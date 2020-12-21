Комментарий: Антисемитам нельзя давать трибуну

Правого экстремиста, напавшего на синагогу в Галле, приговорили к пожизненному лишению свободы. В ходе слушаний судья поставила преступника на место, пишет обозреватель DW Ханс Пфайфер.
Мемориал в память погибших у синагоги в Галле
Любой уголовный процесс имеет четкую задачу: сделать вывод о виновности предполагаемого преступника и, в случае обвинительного приговора, вынести решение о его наказании. В центре разбирательства, конечно же, находится личность самого правонарушителя, ведь происходящее в суде будет иметь для него прямые последствия.
В случае преступлений, совершенных по политическим мотивам, слушания зачастую становятся тяжким испытанием для пострадавших и их семей. В ходе подобных процессов многие преступники преуменьшают серьезность своих злодеяний. Или, что еще хуже, стараются произвести на публику впечатление и кичатся своими зверствами. Многие из пострадавших признаются, что в такие дни участие в заседаниях становится для них сущей пыткой.
Преступник из Галле в зале суда отрицал Холокост
21 декабря Высший земельный суд Саксонии-Анхальт приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего Штефана Баллита (Stephan Balliet) по делу о нападении на синагогу в городе Галле.
Ханс Пфайфер
На судебном процессе злоумышленник, которого в итоге признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 51, также пытался устроить спектакль. Штефан Баллит считает правый экстремизм своей миссией: он транслировал убийства в прямом эфире в соцсетях. В зале суда он также пытался распространять свои антисемитские взгляды и отрицал Холокост.
Однако всякий раз, когда он выступал со своими антисемитскими, расистскими и праворадикальными заявлениями, пытаясь произвести впечатление на присутствующих, председательствующая судья ставила его на место. Более того: она позволила подробно высказаться пострадавшим и родственникам погибших. Во время процесса эти люди смогли рассказать широкой публике об испытанном шоке, о том, как сильно они боятся повторения случившегося и какое возмущение у них вызывают бестактность и некомпетентность полицейских.
Государство должно защитить пострадавших
За последнее время это стало одним из самых значительных изменений в немецком обществе: голоса людей, пострадавших от насилия со стороны правых радикалов, становятся громче и и заметнее.
Потерпевшие выступают в качестве соистцов и делятся своим мнением на таких платформах как Facebook, Twitter и YouTube. Они объединяются, чтобы придать своим голосам больший вес и бороться с вялым равнодушием, весьма распространенным среди большинства населения страны.
Угроза, которую ощущают многие жертвы насилия, совершенного на почве антисемизма и расизма, выходит далеко за рамки отдельно взятого инцидента. Они вообще больше не чувствуют себя в безопасности. Если полиция и судебные органы не будут относится к таким происшествиям серьезно, это приведет к роковым последствиям. Пострадавшие нуждаются в помощи и защите государства. У них есть на это моральное право. Волнительные выступления потерпевших во время важного уголовного процесса в Галле, впрочем, показали, что существующей защиты пока еще явно недостаточно.
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Автор: Вадим Шаталин
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