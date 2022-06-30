Канцлер ФРГ Шольц призвал к деэскалации кризиса вокруг Калининграда

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал разрядить конфликт вокруг транзита грузов РФ в Калининградскую область через территорию Литвы. "Создать необходимые рамочные условия - дело Евросоюза. При решении вопроса, естественно, всегда необходимо учитывать тот факт, что здесь идет речь о транзите грузов между двумя частями России, и, я полагаю, все стороны сейчас очень заинтересованы в установлении динамики деэскалации", - сказал он в завершение саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.

Литва в середине июня запретила железнодорожный транзит ряда товаров в Калининградскую область, ссылаясь на санкции, введенные Западом против РФ из-за российского вторжения в Украину. Россия назвала эти ограничения незаконными и пригрозила ответными мерами.

Акт НАТО-Россия остается в силе

Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста, также подчеркнул, что Основополагающий акт "НАТО-Россия" от 1997 года остается в силе, несмотря на запланированное усиление войск НАТО на восточном фланге альянса. НАТО в рамках данного документа обязалась отказаться от размещения "значительных боевых подразделений" на восточном фланге на постоянной основе.

"Этот договор существует, он не расторгнут. И это правильно, поскольку каждый раз, когда мы его открываем, можно зачитывать России, какие обязательства она взяла на себя, иными словами, говорить, что границы неприкосновенны, что их нельзя перекраивать силой, что суверенитет и территориальная целостность государств не могут ставиться под вопрос", - пояснил Олаф Шольц.

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