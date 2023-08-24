Автопроизводитель из КНР желает купить бывший завод VW в РФ
Китайский автопроизводитель Chery, судя по всему, рассматривает возможность покупки бывшего завода немецкого автоконцерна VW в России, сообщила в четверг, 24 августа, газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, Chery ведет параллельные переговоры с целым рядов собственников автозаводов, которые западные компании продали после вооруженного нападения России на Украину.
В поле зрения Chery находится завод VW в Калуге к югу от Москвы. Немецкий автоконцерн в мае продал свои активы и дочерние компании в РФ российскому трейдеру Avilon.
Приостановка производства в России
В начале марта прошлого года VW уже через несколько дней после начала войны России против Украины сообщил о бессрочной приостановке производства в РФ. Немецкий концерн также прекратил поставки автомобилей в Россию. Автопроизводители Mercedes и BMW поступили аналогично.
Образовавшуюся брешь на российском рынке все активнее пытаются заполнить китайские фирмы. По сведениям Handelsblatt, Chery является в настоящее время самой продающейся иностранной автомобильной маркой в России.
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