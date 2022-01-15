 Киев подозревает в кибератаке связанных с белорусской разведкой хакеров | Новости из Германии об Украине | DW | 15.01.2022

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Украина

Киев подозревает в кибератаке связанных с белорусской разведкой хакеров

Кибератаку на госсайты могла совершить хакерская группа UNC1151, ранее атаковавшая Литву, Латвию и Польшу, заявил Reuters заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.

Рука в перчатке на клавиатуре компьютера

Кибератаку на украинские правительственные сайты, о которой стало известно 14 января, могла совершить хакерская группировка, связанная с белорусской разведкой. Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк рассказал агентству Reuters в субботу, 15 января. По его словам, за атакой стояла группа UNC1151, действия которой были "лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых" Украина ощутит в ближайшее время.

Ранее официальные лица в Украине заявили, что Россия, вероятно, причастна к кибератаке, но без каких-либо подробностей. Беларусь является близким союзником России, напоминает Reuters. Белорусская сторона на момент публикации не прокомментировала утверждения Демедюка.

Экс-глава Киберполиции - о прежних атаках UNC1151

Демедюк, который ранее был главой Киберполиции Украины, сказал, что в послужном списке группы UNC1151 есть нападения на Литву, Латвию, Польшу и Украину. Кроме того, киберпреступники распространяли материалы, осуждающие присутствие альянса НАТО в Европе, указал представитель СНБО.

"Вредоносное программное обеспечение, использованное для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа APT29", - заявил он, имея в виду хакеров, подозреваемых в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. Речь идет о группе, известной также как Cozy Bear. По данным Общей службы разведки и безопасности Нидерландов, за ней стоит Служба внешней разведки России.

Пострадали около 70 сайтов

В ночь на 14 января кибератаке подверглись около 70 сайтов центральных и региональных органов власти Украины. В частности, не работали сайты правительства, МИД, министерства образования и науки, Минэнерго, Минагрополитики, министерства по делам ветеранов, сайт Госказначейства и сайт госуслуг "Дія". На ряде порталов были размещена картинка с текстом на украинском, русском и польском языках с угрозами в адрес  украинцев. По оценкам экспертов, кибератака стала мощнейшей за последние четыре года.

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  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

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    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

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    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

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    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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