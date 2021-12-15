Концерт Билли Айлиш в Бонне: с украинским флагом в руках

Фанаты Билли Айлиш в западногерманском Бонне ликовали. Именно концертом в бывшей столице ФРГ вечером в среду, 1 июня, начала свои выступления в Германии в рамках европейского турне американская певица, считающаяся одной из крупнейших поп-звезд нашего времени.

Без музыкальных излишеств

Рассчитанный примерно на 2000 зрителей зал "Телеком Форум", где 20-летняя "королева эпатажа" из Лос-Анджелеса дала камерный акустический концерт, просто взорвался, когда хрупкая девушка, облаченная в черный джемпер и брюки в ее коронном стиле оверсайз, вышла на сцену. "Билли! Билли! Билли!" – с восторгом скандировали зрители.

Билли Айлиш аккомпанирует ее брат Финнеас О'Коннелл

Билли Айлиш садится на стул, берет микрофон, произносит: "Я так рада вас видеть!" И начинает петь. Никаких музыкальных излишеств: только голос Билли, звуки гитары и синтезатора, на которых певице аккомпанирует ее старший брат Финнеас О'Коннелл.

Неожиданно из зрительного зала на сцену бросили украинский флаг. Билли Айлиш подняла его и, прижав к груди, продолжила петь, исполняя композицию Happier Than Ever. Айлиш поет почти шепотом. Зал замирает, слушая своего кумира.

Парад хитов

Конечно, на концерте в Бонне Айлиш не могла не исполнить и свой мега-хит Bad Guy. Также прозвучала знаменитая композиция Ocean Eyes – творение ее брата Финнеаса, взорвавшее чарты в 2015 году, когда Билли было всего 13 лет. Именно эта песня явилась отправной точкой захватывающей истории в мире шоубизнеса девочки-подростка, ставшей кумиром целого поколения.

Билли спела также No Time To Die, написанную для фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" – песню, за исполнение которой девушка в конце марта была удостоена премии "Оскар".

То мрачная, то джазовая, то лирическая, - умение перевоплощаться, исполнительский талант и музыка, которая вне жанров и стандартов, сделали Билли не только иконой подростков. Ее дарование сегодня признает и самая взыскательная публика, в том числе - музыкальные критики и продюсеры.

Концерт в Бонне продолжался меньше часа, но получилось незабываемое, душевное шоу. В конце Билли Айлиш поднимает украинский флаг и прощается со своими поклонниками. "Через несколько недель я буду в Кельне. Может быть, мы еще встретимся там?" – обращается она к залу. В Германии, помимо Кельна, Билли выступит во Франкфурте-на-Майне и Берлине. И это – лишь начало ее большого европейского турне.

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