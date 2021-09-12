 Мэр Парижа Анн Идальго намерена стать первой женщиной во главе Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 12.09.2021

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Европа

Мэр Парижа Анн Идальго намерена стать первой женщиной во главе Франции

В случае избрания главой государства Анн Идальго обещает бороться за равные права для всех детей во Франции. Если она станет президентом, то будет первой женщиной и первым обладателем двойного гражданства на этом посту.

Мэр Парижа Анн Идальго

Анн Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты Франции. Об этом она официально заявила в воскресенье, 12 сентября, в ходе выступления в Руане на севере Франции, а на вечер того же дня запланировано интервью на французском телевидении, передает агентство AFP.

"Я хочу, чтобы у всех детей Франции были такие же возможности, какие получила и я", - приводит ее слова агентство dpa. Если дочери рабочего и швеи Анн Идальго удастся стать президентом, она станет не только первой женщиной на высшем государственном посту, но и первым главой государства с двойным гражданством: Франции и Испании, где она родилась.

62-летняя член Социалистической партии Идальго пользуется поддержкой лидера социалистов Оливье Фора, но ей еще предстоит пройти внутрипартийные праймериз. На посту столичного мэра, который она занимает с 2014 года, Анн Идальго активно проводила "зеленую" политику: за время ее пребывания в должности в Париже была значительно расширена сеть велосипедных дорожек, многие парковки перестроены в уличные кафе и почти повсеместно введено ограничение скорости 30 км/ч.

Идальго пока поддерживают менее 10 процентов избирателей

По результатам опросов, уровень поддержки Идальго в настоящее время не превышает 10 процентов. Критики обвиняют парижского градоначальника в том, что она не принимает во внимание интересы жителей столичных пригородов и недостаточно знает о французских провинциях.

На сегодняшний день о своем намерении участвовать в президентских выборах, намеченных на апрель 2022 года, заявили почти 30 политиков. Действующий президент Эмманюэль Макрон пока еще никак не высказывался на эту тему.

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  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


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