Бывший главред журнала "Хакер" задержан в Казахстане

Руководитель одного из департаментов IT-компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никита Кислицин задержан в Казахстане 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 28 июня. Сейчас Кислицин находится под стражей, пока казахстанские власти изучают основания для экстрадиционного запроса в США. В 2020 году Минюст США обвинил Кислицина в сговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. В Group-IB называли обвинения бездоказательными. Нынешний арест в компании связывают с журналистской деятельностью Кислицина. "Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет", - заявили в F.A.C.C.T.

Также 28 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал Кислицина по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК), следует из сообщения пресс-службы суда. МВД России объявило Кислицина в розыск.

С 2006 по 2012 год Кислицин был главным редактором журнала "Хакер", посвященного программированию и вопросам информационной безопасности. В апреле 2012 года он уехал в США и начал работать независимым исследователем киберугроз. В январе 2013-го Кислицин стал работать в Group-IB, основанной Ильей Сачковым. Сачкова в сентябре 2021 года арестовали по делу о госизмене. Следствие считает, что он "передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну". Сачков не признает вину и обвиняет в своем преследовании ФСБ.

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