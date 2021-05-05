"Команда 29" обжаловала ограничение деятельности ФБК Навального

Юристы сообщества адвокатов "Команда 29" (К29) подали в Первый апелляционный суд общей юрисдикции частную жалобу на решение Мосгорсуда об ограничении деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщает К29 в четверг, 6 мая, по мнению ее юристов, решение суда содержит все четыре типа нарушений, которые, согласно кодексу административного судопроизводства, могут стать основанием его отмены или изменения.

В частности, речь идет о неправильном определении обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанности установленных судом обстоятельств, а также несоответствии выводов суда обстоятельствам дела и нарушении или неправильном применении норм материального или процессуального права, поясняет К29.

"Часть запретов не могла быть наложена судом"

Адвокат К29 Валерия Ветошкина подчеркнула, что решение Мосгорсуда незаконно, так как "по сути запрещает ФБК как организацию до вынесения итогового судебного акта по делу". Старший юрист К2 Максим Оленичев отметил, что "часть запретов не могла быть наложена судом", например, запрет на проведение публичных мероприятий, которые фонд не может организовывать.

"Суд вышел за пределы действующего законодательства", - заявил Оленичев и отметил, что деятельность ФБК "не представляет никакой опасности нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку соответствует требованиям закона".

Прокуратура Москвы просит запретить работу ФБК

27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным ФБК и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ). Это решение принято по просьбе московской прокуратуры в качестве обеспечительной меры, до рассмотрения иска об их запрете. Прокуратура заявила, что под видом фондов работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил материалы дела.

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