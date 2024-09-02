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Банки КНР не принимают деньги от людей с российскими именами

Алексей Волошинов
2 сентября 2024 г.

Газета "Известия" со ссылкой на предпринимателей пишет, что банки КНР отказываются принимать деньги, "если в платежных документах есть русские имена".

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Флаги России и Китая (фото из архива)
Флаги России и КитаяФото: Vladimir Smirnov/dpa/TASS/picture alliance

Ряд китайских банков отказывается принимать средства, "если в платежных документах указаны русские имена", пишет в понедельник, 2 сентября, газета "Известия" со ссылкой на предпринимателей и источники.

Как рассказал изданию гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин, из-за отказа в совершении переводов для людей с российскими именами импортеры вынуждены готовить полный комплект документов через третьи лица, "чтобы не было видно связи с Россией". Это подтвердил "Известиям" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. По его словам, даже не попавшие под санкции русские имена, любые связи с РФ и даже надписи на кириллице могут стать основанием для отмены платежа.

"Известия" со ссылкой на Разумовского пишут, что китайские банки "боятся вторичных ограничений" и потому "используют так называемое нулевое доверие в отношениях с российским бизнесом и пытаются исключить любую возможную угрозу".

РФ и КНР могут перейти к бартеру впервые за 30 лет

Во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в мае стороны обсуждали задержки с платежами через китайские финансовые институты. Агентство Reuters сообщало, что Китай начал активнее задействовать в финансовой сфере региональные банки, за деятельностью которых труднее следить Вашингтону.

Агентство отметило, что альтернативой операциям через банки с осени может стать бартер между Россией и Китаем, особенно в сельском хозяйстве.

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