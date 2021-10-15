 Кандидатом на пост президента Франции от социалистов выдвинута мэр Парижа | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2021

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Европа

Кандидатом на пост президента Франции от социалистов выдвинута мэр Парижа

Анн Идальго набрала около трех четвертей голосов, обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля.

Анн Идальго на съезде Социалистической партии Франции

Анн Идальго на съезде Социалистической партии Франции

Социалистическая партия Франции официально выдвигает  мэра Парижа Анн Идальго  своим кандидатом на пост президента страны на выборах, которые состоятся в апреле 2022 года. По итогам голосования на съезде партии, 62-летняя градоначальница заняла первое место, набрав около трех четвертей голосов и обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля. Об этом вечером в четверг, 14 октября, в Париже объявил первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, передает dpa.

В короткой речи, с которой Анн Идальго выступила по окончании голосования, политик заявила о том, что она - за прогресс, социальную справедливость и верховенство закона, а также за всеобщее равенство. Будучи женщиной, она, по ее словам, намерена принимать во внимание и доносить до власти интересы всех французских женщин. Еще одним важным моментом для нее является защита окружающей среды и борьба с климатическими изменениями. Решение этих двух задач Идальго считает первостепенным и в должности мэра  Парижа.

Анн Идальго родилась в Испании в семье рабочего и швеи. Пост мэра  французской столицы  она занимает с 2014 года. По результатам опросов, уровень ее поддержки в качестве кандидата на пост президента составляет 5-7 процентов. Ожидается, что основная болрьба за Елисейский дворец развернется между действующим главой государства Эмманюэлем Макроном и лидером правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен. По некоторым опросам, отличающийся правоэкстремистскими взглядами журналист Эрик Земмур даже опережает Ле Пен, однако он еще официально не объявил о выдвижении своей кандидатуры.

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