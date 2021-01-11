 Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2021

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Мир

Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с США

КНДР должна быть готова и к диалогу, и к конфронтации с Соединенными Штатами, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии КНДР в Пхеньяне, 15 июня 2021 года

Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии КНДР в Пхеньяне

Генсек Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын во время ее съезда в Пхеньяне в четверг, 17 июня, распорядился, чтобы правительство страны было в полной готовности к конфронтации с администрацией президента США Джо Байдена. При этом Северная Корея должна быть готова и к диалогу, заявил ее лидер.

Готовность к конфронтации с Вашингтоном необходима Пхеньяну, чтобы "защитить достоинство государства и его интересы, состоящие в независимом развитии и наличии гарантий мира и безопасности", цитирует северокорейского лидера государственное информагентство ЦТАК.

США призывают КНДР заморозить ядерную программу

Выступление Ким Чен Ына последовало вскоре после того, как США и ряд других стран призвали Пхеньян заморозить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров. В 2018-2019 годах лидер Северной Кореи провел ряд встреч с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом, - во время которых обсуждалось будущее ядерного арсенала КНДР. Однако эти переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.

После вступления Байдена в должность главы американского государства в январе 2021 года его администрация начала разрабатывать новый подход к проблеме Северной Кореи. Этот подход в Белом доме называют "выверенным и практичным". При этом детали новой стратегии пока не разглашаются. Эксперты предполагают, что речь может идти о некоем срединном пути, находящимся между прямыми контактами с Пхеньяном, которые практиковал Трамп, и принципом "стратегического терпения" другого экс-президента США - Барака Обамы.

Во время саммита "большой семерки", проходившего с 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолле, члены G7 выпустили совместное заявление с призывом к полной денуклеаризации Корейского полуострова и "безвозвратному и поддающемуся проверке" отказу Северной Кореи от ядерной и ракетной программы.

Спецпредставитель США по КНДР едет в Сеул

17 июня Госдепартамент США сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Сон Ким отправится в Сеул с 19 по 23 июня, чтобы принять участие в трехсторонней встрече со спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Сообщается, что Сон Ким встретится и с другими высокопоставленными должностными лицами Кореи и привлечет представителей научных кругов и гражданского общества к обсуждению политики США в отношении КНДР. "Поездка специального представителя Сон Кима в Сеул подчеркивает фундаментальную важность трехстороннего сотрудничества между США, Республикой Кореей и Японией в работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнули в Госдепартаменте.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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