Кладбище книг снова стало библиотекой

25 января, после реконструкции, продлившейся в общей сложности больше 15 лет, в Берлине торжественно открывается Государственная библиотека фонда Прусского культурного наследия. Открывается пока, правда, отчасти символически - из-за пандемии. Хотя пользоваться библиотекой можно, но только в очень ограниченных пределах.

История самой большой в Германии и одной из самых известных в мире научных библиотек началась в 1661 году. Основой ее собрания стала библиотека бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма (Friedrich Wilhelm von Brandenburg), которую он передал в дар Берлину: это собрание должно было стать доступным для всех.

Главный читальный зал после реконструкции

Сегодня фонды Государственной библиотеки насчитывают около 25 миллионов единиц хранения. Это 12 миллионов книг, а также научные журналы, диссертации, рукописи, цифровые носители, ноты... Там собраны, например, 80 процентов всех дошедших до наших дней оригинальных партитур Баха. Каждый год фонды библиотеки пополняются новыми публикациями - общим числом около 100 тысяч.

Читающий рабочий, который не читал

Импозантное центральное здание библиотеки на Унтер-ден-Линден - главном проспекте немецкой столицы - представляет собой фасад каре с шириной 170 метров и глубиной 107 метров. Весь архитектурный комплекс очень серьезно пострадал в 1944 году во время одной из бомбежек Берлина. От многих помещений остались только развалины, обвалился знаменитый купол над главным читальным залом...

После войны, когда в главное здание, которое находилось в восточной части Берлина, вернулась часть книг (почти две трети переживших войну остались в Западном Берлине), подлатали только парадный фасад, выходящий на Унтер-ден-Линден. Лишь в 1955 году в ГДР серьезно занялись развалинами внутри каре. Вместо купола соорудили плоское и низкое бетонное перекрытие, а в 1977 году главный читальный зал вообще сровняли с землей. Во внутреннем дворике остался только фонтан, да еще одичавшая виноградная лоза времен кайзера Вильгельма по-прежнему тянулась вверх по фасаду.

В качестве украшения в центре дворика установили скульптуру под названием "Читающий рабочий", который, кстати говоря, вовсе не читал, а просто держал в руках книгу.

Заводские склады для хранения книг

Но самое ужасное, что сделали: внутри каре вместо снесенного купольного зала построили в 1983-1987 годах четыре башни, похожие на обыкновенные блочно-панельные высотки, только без окон. В них разместилось библиотечное хранилище. Их строили по типовому проекту, разработанному в ГДР для... заводских складских помещений.

Библиотека до реставрации. Хорошо видны четыре башни внутри каре, в которых находилось хранилище книг

Эти глухие башни-склады, предназначенные для двух миллионов книг, библиотекари с самого начала стали называть "книжным кладбищем". В них невозможно было поддерживать температуру и влажность, столь необходимые для сохранности книг. Кроме того, перевозить ценные фолианты в реставрационные и переплетные мастерские приходилось на тележках через двор (башни не соединялись с другими помещениями библиотеки). Да и внутри самих хранилищ система транспортировки книг была такой же, как во времена Веймарской республики.

В Западном Берлине выстроили для той части книг, которые после войны остались там, и для новых поступлений свою научную библиотеку - вблизи Потсдамской площади. Она была современней и лучше "восточной", но после объединения Германии решили снова соединить собрание. Причем - в историческом здании на Унтер-ден-Линден, восстановив его в первозданном внешнем виде, но, конечно, модернизировав внутри.

Полмиллиарда из госбюджета

Реконструкция началась в 2005 году, и началась она с того, что снесли кладбище книг - четыре башни внутри каре. Это заняло много времени. Сначала надо было найти место для временного хранения книг. Кроме того, по ходу дела выяснилось, что многие из них, в том числе редкие и древние, повреждены и требуют серьезной реставрации. Бетонные монстры убрали, а заодно снесли и другие разномастные постройки внутри каре, построенные во времена ГДР - в частности, "читальный зал общественных наук".

Во время реконструкции. Башни почти снесены

Работы были завершены осенью 2019 года. Больше года ушло на то, чтобы вернуть в библиотеку книги, систематизировать каталоги и так далее. Всего восстановление и модернизация Государственной библиотеки обошлись в 470 миллионов евро. Финансирование полностью шло из государственного бюджета.

Собрание, ставшее трофеем

Немецкая государственная библиотека была разделена после Второй мировой войны не только, так сказать, территориально. Были разделены и книжные фонды, которые теперь - по крайней мере, частично - снова собраны воедино. После войны около полутора миллионов единиц хранения (книг, рукописей, нотных тетрадей и так далее) оказались в Западном Берлине, примерно 900 тысяч - в Восточном. Сотни тысяч сгорели под бомбежками и обстрелами.

Еще около 300 тысяч книг уже в 1941 году были перевезены, чтобы спасти их от бомбежек, в различные места в восточной части Германии. Они хранились в штольнях шахт, старинных замках, церквях, школах. Большинство из них советские трофейные бригады увезли после 1945 года в СССР, где они остаются и поныне. Лишь отдельные собрания (например, подшивки естественно-научных и технических журналов) Советский Союз передал в 1965 году Публичной научной библиотеке ГДР.

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