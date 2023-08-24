Автопроизводитель из КНР желает купить бывший завод VW в РФ

В поле зрения китайской компании Chery находится бывший завод VW в Калуге. Немецкий автоконцерн на фоне войны России против Украины продал свои доли в этом заводе российскому трейдеру.

Китайский автопроизводитель Chery, судя по всему, рассматривает возможность покупки бывшего завода немецкого автоконцерна VW в России, сообщила в четверг, 24 августа, газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, Chery ведет параллельные переговоры с целым рядов собственников автозаводов, которые западные компании продали после вооруженного нападения России на Украину.

В поле зрения Chery находится завод VW в Калуге к югу от Москвы. Немецкий автоконцерн в мае продал свои активы и дочерние компании в РФ российскому трейдеру Avilon.

Приостановка производства в России

В начале марта прошлого года VW уже через несколько дней после начала войны России против Украины сообщил о бессрочной приостановке производства в РФ. Немецкий концерн также прекратил поставки автомобилей в Россию. Автопроизводители Mercedes и BMW поступили аналогично.

Образовавшуюся брешь на российском рынке все активнее пытаются заполнить китайские фирмы. По сведениям Handelsblatt, Chery является в настоящее время самой продающейся иностранной автомобильной маркой в России.

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