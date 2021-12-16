Комментарий: Хотите под Кадырова - или чтобы вам отрезали головы?

На наших глазах параллельно развиваются две истории. Вышедшее на новый виток ингушско-чеченское противостояние из-за административной границы между республиками и "охота" на семью федерального судьи Сайди Янгулбаева, открыто объявленная руководством Чечни. И обе они проходят вне российского правового поля.

Трудности перевода с чеченского

Гражданин России, член Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого за его прошлые "подвиги" иногда называют в прессе "золотым пистолетом" Рамазана Кадырова на видео, появившемся в социальных сетях, высказал прямую угрозу в адрес семьи Янгулбаевых. Попросту говоря, как утверждают знатоки чеченского, пообещал отрезать головы не только им, но и тем, кто рискнет перевести на русский его заявление, сделанное на чеченском. Теперь, что неудивительно, Делимханов говорит, что его неправильно перевели.

Иван Преображенский

Перед этим чеченские силовики явились в Нижний Новгород и захватили жену экс-судьи - Зарему Мусаеву. Под предлогом того, что она проходит по некоему делу о мошенничестве как свидетельница, ее вывезли в Чечню и посадили вначале под административный арест на 15 суток, а затем и на 2 месяца. Кадыров лично и публично назвал Янгулбаевых "пособниками террористов" и обещал, что их ждет "место либо в тюрьме, либо под землей". И чтобы доказать это, в Грозном даже согнали массовый митинг против семьи судьи и его сына, из-за границы критикующего Кадырова.

Покинувший ранее Россию из опасений за свою жизнь Абубакар Янгулбаев, сын преследуемого экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, теперь хочет обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на угрозы в адрес своей семьи. Однако шансов, что кто-то станет в России расследовать эту историю почти нет.

Во-первых, Чечня давно перестала жить по российским законам. Она, собственно, никогда и не жила по ним - из позднего СССР республика плавно въехала в войну. Во-вторых, Москва все больше позволяет Кадырову и его окружению. И это касается как жителей Чечни, так и обитателей других регионов. Уже не вполне ясно, где заканчиваются пресловутые административные границы кадыровской Чечни, а где начинается "демократическая Россия". Законы ни там, ни там не соблюдаются, разница разве что в степени откровенности и жестокости.

Чечня вышла из берегов

Перед Новым годом российские силовики завершили так называемое "ингушское" дело серией приговоров к солидным тюремным срокам для активистов, выступавших против подписания неравноправного, как они считали, соглашения по границе с Чечней. Когда все это начиналось в 2018 году, я писал, что своими действиями Кремль, встав на сторону Кадырова и позволив так неосторожно поднять на Северном Кавказе вопрос о границах между национальными республиками, невольно может вызвать распад России. И за четыре года опасения эти только усилились. Действия Москвы, кадыровской Чечни и еще не попавших за решетку ингушских активистов это подтверждают.

Кадыров, в частности, на достигнутом не останавливается. Ингуши считают, что чеченская территория де-факто продолжает приростать за их счет. А они, как народ, очень болезненно относятся к этой проблеме. Кадыров же, не стесняясь, их троллит - в январе, например, он ставил им ультиматум, а затем заявил, что не нашлось никого, кто рискнул бы с ним поспорить в Ингушетии.

Власти действительно промолчали. Нынешнему ингушскому руководителю Махмуд-Али Калиматову памятно, что для прошлого главы республики Юнус-Бека Евкурова пикировки с Кадыровым закончились полным поражением по соглашению о проведении границы, а затем и отставкой. Ну а сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов, который выступил с ответным обращением в адрес чеченского "султана", подвергся нападению со стороны двух мужчин, приехавших из Чечни.

Москва не рискует останавливать Кадырова

Кадыров, видимо, считает, что это заставит ингушских активистов и националистов, которых там тоже хватает, замолчать. Кстати, не исключено, что именно чеченский лидер добился также, чтобы арестованным за протесты 2018 года неформальным лидерам Ингушетии дали такие большие сроки. Резон Кадырова понятен: пока дают - надо брать, а Москва не рискует его останавливать.

В свою очередь, Кремль, похоже, оказался в безвыходном положении. Его стратегия "замирения" Чечни провалилась. Покупая лояльность за сотни миллиардов рублей, центральные власти потеряли силовые рычаги для управления ситуацией. Чеченские силовики наглее, а призывы к соблюдению закона со стороны Кремля моральной силы не имеют. Он сам давно плюет на законы. И для него экстремист не Делимханов, грозящий отрезать головы, а отравленный спецслужбами оппозиционер Алексей Навальный.

Так что теперь Москве срочно нужна новая стратегия, чтобы Чечня окончательно не проглотила Россию. Впрочем, не факт, что в Кремле эта возможность всерьез кого-то все еще пугает.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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