"Коллективный Лукашенко" или революция? Эксперты дискутируют о будущем Беларуси

Каким может быть будущее Беларуси? Этот вопрос стал главным на открытии IX Международного конгресса исследователей Беларуси, который проходит в литовском Каунасе 1-3 октября. Учитывая политический кризис 2020 года, известные белорусские эксперты рассуждали о том, являются ли изменения в обществе необратимыми, как реформировать политические и экономические институты и можно ли сейчас представить будущее страны. Получилось ли у них - у DW.

Изменения в отношении общества к экономике произошли до 2020 года

В начале дискуссии модератор, директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA, Наталья Рябова предложила поразмыслить над тем, какие именно изменения в умах и сердцах белорусов можно назвать неотвратимыми. В ответ директор центра BEROC Павел Данейко отметил, что те ценностные изменения в обществе, о которых принято говорить в последнее время, произошли еще до событий 2020 года.

С помощью статистических данных и международных рейтингов он обратил внимание на то, что с 2012 до 2019 годов в Беларуси сильно выросла доля населения, занятого в частном секторе экономики, и в целом в стране постоянно росли симпатии к предпринимательству, частному бизнесу и рыночной экономике. "Белорусы третьи в Европе, что касается поддержки частной собственности и рыночной экономики по данным Евромонитора в 2017 году, и занимают 15-е место в мировом рейтинге экономических ценностей", - говорит Павел Данейко и подчеркивает, что именно ценностная трансформация является ключевой для развития общества.

Говоря о том, в каких сферах реформы в Беларуси являются необходимыми, Павел Данейко выделяет правовую систему, науку и образование, реструктуризацию госсектора, формирование отраслевых политик, пенсионную систему, развитие финансовых рынков, систему здравоохранения.

Какой может быть политическая трансформация Беларуси?

"То, что произошло в Беларуси в 2020 году, должно будет повлечь в ближайшее время серьезную перестройку политической системы. Ответ на вопрос, когда произойдут реформы, опирается именно на политическую систему", - продолжает дискуссию директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его мнению, если раньше можно было говорить, что политическая система притерлась к обществу и наоборот, то после 2020 года мы видим очевидную неадекватность системы тому, что есть на уровне общества и экономики.

В целом политолог уверен, политическая реформа в том или ином виде будет проведена. Андрей Казакевич представляет несколько сценариев: "Наименее вероятный - изменения снизу, протестное движение. Все-таки протест в Беларуси мирный, никаких механизмов кроме психологического давления сейчас нет".

Вторым и третьим вариантами политических изменений Казакевич называет реформы сверху - либо создание так называемого "коллективного Лукашенко", либо власти будут вынуждены играть в более сложную политическую игру и включать в трансформацию тех людей, которые представляют социальные группы, не являющиеся основой для режима Лукашенко.

Память о событиях 2020-2021 года делает изменения неизбежными

Взгляд со стороны на ситуацию в Беларуси представлял Альвидас Никжентайтис, директор Института истории Литвы, который также выразил уверенность, что в белорусском обществе назрели большие перемены. Основываясь на опыте политических изменений в странах Восточной Европы и Балтии в 80-90-х годах, он отметил, что одна из главных сил, движущих общество, - это обида и память о репрессиях.

"Не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но мы видим основания для того, чтобы говорить, что память о том, что случилось с обществом в 2020-2021 годах, не даст успокоиться обществу, и это общество в будущем будет бунтовать", - говорит Никжентайтис.

Соглашаясь с литовским историком, Казакевич добавляет, что еще нужно отметить масштабы обиды общества в Беларуси. "По некоторым данным, около миллиона белорусов, 15% населения, участвовали в протестах сами, либо их родственники участвовали, либо они видели насилие и слышали о нем. Это очень глубоко вошло в общество, и делает сценарий полного стирания из памяти всех последних событий очень сложным", - считает политолог.

Думать о будущих реформах в Беларуси нужно уже сейчас

Говорить о конкретном видении будущего и сценариях развития страны участникам панельной дискуссии на Конгрессе было довольно трудно. Более того, споры возникли даже относительно самой идеи продумывания реформ сейчас, до непосредственных изменений в Беларуси.

Альвидас Никжентайтис, снова отсылая к примерам политических изменений в странах Восточной Европы и Балтии, заявил, что несмотря на подготовленные планы, в реальности реформирование в регионе происходило очень хаотично. "Поэтому все рассуждения об экономических реформах - ерунда. Когда изменения случатся, нужно будет действовать быстро, и это будет импровизация", - считает эксперт.

Этому тезису активно возразил политолог Андрей Казакевич. "Думать о реформах надо, и думать в постоянном режиме. Даже если изменения не происходят, к ним надо быть готовыми, чтобы варианты были продуманы. Во всяком случае, сейчас мы можем попытаться найти консенсус относительно того, каким будет будущее Беларуси".

Смотрите также: