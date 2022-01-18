 КНДР заявила о запуске двух тактических управляемых ракет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2022

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Мир

КНДР заявила о запуске двух тактических управляемых ракет

Северная Корея провела уже четвертые ракетные испытания с начала года. По данным госинформагентства ЦТАК, накануне по островной цели в Японском море были выпущены "две тактические управляемые ракеты".

Телевидение КНДР сообщает о запуске управляемой ракеты, 14 января 2022 г.

Телевидение КНДР сообщает о запуске управляемой ракеты, 14 января 2022 г.

Северная Корея заявила, что в ходе ракетных испытаний в понедельник, 17 января, запустила две тактические управляемые ракеты. Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило во вторник, 18 января, что "две тактические управляемые ракеты", выпущенные на западе страны, "точно поразили островную цель" в море к востоку от Корейского полуострова.

Накануне об очередных, уже четвертых с начала года ракетных испытаниях в КНДР сообщили Южная Корея и Япония. Только в пятницу, 14 января, Северная Корея осуществила запуск двух управляемых ракет с поезда, а 5 и 11 января северокорейские военные провели испытания гиперзвуковых ракет. Гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука, и обладают маневренностью в полете, что затрудняет их обнаружение и перехват обычными средствами противовоздушной обороны.

В ответ на последние испытания Вашингтон призвал Северную Корею "прекратить свою незаконную и дестабилизирующую деятельность". В телефонном разговоре с официальными лицами Южной Кореи и Японии спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким выразил обеспокоенность по поводу ракетных запусков и призвал Пхеньян вернуться к диалогу "без предварительных условий", сообщил Государственный департамент США.

Соединенные Штаты 12 января ввели санкции против пяти северокорейцев, отвечающих за поставку материалов для ракетной и ядерной программ КНДР. Северная Корея уже многие годы находится под международными санкциями из-за разработки ракет и ядерного оружия.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:46

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

Контекст

Кто мог поставлять ракетные двигатели КНДР

В адрес Киева звучат обвинения в том, что двигатели для межконтинентальных баллистических ракет могли попасть в Северную Корею с Украины. DW выяснила, насколько это обоснованно.  

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