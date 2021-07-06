Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея)

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канны, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего.
На 16-ти площадках покажут около 100 фильмов. Победители Берлинале, имена которых стали известны в марте, смогут забрать награды. Фестиваль уже проводили летом - более четверти века.
Каннский фестиваль в этом году не состоится. Ни в реальном, ни в виртуальном виде. Фильмы из его программы можно будет увидеть на осенних кинофестивалях.
22 октября в немецких кинотеатрах выходит фильм Кантемира Балагова "Дылда". Что говорят о нем в Германии?
Какие режиссеры чаще других кинематографистов из СССР, а потом России попадали в программу Каннского фестиваля?
Хлоя Чжао стала второй в истории Академии женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А Фрэнсис Макдорманд взяла награду как лучшая актриса за роль в "Земле кочевников".