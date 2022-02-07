Комментарий: Визит Шольца в Вашингтон оказался провальным

"Я вам обещаю, мы будем в состоянии это сделать", - сказал президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Он имел в виду остановку газопровода "Северный поток - 2", если Россия вновь нарушит границы Украины. На таком языке говорит мировая держава, которая уверена в своем партнере. Но превратить слова в действия должна будет Германия, к которой протянут "Северный поток - 2".
Канцлер Шольц по крайней мере не возражает Байдену. И этого, мол, уже достаточно. Ведь решиться говорить о газопроводе напрямую, он не может. Вместо этого канцлер прячется за формулировки, которые многие наблюдатели за 62 дня правления Шольца уже хорошо знают: в случае вторжения в Украину "все опции на столе" и Россия "заплатит очень высокую цену". И здесь мало помогут даже его туманные угрозы о том, что Россию может ожидать "еще больше", чем она может себе представить. Такой язык в США никто не понимает.
Не блестящий визит Шольца
#woistScholz (#гдеШольц) - хэштег в Германии, который оставил по дороге в Вашингтон канцлер Шольц. На протяжении недель он не сказал почти ни слова. Вместо блестящего выступления в качестве "лидера Европы", которому могут позвонить, когда хотят поговорить с Европой, во время пресс-конференции журналисты увидели лишь продолжающийся поиск правильных фраз.
Еще до прибытия канцлера ФРГ в Вашингтоне задавались вопросом: можно ли полагаться на Шольца? По этой причине Байден чрезмерно демонстрировал своему гостю, что у США нет сомнений в том, что Германия и Шольц "абсолютно надежные" партнеры. Но и это вряд ли поможет остановить критику, которая звучит со стороны американцев в адрес канцлера ФРГ.
Михаэла Кюфнер
Шольц не оставил американцам ни одной цитаты, несмотря на то, что говорит по-английски. Из его уст не были произнесены даже заверения в том, что Германия будет гарантировать в Европе соблюдения тех ценностей, которые разделяет с Америкой. Пафос ему чужд. Но ведь гость должен преподнести подарок, пусть и такого рода, которого не было. А это было очень важно. Уже несколько недель аналитические центра во всех утренних и вечерних телепередачах трубят о том, что Берлин снова увиливает, когда речь идет о жестких темах. И вместо оружия поставляет Украине каски и лазареты.
Эстафета Меркель
То, что Шольц, как и большинство немцев, хочет сохранить мир в Европе дипломатическим путем, в США давно известно. Но у Вашингтона, в отличие от Берлина, нет страха перед тем, что восстановить мир можно и военным путем. И здесь вряд ли поможет даже заявление Германии о переброске 350 военнослужащих в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.
Шольц говорит дипломатическим языком, который сложно перевести на язык американцев, и особенно на язык американских политиков в Конгрессе. Байден ощущает на себе давление конгрессменов, в то время как канцлер Шольц должен защитить себя от своего же однопартийца и экс-канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), который как раз был выдвинут в совет директоров "Газпрома", и который сделал в принципе возможным строительство "Северного потока - 2".
В то время как Байден и Шольц встречаются в Вашингтоне, в Москве президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры перед камерами со своим коллегой Владимиром Путиным. Российский президент заявляет, что через несколько дней проведет телефонные переговоры с Макроном. Таким образом все ниточки урегулирования опаснейшей конфронтации с Россией с момента холодной войны могут оказаться в руках у Парижа. Так что не ясно, кто подхваит эстафету Ангелы Меркель.
Автор: Михаэла Кюфнер, обозреватель DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
-
Краткая история украино-российского противостояния
Распад Советского Союза и создание СНГ
В декабре 1991 года Украина, Россия и Белоруссия документально закрепили распад СССР. Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние посредством СНГ и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. РФ и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад. На фото: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Наследие СССР и Будапештский меморандум
Украина унаследовала от СССР почти миллионную армию и 3й по величине ядерный арсенал в мире. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности (Будапештский меморандум 1994 г.). Пока Запад не отвечал Киеву взаимностью и не собирался интегрировать в свои структуры, реакция РФ была сдержанной. На фото: лидеры РФ и США Борис Ельцин и Билл Клинтон.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы
Первый крупный дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев счел это попыткой передела границ. Конфликт разрешился после личной встречи президентов. Строительство прекратили, но на фасаде дружеских отношений двух стран появились первые трещины.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Оранжевая революция 2004 года
На выборах президента Украины в 2004 году РФ активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича, но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко. Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ, призванных не допустить того, что в Москве называют "цветными революциями".
-
Краткая история украино-российского противостояния
Перекрытие Украине "газового крана" в 2000-х годах
За время президентства Виктора Ющенко РФ дважды перекрывала Украине "газовый кран" - в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу. На фото: сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции "Суджа", в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Обещание членства в НАТО
Ключевое событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, дав понять, что не признает полностью независимости Украины. В итоге ФРГ и Франция заблокировали план Буша. Украине и Грузии пообещали членство в НАТО, но без даты.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Курс Украины на Евросоюз
Быстро продвинуться на пути вступления в НАТО не удалось, и Украина взяла курс на экономическое сближение с ЕС. Летом 2013 года РФ начала оказывать на Киев масштабное давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Правительство Януковича приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Брюсселем. Вскоре в Украине начались протесты, в феврале 2014 года Янукович бежал в РФ.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Российская аннексия Крыма
В Украине возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это стало поворотным моментом, началом необъявленной войны. На фото: российские военные в Крыму (Симферополь, март 2014).
-
Краткая история украино-российского противостояния
Война в Донбассе
Одновременно российские и местные полувоенные структуры спровоцировали вспышку сепаратизма в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая 2014 года и лишь потом решился на масштабное применение силы.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Рождение "нормандского формата"
В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат".
-
Краткая история украино-российского противостояния
"Иловайский котел"
Летом 2014 года украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Пиком конфликта стало поражение украинских сил под Иловайском. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Позиционная война продолжается
В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе города Дебальцево. Затем при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, до сих пор остающееся главным документом по урегулированию конфликта. Ни один из его пунктов полностью не выполнен.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Сосредоточение российских войск на границе Украины
В 2021 году произошло новое обострение. Россия дважды, весной и осенью, стягивала свои войска к западным границам. Украинская и западная разведки сообщают об угрозе возможного вторжения РФ в Украину. Чтобы разрядить обстановку, на Западе прошел ряд международных переговоров. Однако РФ требует гарантий не-вступления Украины в НАТО и дает знать, что пока отводить войска не собирается.
Автор: Роман Гончаренко