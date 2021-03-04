 Комментарий: Бесплодные усилия Путина - прошлое не привлекает молодежь | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.03.2021

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Мнения

Комментарий: Бесплодные усилия Путина - прошлое не привлекает молодежь

Рассуждения Владимира Путина об интернете и влиянии глобальной Сети на молодежь выдают в нем человека крайне далекого и от новых технологий, и от молодого поколения, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Президент России Владимир Путин перед ноутбуком

Владимир Путин

То, что российский президент не пользуется интернетом, у него нет смартфона и он получает информацию из легендарных "папочек", давно стало общим местом. Тем не менее, глава государства периодически делает заявления, связанные с интернет-пространством. Обычно подобные рассуждения вызывают легкую неловкость, при этом они очень ярко показывают, что Путин хотел бы контролировать онлайн так же, как он уже контролирует офлайн.

Страшилки про Интернет

Президент, конечно, не впервые обращает внимание на такое явление, как интернет, но любопытно, что два дня подряд Владимир Путин озвучивает одну и ту же мысль: некие люди в преступных целях используют интернет, чтобы втянуть детей в политику. Сначала глава государства поделился своими опасениями на коллегии МВД, сказав буквально следующее: "Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было соусом ни пытался бы хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети".

Журналист радиостанции Эхо Москвы, автор колонки на DW Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

А на следующий день, уже на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. При этом Путин говорит о том, что интернет используют для того, чтобы не только выводить несовершеннолетних на улицы, но и склонять их к суициду и продавать им наркотики. Такое ощущение, что два дня подряд Владимир Путин транслирует основные страшилки, связанные с онлайн-пространством. Причем страшилки, популярные среди старшего поколения, такие пересказанные друг другу истории, достойные городских легенд.

Тайные желания

Главное, что прорывается в словах Владимира Путина, - это желание как-то ограничить интернет. Он открыто говорит, что Сеть должна подчиняться "даже не просто элементарным законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам". На фоне активности Роскомнадзора и появления все новых репрессивных законов, призванных регулировать работу соцсетей, информационных сайтов или провайдеров, каждое новое такое заявление выглядит как призыв к более активным действиям.

Конечно, нет никакого "рубильника", который отключил бы интернет в России, но то, что происходящее в Сети всерьез беспокоит власть, очевидно. Отсюда и ставшие уже обыденными административные и даже уголовные дела за твиты, лайки и репосты. Если интернет не получается отключить, можно запугать пользователей. Для главы государства, судя по его заявлениям, Сеть - это пространство исключительно для преступлений и оппозиционных выступлений. Ни то, ни другое глава государства не приемлет, поэтому призывает правоохранительные органы максимально жестко реагировать на страшилки, которые во многом сама власть и придумала.

При чем тут молодежь?

Владимир Путин говорил не только об опасностях, которые, по его мнению, таит в себе интернет. Президент поделился своим видением того, для чего вообще существует Сеть: "Конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться, в хорошем смысле этого слова, добиться успеха". Абсолютно безликий посыл, который показывает, что президент и интернет не понимает, и о молодежи мало что знает.

Тем не менее, глава государства, судя по всему, чувствует, что молодое поколение он теряет, если уже не потерял. Еще осенью 2019 года Путин давал поручения следить за настроениями молодежи в интернете. Кажется, он по-прежнему считает, что молодых людей можно попытаться воспитать или в крайнем случае усмирить.

Однако в интернет-пространстве власть проигрывает по всем фронтам. Сеть - это во многом территория свободы. Молодые люди очень чутко относятся ко лжи, не важно, от кого она исходит: от завуча в школе, приходящих для профилактических бесед полицейских или от президента. Но главное - вся риторика Владимира Путина направлена на прошлое. Глава государства не может предложить молодым людям ничего, кроме своего устаревшего, реакционного взгляда на мир. Молодое поколение - это всегда про будущее, а нынешняя российская власть, увы, все больше пытается увести страну в прошлое. Хорошие новости тут есть: будущее - всегда за молодыми.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Наталия Королева


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