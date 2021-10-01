"Коллективный Лукашенко" или революция? Эксперты дискутируют о будущем Беларуси
На ежегодном конгрессе исследователей Беларуси в Каунасе его участники обсудили, неотвратимы ли изменения в стране, и каким может быть ее будущее. Репортаж DW.
Международный конгресс исследователей Беларуси в Каунасе
Каким может быть будущее Беларуси? Этот вопрос стал главным на открытии IX Международного конгресса исследователей Беларуси, который проходит в литовском Каунасе 1-3 октября. Учитывая политический кризис 2020 года, известные белорусские эксперты рассуждали о том, являются ли изменения в обществе необратимыми, как реформировать политические и экономические институты и можно ли сейчас представить будущее страны. Получилось ли у них - у DW.
Изменения в отношении общества к экономике произошли до 2020 года
В начале дискуссии модератор, директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA, Наталья Рябова предложила поразмыслить над тем, какие именно изменения в умах и сердцах белорусов можно назвать неотвратимыми. В ответ директор центра BEROC Павел Данейко отметил, что те ценностные изменения в обществе, о которых принято говорить в последнее время, произошли еще до событий 2020 года.
С помощью статистических данных и международных рейтингов он обратил внимание на то, что с 2012 до 2019 годов в Беларуси сильно выросла доля населения, занятого в частном секторе экономики, и в целом в стране постоянно росли симпатии к предпринимательству, частному бизнесу и рыночной экономике. "Белорусы третьи в Европе, что касается поддержки частной собственности и рыночной экономики по данным Евромонитора в 2017 году, и занимают 15-е место в мировом рейтинге экономических ценностей", - говорит Павел Данейко и подчеркивает, что именно ценностная трансформация является ключевой для развития общества.
Говоря о том, в каких сферах реформы в Беларуси являются необходимыми, Павел Данейко выделяет правовую систему, науку и образование, реструктуризацию госсектора, формирование отраслевых политик, пенсионную систему, развитие финансовых рынков, систему здравоохранения.
Какой может быть политическая трансформация Беларуси?
"То, что произошло в Беларуси в 2020 году, должно будет повлечь в ближайшее время серьезную перестройку политической системы. Ответ на вопрос, когда произойдут реформы, опирается именно на политическую систему", - продолжает дискуссию директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его мнению, если раньше можно было говорить, что политическая система притерлась к обществу и наоборот, то после 2020 года мы видим очевидную неадекватность системы тому, что есть на уровне общества и экономики.
В целом политолог уверен, политическая реформа в том или ином виде будет проведена. Андрей Казакевич представляет несколько сценариев: "Наименее вероятный - изменения снизу, протестное движение. Все-таки протест в Беларуси мирный, никаких механизмов кроме психологического давления сейчас нет".
Вторым и третьим вариантами политических изменений Казакевич называет реформы сверху - либо создание так называемого "коллективного Лукашенко", либо власти будут вынуждены играть в более сложную политическую игру и включать в трансформацию тех людей, которые представляют социальные группы, не являющиеся основой для режима Лукашенко.
Память о событиях 2020-2021 года делает изменения неизбежными
Взгляд со стороны на ситуацию в Беларуси представлял Альвидас Никжентайтис, директор Института истории Литвы, который также выразил уверенность, что в белорусском обществе назрели большие перемены. Основываясь на опыте политических изменений в странах Восточной Европы и Балтии в 80-90-х годах, он отметил, что одна из главных сил, движущих общество, - это обида и память о репрессиях.
"Не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но мы видим основания для того, чтобы говорить, что память о том, что случилось с обществом в 2020-2021 годах, не даст успокоиться обществу, и это общество в будущем будет бунтовать", - говорит Никжентайтис.
Соглашаясь с литовским историком, Казакевич добавляет, что еще нужно отметить масштабы обиды общества в Беларуси. "По некоторым данным, около миллиона белорусов, 15% населения, участвовали в протестах сами, либо их родственники участвовали, либо они видели насилие и слышали о нем. Это очень глубоко вошло в общество, и делает сценарий полного стирания из памяти всех последних событий очень сложным", - считает политолог.
Думать о будущих реформах в Беларуси нужно уже сейчас
Говорить о конкретном видении будущего и сценариях развития страны участникам панельной дискуссии на Конгрессе было довольно трудно. Более того, споры возникли даже относительно самой идеи продумывания реформ сейчас, до непосредственных изменений в Беларуси.
Альвидас Никжентайтис, снова отсылая к примерам политических изменений в странах Восточной Европы и Балтии, заявил, что несмотря на подготовленные планы, в реальности реформирование в регионе происходило очень хаотично. "Поэтому все рассуждения об экономических реформах - ерунда. Когда изменения случатся, нужно будет действовать быстро, и это будет импровизация", - считает эксперт.
Этому тезису активно возразил политолог Андрей Казакевич. "Думать о реформах надо, и думать в постоянном режиме. Даже если изменения не происходят, к ним надо быть готовыми, чтобы варианты были продуманы. Во всяком случае, сейчас мы можем попытаться найти консенсус относительно того, каким будет будущее Беларуси".
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.