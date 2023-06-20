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Китай планирует открыть военный тренировочный лагерь на Кубе

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

Вашингтон опасается, что создание лагеря может привести к размещению на Кубе войск КНР. Администрация президента США Байдена пытается предотвратить заключение сделки, пишет The Wall Street Journal.

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Посольство США на Кубе
Посольство США на КубеФото: Alexandre Meneghini/REUTERS

Китай и Куба ведут переговоры об открытии нового совместного военного тренировочного центра на Кубе. Вашингтон обеспокоен, что это может привести к размещению китайских войск и проведению разведывательных операций всего в ста милях от побережья Флориды, сообщила во вторник, 20 июня, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской администрации.

По сведениям американской разведки, переговоры об открытии новой военной базы на северном побережье Кубы находятся на продвинутой стадии, но еще не завершены. Администрация президента США Джо Байдена находится в контакте с кубинскими официальными лицами, пытаясь предотвратить заключение соглашения. При этом Белый дом пытается играть на предполагаемой обеспокоенности Кубы по поводу утраты суверенитета, отмечают источники WSJ. В Белом доме отказались от комментариев.

Напряженность в отношениях между США и Китаем

Как отмечает WSJ, нарастание обеспокоенности в Вашингтоне по поводу китайских амбиций в карибском регионе и Латинской Америке происходит на фоне попыток Белого дома разрядить напряженность в отношениях с Пекином из-за торговых конфликтов и американской поддержки Тайваня, который Китай считает своей мятежной провинцией.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, по всей видимости, позволил несколько разрядить ситуацию, но Блинкену так и не удалось договориться с Китаем о восстановлении коммуникаций между военными двух стран в целях избежания недоразумений.

Собеседники WSJ отметили, что сведения о запланированном открытии на Кубе китайского военного центра зиждутся на сверхсекретной американской разведывательной информации, которая, по их словам, убедительна, но фрагментарна. Только 8 июня издание сообщило, что Пекин и Гавана принципиально договорились об открытии нового центра прослушки на Кубе. Через два дня после этого Белый дом рассекретил разведданные, согласно которым китайские шпионские объекты существуют на Кубе как минимум с 2019 года.

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