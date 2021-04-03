 США согласуют позицию по КНДР с Японией и Южной Кореей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2021

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Мир

США согласуют позицию по КНДР с Японией и Южной Кореей

Администрация Байдена пересматривает политику в отношении Северной Кореи. Советники по нацбезопасности из Вашингтона, Токио и Сеула договорились о сотрудничестве в этом вопросе.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Джо Байден

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Джо Байден

Соединенные Штаты будут вести единую политику в отношении КНДР в сотрудничестве с Японией и Республикой Корея. Об этом советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан договорился с японским и южнокорейским коллегами на встрече в пятницу, 2 апреля, сообщается на сайте Белого дома.

"Советники по национальной безопасности поделились своими опасениями по поводу ядерной и баллистической ракетной программ Северной Кореи и подтвердили свою приверженность решению проблем денуклеаризации путем согласованного трехстороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.

Вашингтон пересматривает политику в отношении Пхеньяна

Эта встреча прошла в рамках пересмотра администрацией Байдена политики США в отношении Пхеньяна. 25 марта стало известно о первом с момента вступления нового американского президента в должность пуске Северной Кореей баллистических ракет. КНДР заявила об испытании "тактического управляемого оружия" нового типа. Джо Байден осудил случившееся, но заявил об открытости к дипломатическим контактам с Пхеньяном.

Смотрите также:

  • Военные в Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Военные

    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Молодежь

    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

  • Группы молодых людей в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Непринужденность

    Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Хорошее настроение

    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Первоклашки

    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

  • Памятники в Северной и Южной Кореях

    Портреты северных и южных корейцев

    Памятники

    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

    Портреты северных и южных корейцев

    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

    Портреты северных и южных корейцев

    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Важный день

    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 26:06

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