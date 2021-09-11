Комментарий: Путин заплатит за свои геополитические успехи

В последние годы Запад зачастую со сжатыми в карманах кулаками следил за тем, как Путин получал выгоду из стратегического перенапряжения Америки. Площадки, на которых он использовал отступление или сдержанность обладающего превосходством Запада для собственных активных действий, простираются от Венесуэлы до Мьянмы.

Самым большим трофеем, которым он смог завладеть в этой борьбе за сферы влияния, была Сирия. Путин получил доступ к ключевому государству на Ближнем Востоке и стал игроком с решающим голосом в конфликте, значение которого выходит за пределы региона. Асад поставил себя в зависимость от России, поэтому он должен регулярно преклоняться перед своим господином в Москве.

Николас Буссе

Однако этот пример также показывает, что такие выигрыши не бесплатны. Путин уже давно достиг своей главной цели - стабилизации диктатуры Асада. Тем не менее он должен и далее вести за своего вассала войну в Идлибе, и из-за этого (как и в Ливии) у него есть проблемы с Турцией, которую Путин в противном случае охотно рассматривал бы в качестве партнера. Все это стоит денег и политического капитала.

Поскольку Россия не является демократией, общественность в подобных случаях не требует у Путина отчета. Но в какой-то момент и ему тоже придется задать себе вопрос о том, сколько он еще хочет инвестировать в такие операции. Афганистан, в котором Запад сейчас признал себя побежденным, в любом случае уже стал однажды для Москвы непосильной задачей.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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