Кандидатом на пост президента Франции от социалистов выдвинута мэр Парижа

Социалистическая партия Франции официально выдвигает мэра Парижа Анн Идальго своим кандидатом на пост президента страны на выборах, которые состоятся в апреле 2022 года. По итогам голосования на съезде партии, 62-летняя градоначальница заняла первое место, набрав около трех четвертей голосов и обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля. Об этом вечером в четверг, 14 октября, в Париже объявил первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, передает dpa.

В короткой речи, с которой Анн Идальго выступила по окончании голосования, политик заявила о том, что она - за прогресс, социальную справедливость и верховенство закона, а также за всеобщее равенство. Будучи женщиной, она, по ее словам, намерена принимать во внимание и доносить до власти интересы всех французских женщин. Еще одним важным моментом для нее является защита окружающей среды и борьба с климатическими изменениями. Решение этих двух задач Идальго считает первостепенным и в должности мэра Парижа.

Анн Идальго родилась в Испании в семье рабочего и швеи. Пост мэра французской столицы она занимает с 2014 года. По результатам опросов, уровень ее поддержки в качестве кандидата на пост президента составляет 5-7 процентов. Ожидается, что основная болрьба за Елисейский дворец развернется между действующим главой государства Эмманюэлем Макроном и лидером правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен. По некоторым опросам, отличающийся правоэкстремистскими взглядами журналист Эрик Земмур даже опережает Ле Пен, однако он еще официально не объявил о выдвижении своей кандидатуры.

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