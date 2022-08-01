Когда комар нос на слухах о здоровье Путина подточил

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Комариная атака на президента РФ в Кронштадте стала поводом для новых споров о здоровье Путина. Почему комара на правой щеке он прихлопнул левой рукой, а правая была неподвижна? Комар его знает!
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