впервые возглавила кантри-чарты. С тех пор ее популярность только набирает обороты. Последний альбом "1989" стал бестселлером. Он - самый продаваемый в США за период с 2002 года. Тейлор входит в число самых влиятельных и сексапильных женщин в мире.

  • Хозиер

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Неотразимый Хозиер

    Мягкий голос, эмоциональные тексты и потрясающая внешность. Когда 25-летний ирландский бард Эндрю Хозиер-Бирн, выступающий под сценическим именем Хозиер, выходит на сцену, девушки просто теряют голову. Первая победа пришла к нему в 19-летнем возрасте, с выходом альбома "Take Me To Church", за который автор и исполнитель был номинирован на премию Grammy.

  • Ариана Гранде

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Универсальный талант Арианы Гранде

    Музыкальная карьера 22-летней певицы Арианы Гранде стартовала пять лет назад, когда девушка записала саундтрек к одному телесериалу. А всего два года спустя вышел ее дебютный диск. Второй альбом - "My Everything" - приземлился на первое место в чартах. В этом году звезда собирается выпустить новый сборник. Ариана также успешно снимается в кино. А еще она придумала новую линию духов.

  • Группа Tokio Hotel

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Феноменальная команда Tokio Hotel

    Братьям-близнецам из Магдебурга Биллу и Тому Каулиц (Bill & Tom Kaulitz) было 15 лет, когда первый же их сингл "Durch den Monsun" взлетел на вершины чартов. С тех пор созданная ими рок-группа Tokio Hotel, в которую они взяли еще двоих приятелей, входит в число самых успешных в Германии. Участникам команды сегодня по 25 лет. От поклонниц у них по-прежнему нет отбоя.

  • Бритни Спирс

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Поп-принцесса Бритни Спирс

    Невинная школьница и одновременно - эротичная Лолита, - такой пикантный образ создала Бритни Спирс. Она стала звездой в 1999 году, с выходом своего дебютного альбома. И было ей тогда всего 17 лет. Сейчас Бритни 34 года. Ее жизнь то и дело сопровождают скандалы. Но особенно взбудоражил мир страстный поцелуй поп-принцессы с поп-королевой Мадонной на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.

  • Backstreet Boys

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    ''Мальчики с задворок'' Backstreet Boys

    В 1993 году в США была создана поп-группа под названием Backstreet Boys ("Парни с задворок"), в корне отличавшаяся от аналогичных команд по концепции: во время выступлений на первом плане фигурировали не музыканты, а танцующие и поющие мальчики-симпатяги. Оригинальную команду сформировали школьники. И существует она по сей день. В мае выйдет ее новый альбом.

  • Элвис Пресли

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Секс-символ Элвис Пресли

    Молодежь 1950-х сходила с ума, когда на сцену в костюме ковбоя и с гитарой в руках выходил, темпераментно виляя бедрами, Элвис Пресли. Свой первый концерт "король рок-н-ролла" дал, когда ему было 19 лет. А в 21-летнем возрасте он уже был на пике популярности. Для миллионов девчонок по всему миру этот талантливый красавчик был не только кумиром, но и настоящим секс-символом.

  • Немецкий Элвис Петер Крауз

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    "Немецкий Элвис" Петер Крауз

    Такой сексапильностью, как Элвис Пресли, немецкий певец, актер и первый в Германии культовый исполнитель рок-н-ролла Петер Крауз (Peter Kraus), пожалуй, не отличался. Зато шармом он обладал редким. Одна его улыбка сражала девчонок 1950-х наповал. А когда в исполнении 19-летней звезды звучали наполненные драйвом хиты "Wenn Teenager träumen" и "Sugar Baby", поклонницы прямо визжали от восторга.

  • Певица Nena

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Звезда ''Новой немецкой волны'' Nena

    В 1980-е, когда в США стали популярными Мадонна и Майкл Джексон, в ФРГ появился свой кумир - представительница "новой немецкой волны", 20-летняя певица с, исполнявшая альтернативный рок и выступавшая под псевдонимом Nena. Одноименная группа, где она солировала, просуществовала лишь шесть лет, а сама Nena занялась сольной карьерой.

  • The Beatles

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Великолепная четверка The Beatles

    Образованная в 1960 году легендарная "ливерпульская четверка" The Beatles стала первой в мире рок-группой, участники которой едва перешагнули подростковый возраст. "Битлы" пользовались сумасшедшей любовью, их всюду сопровождали армии фанатов. А поклонницы бились в истерике и даже падали от счастья в обморок, стоило им увидеть Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона или Ринго Старра.

  • Sex Pistols

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Дикие панки Sex Pistols

    В конце 1970-х годов Великобританию захлестнула волна панк-рока. А инициаторами "панк-революции" стала основанная в 1975 году в Лондоне группа Sex Pistols - один из самых скандальных музыкальных коллективов того времени. Его участники, некоторым из которых не было и 20, выступали против существующего политического строя, выражали презрение к королевской семье, призывали к анархии.

  • Группа The Bay City Rollers

    Звезды, узнавшие вкус славы в юности

    Мимолетная слава The Bay City Rollers

    В 1970-х годах эти пятеро симпатичных подростков из Шотландии были настоящими кумирами своих сверстников, а образованная ими поп-рок-группа The Bay City Rollers - самой культовой в Великобритании. В общей сложности, они продали свыше 70 миллионов дисков. Но триумф продолжался недолго. В начале 1980-х с приходом панк-рока "роллермания" быстро прекратилась.

    Автор: Зильке Вюнш, Наталия Королева


Контекст

Звезды мировой музыки, кино и спорта призвали поддержать Украину

Акция Stand Up for Ukraine прошла накануне международной конференции доноров, организованной с участием Еврокомиссии для поддержки Украины.  

Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей "Грэмми" в главной номинации

В Лос-Анджелесе раздали золотые граммофоны. Наибольшее их число унес семейный подряд в составе Билли Айлиш и ее брата.  

Станет ли европейское турне Rammstein прощальным?

Перерыв был непреднамеренно долгим: только сейчас Rammstein может продолжить свой европейский тур, начавшийся в 2019 году. Всего запланировано 19 европейских городов.  

Апокалипсис от Rammstein: новый альбом станет последним?

Когда на свет повляется очередное творение этой немецкой группы, то такое событие обычно сопровождается скандалом или провокацией. Однако альбом "Zeit" посылает другие сигналы.  

Королева немецкого шлягера с сибирскими корнями стала мамой

Поп-звезда Хелене Фишер, самая успешная певица в Германии, впервые стала мамой. Причем рожать она решила не в клинике, а дома.  

Как поп-звезда из Германии завоевывает мировую музыкальную сцену

19-летняя Зое Виз принадлежит к новому поколению поп-звезд, чьи открытость и искренность в песнях находят огромный отклик не только у ее ровесников, но и у более взрослой аудитории.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему украинские музыкантки участвуют в турне композитора-оскароносца Ханса Циммера (28.03.2022)  

YouTube: раскрутиться и не потеряться  

Rammstein: эксклюзивный киноконцерт  

Также по теме

Zoe Wees arrives at the 2021 American Music Awards at the Microsoft Theater in Los Angeles, California, U.S., November 21, 2021. REUTERS/Aude Guerrucci

Как поп-звезда из Германии завоевывает мировую музыкальную сцену 15.12.2021

19-летняя Зое Виз принадлежит к новому поколению поп-звезд, чьи открытость и искренность в песнях находят огромный отклик не только у ее ровесников, но и у более взрослой аудитории.