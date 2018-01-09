Кассационный суд оставил в силе приговор актеру Михаилу Ефремову

Кассационный суд в Москве отказался удовлетворить кассационные жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет лишения свободы за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает в среду, 15 сентября, "Интерфакс".

В суде Ефремов заявил, что раскаивается в содеянном, и пожаловался на проблемы со здоровьем, заявив, что может не выдержать весь срок в колонии. Адвокаты актера в кассационной жалобе утверждали, что его слабое здоровье и органические расстройства личности, связанные с синдромом зависимости от алкоголя, не были приняты судом во внимание при вынесении наказания. Они же отмечали, что при вынесении приговора суд не учел смягчающие обстоятельства - в частности, участие Михаила Ефремова в благотворительной деятельности, а также материальную помощь близким погибшего в ДТП.

В свою очередь представитель прокуратуры отметил, что оснований для смягчения наказания Ефремову нет. "Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья (...) Прошу суд оставить апелляционное определение Мосгорсуда без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения", - заявил он.

ДТП на Садовом кольце

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент происшествия артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

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