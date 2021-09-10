Кандидата в канцлеры Шольца критикуют из-за реакции на обыск в Минфине ФРГ

Христианские партии и "зеленые" в пятницу, 10 сентября, резко раскритиковали кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца (Olaf Scholz) за реакцию на обыск, проведенный в возглавляемом им министерстве финансов из-за предварительного расследования по делу об отмывании денег. Накануне Шольц заявил, что вместо проведения обысков следственным органам следовало направить в Минфин письменный запрос с просьбой о предоставлении информации.

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока христианских партий ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) назвал реакцию Шольца неадекватной. "Когда обыскивают твое собственное министерство, говорить прокуратуре, как следовало лучше поступить, такое обычно бывает лишь в популистских странах", - сказал он.

"Неверный сигнал"

Министр обороны ФРГ христианская демократка Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) подчеркнула, что речь в данном случае идет об "организованном отмывании денег", при этом единственная реакция от человека, который желает стать канцлером Германии, является, по ее словам, недовольство. "Возникает вопрос, какой это может быть сигнал в отношении сотрудников полиции и прокуратуры", - отметила она.

Эксперт партии "зеленых" по финансовым вопросам Свен Гигольд (Sven Giegolg), критикуя Олафа Шольца, указал, что отмывание денег и налоговое мошенничество причиняет обществу многомиллиардный ущерб, однако Шольц, по его словам, демонстрирует провал в сфере борьбы с финансовой преступностью. "Выставлять себя в роли жертвы после обысков явно неуместно", - подчеркнул Гигольд.

Следственные мероприятия, проведенные полицией и прокуратурой в федеральных министерствах финансов и юстициименее чем за три недели до выборов в бундестаг, связаны с предварительным расследованием в отношении сотрудников Группы финансовой разведки, которая входит в структуру Федеральной таможенной службы и подчиняется Минфину.

Транзакция на миллион евро

Расследование продолжается с 2020 года. Следствие полагает, что сотрудники Группы финансовой разведки по меньшей мере в одном случае не передали полиции информацию о возможном мошенничестве или отмывании денег.

Так, в 2018 году в правоохранительные органы не была передана информация о подозрительной транзакции в Африку в размере 1 млн евро, хотя один из банков счел, что данная транзакция могла быть связана с торговлей оружием, наркотрафиком или с финансированием терроризма.

По данным прокуратуры, во время обысков в ведомствах были обнаружены документы, подтверждающие случаи "всестороннего обмена данными" между Группой финансовой разведки и обоими министерствами.

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