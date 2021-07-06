Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея)

Каннский кинофестиваль - 2021

А больше всего ждут "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, но, по слухам, больше, чем мюзикл. У стендап-комика и оперной певицы рождается дочь с загадочным даром и ставит с ног на голову всю прежнюю жизнь парочки, да и, похоже, весь прежний мир в целом.

Автор: Дмитрий Вачедин