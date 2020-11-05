 Кремль опровергает слухи о болезни Владимира Путина | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Кремль опровергает слухи о болезни Владимира Путина

Пресс-секретарь президента РФ назвал "полной чушью" утверждения о проблемах Владимира Путина со здоровьем и заверил, что 68-летний глава государства не собирается в отставку.

Президент России Владимир Путин в резиденции Ново-Огарево

Кремль решительно опровергает слухи о болезни президента России Владимира Путина. "Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 6 ноября. По его словам, 68-летний Владимир Путин не собирается уходить в отставку.

Британский таблоид The Sun днем ранее сообщил о намерении президента РФ покинуть высший государственный пост в начале 2021 года из-за проблем со здоровьем. По сведениям издания, у главы государства якобы были выявлены симптомы болезни Паркинсона.

Президент России в конце октября представил на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором в составе Совета Федерации в случае ухода с поста главы государства. Эти изменения были предложены в соответствии с обновленной конституцией России. А 5 ноября в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов.

Смотрите также:

  • Кофе - опасное зелье или эликсир жизни?

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Кофе

    В среднем, каждый житель Германии выпивает около 160 литров кофе в год. Но споры об этом напитке продолжаются. То читаешь, что он опасно повышает кровяное давление или даже способствует возникновению рака, то, наоборот, специалисты утверждают, что кофе предотвращает целый ряд заболеваний. Известно точно: как показали исследования, любителям кофе очевидного вреда этот напиток не приносит.

  • Маргарин

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Маргарин

    Еще не так давно врачи и ученые советовали брать вместо масла его заменитель - маргарин, потому что переизбыток животных жиров вреден. Теперь, наоборот, ругают маргарин: в нем слишком много химических добавок. А масло специалисты рекомендуют топленое, потому что в нем содержится меньше так называемых насыщенных жирных кислот.

  • Красное вино

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Красное вино

    Неужели бокал красного вина в день действительно предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск инфаркта миокарда? Факт: многолетние исследования этого пока не опровергли. Профилактическое действие приписывается содержащемуся в красном вине такому чудодейственному веществу, как ресвератрол. Но не следует забывать: речь идет лишь об одном бокале в день, не больше!

  • Холестерин

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Холестерин

    Без холестерина нам не обойтись, потому что он содержится в клеточных мембранах. Есть так называемый "полезный" и "вредный" холестерин. Раньше считалось, что "вредного" в крови должно быть как можно меньше, а "полезного" - сколько угодно. Теперь известно, что и уровень "полезного" нужно ограничивать. Врачи призывают к здоровому равновесию. Одно яйцо в день можете есть спокойно. Но вместо мяса.

  • Овощи из морозилки

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Овощи из морозилки

    Бум на овощи из морозильной камеры как будто прошел. Большинство предпочитает свежие, купленные в магазине, на рынке, с лотка. Но врачи-диетологи обращают внимание, что овощи, фрукты и ягоды, прошедшие шоковую заморозку сразу после сбора урожая, сохраняют больше полезных веществ и витаминов, чем так называемые "свежие", но уже полежавшие на прилавке.

  • Глутамат

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Глутамат

    Глутамат натрия известен как универсальная пищевая добавка Е621 - так называемый "усилитель вкуса". В Германии и многих других странах Европы его запрещено добавлять в детское питание. Значит ли это, что он вреден? Искусственный глутамат, да еще в больших количествах, как, например, в чипсах, - безусловно. И даже, возможно, природный (скажем, в соевом соусе или сыре рокфор).

  • Корица

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Корица

    Коричник цейлонский - отличный антиоксидант, пряность, придающая неповторимый вкус выпечке. Однако в коре более дешевого варианта - корицы китайской (лат. Cinnamomum aromaticum) - был обнаружен кумарин, переизбыток которого может разрушительно влиять на почки и печень. Рекомендуемая суточная норма - не более 0,1 мг на один килограмм веса тела. То есть примерно один большой пряник.

  • Вода

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Вода

    Не прекращаются споры и о том, сколько надо пить воды в день. Обычно наш организм сам знает, сколько жидкости ему требуется: мы пьем, чтобы утолить жажду, остальное получаем с приемом пищи. Но врачи настаивают на суточной норме не менее 2,5-3 литров в день. Причем пить якобы нужно, не дожидаясь, пока одолеет жажда, особенно в жаркие дни.

  • Молоко

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Молоко

    Молоко полезно только детям, у многих взрослых от него возникают проблемы – из-за непереносимости лактозы. К такому выводу приходят немецкие врачи. А шведские ученые установили, что любители молока и живут меньше, и болеют чаще. Об этом говорят результаты многолетнего исследования, в котором приняло участие более 100 тысяч человек.

  • Пшеница и другие злаки

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Пшеница и другие злаки

    Хлеб - еще один базовый продукт, в пользе которого теперь сомневаются ученые. Бесспорно то, что хлебо-булочные изделия, содержащие глютен (клейковину) у многих людей - особенно детей - вызывают непереносимость. Кроме того, проблемой нередко являются также дрожжи, орехи или семена, которые используют при изготовлении хлеба.

  • Витамины

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Витамины

    Времена, когда витаминные таблетки и порошки глотали чуть ли не горстями, прошли. Сегодня "искусственные" витамины употребляют гораздо осторожнее. Врачи обращают особое внимание на побочные действия "искусственных" витаминных добавок и предупреждают о серьезных последствиях бесконтрольного самолечения. Опасаетесь авитаминоза? Ешьте больше овощей и фруктов, чаще бывайте на солнце!

    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


Смотреть видео 03:23

Конституцию изменили: Путин может остаться президентом до 2036 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на протесты в России против обнуления Путина  

Немецкие СМИ: "Кремль отметает любые слухи о проблемах со спиной Путина"  

Реклама

Самые читаемые

В США считают голоса: Трамп заявил, что у него пытаются "украсть выборы"  

В США считают голоса: Невада обновит данные 6 ноября  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно