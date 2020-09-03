 Обвинение просит для Михаила Ефремова 11 лет колонии | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2020

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Россия

Обвинение просит для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Прокурор в Пресненском суде Москвы попросила, кроме того, лишить актера Михаила Ефремова водительских прав на 3 года и взыскать 500 000 рублей в пользу сына погибшего в ДТП с участием актера.

Михаил Ефремов в Таганском суде Москвы

Михаил Ефремов в Таганском суде Москвы, июнь 2020 года

Сторона обвинения запросила 11 лет колонии общего режима для российского актера Михаила Ефремова. С таким ходатайством прокурор в четверг, 3 сентября, выступила в Пресненском суде Москвы, на очередном заседании по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием актера. Обвинение также просит лишить Ефремова водительских прав на три года.

По мнению прокурора, иск старшего сына погибшего Сергея Захарова с требованием компенсации в 7,3 млн рублей следует удовлетворить частично, взыскав с актера 500 000 рублей.

Сам Ефремов на этом же заседании заявил, что признает вину. До этого он неоднократно отказывался признавать себя виновным и утверждал, что не помнил обстоятельств инцидента. Прокурор же расценила подобные высказывания как "способ защиты" и попросила суд не принимать их во внимание.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Изначально актер признал свою вину, записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего курьера и предложением помощи, но потом защита изменила тактику.

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  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 60 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Минимальное наказание за несоблюдение дистанции составляет 25 евро, максимальное - 400 евро, 2 балла и 3 месяца лишения прав.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


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