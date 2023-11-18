Канцлер ФРГ предупредил главу Турции о высылке нелегалов

В ходе встречи Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы нелегальной миграции, войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и в Закавказье.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе встречи в Берлине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 17 ноября, настаивал на скорейшем возвращении просителей убежища из Турции, у которых нет права оставаться в Германии. Об этом сообщили агентства dpa и Reuters со ссылкой на правительственные круги в Берлине. По словам собеседников агентств, канцлер подчеркнул, что, с учетом значительного числа таких иностранцев в Германии, должен существовать надежный механизм репатриации тех, кто не получил защитного статуса.

Лидеры Германии и Турции приветствовали интенсивную деятельность недавно созданной двусторонней рабочей группы внутренних дел и поручили ей прийти к скорейшему взаимоприемлемому результату. Ранее Шольц на совместной пресс-конференции заявил о заинтересованности Германии в продолжении действия миграционного соглашения между Евросоюзом и Турцией.

Войны в Украине, на Ближнем Востоке и в Закавказье

На встрече Шольца и Эрдогана были затронуты и другие вопросы. Оба политика согласились с тем, что России необходимо немедленно прекратить агрессивную войну против Украины.

В ходе обсуждения войны Израиля против террористической группировки ХАМАС стороны сосредоточились на гуманитарной тематике и высказали опасения, что конфликт в регионе может эскалировать. Обсуждались также возможные перспективы для сектора Газа. Шольц указал на немецкуюпозицию солидарности с Израилем и на полное осуждение Берлином террористического акта ХАМАС. Ранее Эрдоган в ходе пресс-конференции вновь подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа.

Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган также договорились о скорейшем расширении обучения имамов в Германии, чтобы поэтапно прекратить отправку этих священнослужителей из Турции.

В ходе обсуждения армяно-азербайджанского конфликта речь шла среди прочего о возможном открытии границы между Турцией и Арменией. Стороны согласились с тем, что заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном должно быть достигнуто в конце 2023 года.

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