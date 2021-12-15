Концерт Билли Айлиш в Бонне: с украинским флагом в руках

Фанаты Билли Айлиш в западногерманском Бонне ликовали. Именно концертом в бывшей столице ФРГ вечером в среду, 1 июня, начала свои выступления в Германии в рамках европейского турне американская певица, считающаяся одной из крупнейших поп-звезд нашего времени.
Без музыкальных излишеств
Рассчитанный примерно на 2000 зрителей зал "Телеком Форум", где 20-летняя "королева эпатажа" из Лос-Анджелеса дала камерный акустический концерт, просто взорвался, когда хрупкая девушка, облаченная в черный джемпер и брюки в ее коронном стиле оверсайз, вышла на сцену. "Билли! Билли! Билли!" – с восторгом скандировали зрители.
Билли Айлиш аккомпанирует ее брат Финнеас О'Коннелл
Билли Айлиш садится на стул, берет микрофон, произносит: "Я так рада вас видеть!" И начинает петь. Никаких музыкальных излишеств: только голос Билли, звуки гитары и синтезатора, на которых певице аккомпанирует ее старший брат Финнеас О'Коннелл.
Неожиданно из зрительного зала на сцену бросили украинский флаг. Билли Айлиш подняла его и, прижав к груди, продолжила петь, исполняя композицию Happier Than Ever. Айлиш поет почти шепотом. Зал замирает, слушая своего кумира.
Парад хитов
Конечно, на концерте в Бонне Айлиш не могла не исполнить и свой мега-хит Bad Guy. Также прозвучала знаменитая композиция Ocean Eyes – творение ее брата Финнеаса, взорвавшее чарты в 2015 году, когда Билли было всего 13 лет. Именно эта песня явилась отправной точкой захватывающей истории в мире шоубизнеса девочки-подростка, ставшей кумиром целого поколения.
Билли спела также No Time To Die, написанную для фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" – песню, за исполнение которой девушка в конце марта была удостоена премии "Оскар".
То мрачная, то джазовая, то лирическая, - умение перевоплощаться, исполнительский талант и музыка, которая вне жанров и стандартов, сделали Билли не только иконой подростков. Ее дарование сегодня признает и самая взыскательная публика, в том числе - музыкальные критики и продюсеры.
Концерт в Бонне продолжался меньше часа, но получилось незабываемое, душевное шоу. В конце Билли Айлиш поднимает украинский флаг и прощается со своими поклонниками. "Через несколько недель я буду в Кельне. Может быть, мы еще встретимся там?" – обращается она к залу. В Германии, помимо Кельна, Билли выступит во Франкфурте-на-Майне и Берлине. И это – лишь начало ее большого европейского турне.
Смотрите также:
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Кантри-дива Тейлор Свифт
Американской исполнительнице кантри и поп Тейлор Свифт 26 лет. Прорыв наступил десять лет назад, когда девушка впервые возглавила кантри-чарты. С тех пор ее популярность только набирает обороты. Последний альбом "1989" стал бестселлером. Он - самый продаваемый в США за период с 2002 года. Тейлор входит в число самых влиятельных и сексапильных женщин в мире.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Неотразимый Хозиер
Мягкий голос, эмоциональные тексты и потрясающая внешность. Когда 25-летний ирландский бард Эндрю Хозиер-Бирн, выступающий под сценическим именем Хозиер, выходит на сцену, девушки просто теряют голову. Первая победа пришла к нему в 19-летнем возрасте, с выходом альбома "Take Me To Church", за который автор и исполнитель был номинирован на премию Grammy.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Универсальный талант Арианы Гранде
Музыкальная карьера 22-летней певицы Арианы Гранде стартовала пять лет назад, когда девушка записала саундтрек к одному телесериалу. А всего два года спустя вышел ее дебютный диск. Второй альбом - "My Everything" - приземлился на первое место в чартах. В этом году звезда собирается выпустить новый сборник. Ариана также успешно снимается в кино. А еще она придумала новую линию духов.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Феноменальная команда Tokio Hotel
Братьям-близнецам из Магдебурга Биллу и Тому Каулиц (Bill & Tom Kaulitz) было 15 лет, когда первый же их сингл "Durch den Monsun" взлетел на вершины чартов. С тех пор созданная ими рок-группа Tokio Hotel, в которую они взяли еще двоих приятелей, входит в число самых успешных в Германии. Участникам команды сегодня по 25 лет. От поклонниц у них по-прежнему нет отбоя.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Поп-принцесса Бритни Спирс
Невинная школьница и одновременно - эротичная Лолита, - такой пикантный образ создала Бритни Спирс. Она стала звездой в 1999 году, с выходом своего дебютного альбома. И было ей тогда всего 17 лет. Сейчас Бритни 34 года. Ее жизнь то и дело сопровождают скандалы. Но особенно взбудоражил мир страстный поцелуй поп-принцессы с поп-королевой Мадонной на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
''Мальчики с задворок'' Backstreet Boys
В 1993 году в США была создана поп-группа под названием Backstreet Boys ("Парни с задворок"), в корне отличавшаяся от аналогичных команд по концепции: во время выступлений на первом плане фигурировали не музыканты, а танцующие и поющие мальчики-симпатяги. Оригинальную команду сформировали школьники. И существует она по сей день. В мае выйдет ее новый альбом.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Секс-символ Элвис Пресли
Молодежь 1950-х сходила с ума, когда на сцену в костюме ковбоя и с гитарой в руках выходил, темпераментно виляя бедрами, Элвис Пресли. Свой первый концерт "король рок-н-ролла" дал, когда ему было 19 лет. А в 21-летнем возрасте он уже был на пике популярности. Для миллионов девчонок по всему миру этот талантливый красавчик был не только кумиром, но и настоящим секс-символом.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
"Немецкий Элвис" Петер Крауз
Такой сексапильностью, как Элвис Пресли, немецкий певец, актер и первый в Германии культовый исполнитель рок-н-ролла Петер Крауз (Peter Kraus), пожалуй, не отличался. Зато шармом он обладал редким. Одна его улыбка сражала девчонок 1950-х наповал. А когда в исполнении 19-летней звезды звучали наполненные драйвом хиты "Wenn Teenager träumen" и "Sugar Baby", поклонницы прямо визжали от восторга.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Звезда ''Новой немецкой волны'' Nena
В 1980-е, когда в США стали популярными Мадонна и Майкл Джексон, в ФРГ появился свой кумир - представительница "новой немецкой волны", 20-летняя певица с, исполнявшая альтернативный рок и выступавшая под псевдонимом Nena. Одноименная группа, где она солировала, просуществовала лишь шесть лет, а сама Nena занялась сольной карьерой.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Великолепная четверка The Beatles
Образованная в 1960 году легендарная "ливерпульская четверка" The Beatles стала первой в мире рок-группой, участники которой едва перешагнули подростковый возраст. "Битлы" пользовались сумасшедшей любовью, их всюду сопровождали армии фанатов. А поклонницы бились в истерике и даже падали от счастья в обморок, стоило им увидеть Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона или Ринго Старра.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Дикие панки Sex Pistols
В конце 1970-х годов Великобританию захлестнула волна панк-рока. А инициаторами "панк-революции" стала основанная в 1975 году в Лондоне группа Sex Pistols - один из самых скандальных музыкальных коллективов того времени. Его участники, некоторым из которых не было и 20, выступали против существующего политического строя, выражали презрение к королевской семье, призывали к анархии.
-
Звезды, узнавшие вкус славы в юности
Мимолетная слава The Bay City Rollers
В 1970-х годах эти пятеро симпатичных подростков из Шотландии были настоящими кумирами своих сверстников, а образованная ими поп-рок-группа The Bay City Rollers - самой культовой в Великобритании. В общей сложности, они продали свыше 70 миллионов дисков. Но триумф продолжался недолго. В начале 1980-х с приходом панк-рока "роллермания" быстро прекратилась.
Автор: Зильке Вюнш, Наталия Королева