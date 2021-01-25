 Кладбище книг снова стало библиотекой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.01.2021

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Культура и стиль жизни

Кладбище книг снова стало библиотекой

Крупнейшая в Германии и одна из самых больших в мире научных библиотек снова открывается в Берлине. Судьба ее уникальна.

Фасад Государственной библиотеки

Фасад Государственной библиотеки

25 января, после реконструкции, продлившейся в общей сложности больше 15 лет, в Берлине торжественно открывается Государственная библиотека фонда Прусского культурного наследия. Открывается пока, правда, отчасти символически - из-за пандемии. Хотя пользоваться библиотекой можно, но только в очень ограниченных пределах.

История самой большой в Германии и одной из самых известных в мире научных библиотек началась в 1661 году. Основой ее собрания стала библиотека бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма (Friedrich Wilhelm von Brandenburg), которую он передал в дар Берлину: это собрание должно было стать доступным для всех.

Главный читальный зал после реконструкции

Главный читальный зал после реконструкции

Сегодня фонды Государственной библиотеки насчитывают около 25 миллионов единиц хранения. Это 12 миллионов книг, а также научные журналы, диссертации, рукописи, цифровые носители, ноты... Там собраны, например, 80 процентов всех дошедших до наших дней оригинальных партитур Баха. Каждый год фонды библиотеки пополняются новыми публикациями - общим числом около 100 тысяч.

Читающий рабочий, который не читал

Импозантное центральное здание библиотеки на Унтер-ден-Линден - главном проспекте немецкой столицы - представляет собой фасад каре с шириной 170 метров и глубиной 107 метров. Весь архитектурный комплекс очень серьезно пострадал в 1944 году во время одной из бомбежек Берлина. От многих помещений остались только развалины, обвалился знаменитый купол над главным читальным залом...

После войны, когда в главное здание, которое находилось в восточной части Берлина, вернулась часть книг (почти две трети переживших войну остались в Западном Берлине), подлатали только парадный фасад, выходящий на Унтер-ден-Линден. Лишь в 1955 году в ГДР серьезно занялись развалинами внутри каре. Вместо купола соорудили плоское и низкое бетонное перекрытие, а в 1977 году главный читальный зал вообще сровняли с землей. Во внутреннем дворике остался только фонтан, да еще одичавшая виноградная лоза времен кайзера Вильгельма по-прежнему тянулась вверх по фасаду.

В качестве украшения в центре дворика установили скульптуру под названием "Читающий рабочий", который, кстати говоря, вовсе не читал, а просто держал в руках книгу.

Заводские склады для хранения книг

Но самое ужасное, что сделали: внутри каре вместо снесенного купольного зала построили в 1983-1987 годах четыре башни, похожие на обыкновенные блочно-панельные высотки, только без окон. В них разместилось библиотечное хранилище. Их строили по типовому проекту, разработанному в ГДР для... заводских складских помещений.

Библиотека до реставрации. Хорошо видны четыре башни внутри каре, в которых находилось хранилище книг

Библиотека до реставрации. Хорошо видны четыре башни внутри каре, в которых находилось хранилище книг

Эти глухие башни-склады, предназначенные для двух миллионов книг, библиотекари с самого начала стали называть "книжным кладбищем". В них невозможно было поддерживать температуру и влажность, столь необходимые для сохранности книг. Кроме того, перевозить ценные фолианты в реставрационные и переплетные мастерские приходилось на тележках через двор (башни не соединялись с другими помещениями библиотеки). Да и внутри самих хранилищ система транспортировки книг была такой же, как во времена Веймарской республики.

В Западном Берлине выстроили для той части книг, которые после войны остались там, и для новых поступлений свою научную библиотеку - вблизи Потсдамской площади. Она была современней и лучше "восточной", но после объединения Германии решили снова соединить собрание. Причем - в историческом здании на Унтер-ден-Линден, восстановив его в первозданном внешнем виде, но, конечно, модернизировав внутри.

Полмиллиарда из госбюджета

Реконструкция началась в 2005 году, и началась она с того, что снесли кладбище книг - четыре башни внутри каре. Это заняло много времени. Сначала надо было найти место для временного хранения книг. Кроме того, по ходу дела выяснилось, что многие из них, в том числе редкие и древние, повреждены и требуют серьезной реставрации. Бетонные монстры убрали, а заодно снесли и другие разномастные постройки внутри каре, построенные во времена ГДР - в частности, "читальный зал общественных наук".

Во время реконструкции. Башни почти снесены

Во время реконструкции. Башни почти снесены

Работы были завершены осенью 2019 года. Больше года ушло на то, чтобы вернуть в библиотеку книги, систематизировать каталоги и так далее. Всего восстановление и модернизация Государственной библиотеки обошлись в 470 миллионов евро. Финансирование полностью шло из государственного бюджета.

Собрание, ставшее трофеем

Немецкая государственная библиотека была разделена после Второй мировой войны не только, так сказать, территориально. Были разделены и книжные фонды, которые теперь - по крайней мере, частично - снова собраны воедино. После войны около полутора миллионов единиц хранения (книг, рукописей, нотных тетрадей и так далее) оказались в Западном Берлине, примерно 900 тысяч - в Восточном. Сотни тысяч сгорели под бомбежками и обстрелами.

Еще около 300 тысяч книг уже в 1941 году были перевезены, чтобы спасти их от бомбежек, в различные места в восточной части Германии. Они хранились в штольнях шахт, старинных замках, церквях, школах. Большинство из них советские трофейные бригады увезли после 1945 года в СССР, где они остаются и поныне. Лишь отдельные собрания (например, подшивки естественно-научных и технических журналов) Советский Союз передал в 1965 году Публичной научной библиотеке ГДР.

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