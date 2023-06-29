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Казахстан изучит запросы США и РФ по выдаче Никиты Кислицина

Александра Иванова
1 ч. назад

Сотрудник занимающейся кибербезопасностью фирмы F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан в Казахстане. Сейчас генпрокуратура РК выясняет, в чем его обвиняют в США.

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Программист за работой
Фото: NomadSoul/Panthermedia/IMAGO

Казахстан изучит запросы США и России о выдаче задержанного 22 июня сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ряд русскоязычных СМИ со ссылкой на заместителя генпрокурора РК Улана Байжанова.

Последний указал, что сейчас казахстанская сторона направляет запрос в США с целью выяснить, в чем конкретно там обвиняют Кислицина. После этого в стране намерены проанализировать, является это правонарушением преступлением и в Казахстане. "Потом только мы будем принимать решение относительно выдачи. Если он (Кислицин. - Ред.) подаст заявление на убежище, то это затянется. Будем разбираться", - цитирует Байжанова агентство "Интерфакс".

Между тем ряд российских СМИ, в том числе газета "Ведомости" и государственное информагентство РИА "Новости", написали, также со ссылкой на замгенпрокурора Казахстана, что запрос РФ будет иметь приоритет перед американским. "Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные", - приводят журналисты слова Байжанова.

Задержание Никиты Кислицина в Казахстане

28 июня стало известно, что сотрудника занимающейся кибербезопасностью компании F.A.C.C.T Никиту Кислицина 22 июня задержали в Казахстане

В тот же день, 28 июня, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Кислицина по подозрению в неправомочном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения. Минимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, Кислицину вменяется в вину вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По данным суда, 27 июня IT-специалист был объявлен в международный розыск.

В чем состоят претензии США к Кислицину

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на публикации в СМИ 2020 года, тогда сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США. По данным американских властей, он мог быть причастен к попытке продать данные пользователей одной из соцсетей.

Компания F.A.C.C.T - преемница фирмы Group-IB. Ее сооснователь Илья Сачков обвиняется в РФ в госизмене. Суд начнет рассматривать его дело 6 июля. Кислицин занимает в компании F.A.C.C.T должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.

РИА "Новости" пишет, что Генконсульство России в Алмате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Никиты Кислицина в США.

По данным компании F.A.C.C.T, претензии США к Кислицину связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с "кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем". Кислицин - бывший главред журнала "Хакер".

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