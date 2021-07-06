 Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.07.2021

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Культура и стиль жизни

Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея)

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канны, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.

  • Канны

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Канны вернулись. Эх, если бы отсутствие знаменитого кинофестиваля в 2020 году просто означало, что звезды в смокингах и вечерних платьях не выпьют коктейль на прекрасной набережной, это было бы полбеды. Но на самом деле срыв фестиваля в прошлом году из-за пандемии устроил невиданную "пробку" в кинопроцессе.

  • Главный приз фестиваля

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Новые фильмы - речь идет прежде всего об авторском кино - практически не выходили. Выпускать продукт, в который вложены миллионы евро и тяжелый труд, в никуда, в пандемийный мир без фестивалей - себе дороже. Никто не заметит и никто не оценит.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Получается, продюсеры приберегали давно отснятое, чтобы вывалить это все в подходящий момент, когда привычный мир вернется. И этот момент настал. 74-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Чтобы фестиваль мог вернуться, должны были совпасть две вещи: успехи вакцинации в Евросоюзе и желание сохранить культурное своеобразие прежнего мира. Любое культурное мероприятие теперь - риск, но что поделать - с вирусом придется жить.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Впрочем, фестиваль оснащен по последнему слову пандемийной техники: приехавшие кинокритики в один голос удивляются "плевательным" тестам на коронавирус. Говорят, что слюны для анализа надо столько, что плевать в пробирку приходится не меньше десяти минут.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Впервые с Берлинале 2020 года, - который прошел уже полтора года назад! - на большой фестиваль смогли через закрытые границы пробраться российские кинокритики и кинодеятели. Вынужденная изоляция закончилась. И как раз вовремя: даже не вспомнить, когда еще на фестивале показывали столько российского кино.

  • Кирилл Серебренников

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Прежде всего, Кирилл Серебренников и "Петровы в гриппе" в основной программе. У нас очень мало информации, что происходит с одним из крупнейших российских художников в последние годы после кафкианского процесса, который непонятно даже завершился или нет. "Петровы" должны дать ответ.

  • Кадр из фильма

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Фильм снят по нашумевшему роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Что получилось из трипа заболевшего гриппом автослесаря Петрова по улицам, троллейбусам и квартирам уральского города - а главное, что в нем увидит жюри? Предчувствие пандемии? Погружение в подсознание россиянина? Мистический и галлюцинаторный опыт? А что там делает Иван Дорн? Скоро узнаем!

  • Юхо Куосманен

    Каннский кинофестиваль - 2021

    В конкурсе и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (на фото - в 2016 году). Неожиданный для Канн сюжет: Россия, девяностые, молодой представитель рабочего класса (его играет Юрий Борисов, известный по клипам исполнителя Федука) встречает финку, которая путешествует из Москвы в Мурманск. Адаптировала финский сценарий к российской реальности российская сценаристка Любовь Мульменко.

  • Кадр из фильма

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Обо всех громких именах рассказать не получится: затянувшееся ожиданием выплеснулось фейерверком громких имен. Вот старый мастер Пол Верховен и его "Бенедетта" о лесбийской любви в итальянском монастыре XVII-го века. От фильма ждут провокации, но, чтобы в наше время добиться провокации, нужно немало постараться.

  • Кадр из фильма

    Каннский кинофестиваль - 2021

    А больше всего ждут "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, но, по слухам, больше, чем мюзикл. У стендап-комика и оперной певицы рождается дочь с загадочным даром и ставит с ног на голову всю прежнюю жизнь парочки, да и, похоже, весь прежний мир в целом.

    Автор: Дмитрий Вачедин


  • Канны

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Канны вернулись. Эх, если бы отсутствие знаменитого кинофестиваля в 2020 году просто означало, что звезды в смокингах и вечерних платьях не выпьют коктейль на прекрасной набережной, это было бы полбеды. Но на самом деле срыв фестиваля в прошлом году из-за пандемии устроил невиданную "пробку" в кинопроцессе.

  • Главный приз фестиваля

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Новые фильмы - речь идет прежде всего об авторском кино - практически не выходили. Выпускать продукт, в который вложены миллионы евро и тяжелый труд, в никуда, в пандемийный мир без фестивалей - себе дороже. Никто не заметит и никто не оценит.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Получается, продюсеры приберегали давно отснятое, чтобы вывалить это все в подходящий момент, когда привычный мир вернется. И этот момент настал. 74-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Чтобы фестиваль мог вернуться, должны были совпасть две вещи: успехи вакцинации в Евросоюзе и желание сохранить культурное своеобразие прежнего мира. Любое культурное мероприятие теперь - риск, но что поделать - с вирусом придется жить.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Впрочем, фестиваль оснащен по последнему слову пандемийной техники: приехавшие кинокритики в один голос удивляются "плевательным" тестам на коронавирус. Говорят, что слюны для анализа надо столько, что плевать в пробирку приходится не меньше десяти минут.

  • Канны - 2021

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Впервые с Берлинале 2020 года, - который прошел уже полтора года назад! - на большой фестиваль смогли через закрытые границы пробраться российские кинокритики и кинодеятели. Вынужденная изоляция закончилась. И как раз вовремя: даже не вспомнить, когда еще на фестивале показывали столько российского кино.

  • Кирилл Серебренников

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Прежде всего, Кирилл Серебренников и "Петровы в гриппе" в основной программе. У нас очень мало информации, что происходит с одним из крупнейших российских художников в последние годы после кафкианского процесса, который непонятно даже завершился или нет. "Петровы" должны дать ответ.

  • Кадр из фильма

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Фильм снят по нашумевшему роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Что получилось из трипа заболевшего гриппом автослесаря Петрова по улицам, троллейбусам и квартирам уральского города - а главное, что в нем увидит жюри? Предчувствие пандемии? Погружение в подсознание россиянина? Мистический и галлюцинаторный опыт? А что там делает Иван Дорн? Скоро узнаем!

  • Юхо Куосманен

    Каннский кинофестиваль - 2021

    В конкурсе и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (на фото - в 2016 году). Неожиданный для Канн сюжет: Россия, девяностые, молодой представитель рабочего класса (его играет Юрий Борисов, известный по клипам исполнителя Федука) встречает финку, которая путешествует из Москвы в Мурманск. Адаптировала финский сценарий к российской реальности российская сценаристка Любовь Мульменко.

  • Кадр из фильма

    Каннский кинофестиваль - 2021

    Обо всех громких именах рассказать не получится: затянувшееся ожиданием выплеснулось фейерверком громких имен. Вот старый мастер Пол Верховен и его "Бенедетта" о лесбийской любви в итальянском монастыре XVII-го века. От фильма ждут провокации, но, чтобы в наше время добиться провокации, нужно немало постараться.

  • Кадр из фильма

    Каннский кинофестиваль - 2021

    А больше всего ждут "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, но, по слухам, больше, чем мюзикл. У стендап-комика и оперной певицы рождается дочь с загадочным даром и ставит с ног на голову всю прежнюю жизнь парочки, да и, похоже, весь прежний мир в целом.

    Автор: Дмитрий Вачедин


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Контекст

Кинофестивали в эпоху короны

Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего.  

Берлинале летом - хорошо забытое старое

На 16-ти площадках покажут около 100 фильмов. Победители Берлинале, имена которых стали известны в марте, смогут забрать награды. Фестиваль уже проводили летом - более четверти века.  

Каннского кинофестиваля в 2020 году не будет

Каннский фестиваль в этом году не состоится. Ни в реальном, ни в виртуальном виде. Фильмы из его программы можно будет увидеть на осенних кинофестивалях.  

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Что будет с кино в 2021 году?

Когда пройдут международные кинофестивали в 2021 году? Вручат ли "Оскаров"? И состоятся ли долгожданные кинопремьеры?  

Каннский кинофестиваль - 2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канны, чтобы выплеснуть все, чем богата.  

Ссылки в интернете

www.festival-cannes.com

Каннский кинофестиваль

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