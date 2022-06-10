 Спецслужба РФ охраняет сведения об экскрементах Путина | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2022

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Россия

Спецслужба РФ охраняет сведения об экскрементах Путина

ФСО РФ, собирая экскременты Путина во время его зарубежных поездок, стремится утаить данные о его здоровье, предполагают французские журналисты.

Президент РФ Владимир Путин, июнь 2022 года

Президент РФ Владимир Путин

Специальный сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающей президента РФ Владимира Путина во время поездок, отвечает за сбор его экскрементов и доставку их обратно в Москву, пишет французская газета Paris Match в четверг, 9 июня.

В статье под названием "Путин болен: слухи или опухоль?" журналисты высказывают предположение, что такие меры предосторожности предпринимаются, чтобы сохранить в тайне информацию о состоянии здоровья главы российского государства и "следы его возможного лечения".

Как утверждают авторы статьи, практика сбора экскрементов президента РФ сотрудниками его охраны применялась уже в мая 2017 года, когда Путин встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале.

Сообщения о вероятных болезнях Путина

Ранее издание "Проект" писало, что с 2016 по 2020 годы Путина сопровождала в поездках группа врачей из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, среди которых был специалист по раку щитовидной железы. По данным этого портала, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.

В свою очередь, американский еженедельный журнал Newsweek 2 июня опубликовал статью, в которой утверждалось со ссылкой на трех представителей разведки США, что в апреле президент РФ прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. "Хватка Путина сильна, но уже не абсолютна, - заявил один из собеседников Newsweek. - За все время его правления в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы, все чувствуют, что конец близок".

Спекуляции на тему здоровья Владимира Путина участились за время войны в Украине. Между тем 29 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 опроверг слухи о плохом состоянии здоровья президента РФ. Это было первое заявление высокопоставленного российского политика в этой связи. 

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