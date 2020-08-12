Комментарий: Нового мирового порядка "по Путину" не будет

Все это происходит одновременно: Россия нападает на Украину, Китай "отменяет" Гонконг и угрожает Тайваню маневрами, проиранские боевики воюют в секторе Газа, президент Сербии Вучич поигрывает мускулами у границы с Косово. Авторитарные режимы проверяют, как далеко они могут зайти, нагнетая обстановку. Деспотам нужны конфликты, чтобы оставаться у власти. Ничего другого они предложить своему населению не могут.

Миодраг Шорич

Будь то в России, Сербии, Китае или Иране: милитаристское позерство призвано отвлекать внимание от отсталости страны, поддерживать власть того или иного "национального лидера" и скрывать, с каким презрением он обращается со своим народом. В противном случае есть угроза, что люди начнут жаловаться на плачевное оснащение больниц, домов престарелых и школ, на отсутствие канализации во многих населенных пунктах, на жалкие зарплаты и пенсии.

Если же страна в состоянии конфликта, то вся ответственность за это перекладывается на внешних врагов. А критика беззастенчиво обогащающейся правящей клики беспощадно подавляется. Коррупция - системообразующая составляющая, отдельный человек в глазах политиков не представляет собой никакой ценности и может служить разве что пушечным мясом - так, как уже несколько лет на востоке Украины.

Новая эпоха варварства?

Напав на соседнюю страну, Россия объявила войну не только Украине, но и всему цивилизованному миру. От исхода этой схватки зависит, как в будущем поведут себя другие авторитарные режимы. Станут ли они хоть в малейшей мере уважать международное право и соблюдать международные договоры? Или начнется новая эпоха варварства, когда будет действовать исключительно право сильного? Тот, кто хочет не допустить погружения мира в хаос, должен помочь остановить поджигателя войны Путина, повысить обороноспособность Тайваня, ликвидировать проиранские террористические группы, где бы они ни находились - в секторе Газа, Ираке, Ливане или Сирии.

Авторитарные режимы никогда не скрывали своего неприятия миропорядка, основанного на праве. В демократии они видят угрозу для себя, как и в соблюдении прав человека и меньшинств, свободе печати и правовой государственности. К международному праву деспоты взывают только тогда, когда это отвечает их интересам.

Запад на протяжении многих десятилетий поддерживал коммерческие контакты с такими режимами. Сегодня многие европейские политики недоумевают, как канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) могла быть настолько наивной, чтобы при импорте газа допустить такую высокую зависимость от Путина. Китай же тем временем стал важнейшим торговым партнером Германии. И это притом, что никаких сомнений в брутальности режима в Пекине никогда не было и нет. Как могли немецкие политики и капитаны индустрии быть настолько легковерными, чтобы так отдаться в объятия Пекина? Их алчность, похоже, больше, чем чувство ответственности. "Буржуи продадут нам даже ту веревку, на которой мы их повесим", - так, говорят, предсказывал Ленин.

Путин просчитался

После окончания холодной войны глобальный баланс сил вовсе не изменился в пользу диктаторов. Изо дня в день путинская Россия показывает примеры военной некомпетентности в Украине. Это миф, что авторитарные правители мыслят долгосрочными политическими категориями и поэтому, дескать, превосходят недальновидный Запад. Совсем наоборот. Решение напасть на Украину Путин принял внезапно и в полном неведении о том, с какой ненавистью его солдатню встретят украинцы. Путин игрок. И он просчитался. Но он не может признать свою ошибку, если хочет выжить политически и физически.

Впредь Западу недопустимо и дальше ослаблять себя самому. Германии надо массивно наращивать вооружения, причем, на протяжении многих лет. Если Греция, Россия или Иран могут выделять на оборонные цели четыре процента ВВП, то и Германия должна быть в состоянии это делать. Европе - наряду с наращиванием обычных вооружений - следует развивать и ядерный арсенал. Только в таком случае ее будут серьезно воспринимать в Москве, Пекине и Вашингтоне.

Путин бросил Западу вызов - как и многие кремлевские правители до него. Сталин и Гитлер тоже презирали западный мир, особенно когда были союзниками с 1939 до 1941 года. В то время СССР оказывал Гитлеру массивную помощь продуктами питания и сырьем, помогая ему тем самым вести войну против Франции и Великобритании. Но в конце концов победу одержал, якобы, "дегенеративный" Запад. Так было и в холодной войне. Так это и сейчас, когда Запад завоевывает сердца многих молодых и образованных людей, вынужденных жить в государствах с авторитарными режимами.

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