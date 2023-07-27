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Команда Навального анонсировала акцию "Путин - убийца"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Соратники Алексея Навального планируют провести 20 августа всемирную акцию против президента РФ. Они обвинили Путина в развязывании самой бессмысленной войны в XXI веке.

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Алексей Навальный в колонии
Алексей Навальный в колонииФото: Natalia KOLESNIKOVA/AFP

Соратники известного российского оппозиционера Алексея Навального анонсировали всемирную акцию протеста под лозунгом "Путин - убийца", которая должна состояться 20 августа - в третью годовщину отравления Навального. Соответствующее обращение команды Навального распространено в соцсетях в четверг, 27 июля.

"Страх, насилие, убийства - на этом путинская власть держится уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России, кто боролся за свободное будущее нашей страны. Теперь Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек", - говорится в обращении.

Соратники оппозиционера призвали тех, кто живет в "безопасных странах", выходить 20 августа на митинги, записывать ролики с фразой Putin is a Killer и распространять листовки и агитационные материалы в соцсетях.

Отравление Навального

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжелого отравления. Он проходил лечение в берлинской клинике, где специалисты установили, что Навальный был отравлен ядом семейства  "Новичок" российского производства. Сторонники оппозиционера обвинили в покушении ФСБ и власти РФ.

После возвращения из Германии Навального арестовали и отправили в колонию, заменив условный срок на реальный по старому делу "Ив Роше". Позднее против оппозиционера было возбуждено еще несколько уголовных дел. В настоящее время он отбывает девятилетний срок в колонии во Владимирской области.

Недавно прокуратура потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме. Приговор будет оглашен 4 августа.

Акции в поддержку Навального

Соратники Навального ранее объявили акцию в его поддержку 4 июня - в день рождения политика. Они обещали "обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться".

"Выходите на главные площади своих городов, где бы ни были, в какой стране ни находились, выходите, чтобы поддержать Навального", - призывала "Команда Навального". Позднее тем, кто живет в России, было предложено выбрать "тот способ протеста, на который готовы".

Акции прошли как минимум в 120 городах, в том числе в Женеве, Праге, Тель-Авиве, Париже, Буэнос-Айресе, Сиднее, Токио, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольме и других. В России 4 июня полиция задержала не менее 109 человек.

Смотрите также:

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