Канал TVO не покажет спорный фильм "Русские на войне"11 сентября 2024 г.
Совет директоров канадского телеканала TVO решил не показывать документальный фильм россиянки Анастасии Трофимовой "Русские на войне" (Russians at War). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте канала во вторник, 10 сентября. "Мы прислушались к мнению украинско-канадской общины и ее вдумчивому и сердечному подходу", - пояснил председатель совета директоров TVO Крис Дэй, добавив, что канал изучил направленные ему отзывы.
По словам Дэя, TVO проанализирует процесс финансирования этого проекта и использования его бренда.
Критики обвиняют Трофимову в симпатии к российским военным
Анастасия Трофимова называет себя российско-канадским режиссером. Ленту "Русские на войне" впервые показали во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля 7 сентября. Накануне Государственное агентство по вопросам кино Украины призвало организаторов исключить этот фильм из программы, назвав его "опасным инструментом манипуляции общественным мнением" и попыткой "изобразить агрессоров как жертв". Кроме того, запланирован показ фильма 13 сентября на Международном кинофестивале TIFF в Торонто.
Анастасия Трофимова утверждает, что в течение семи месяцев следила за жизнью российских военнослужащих в Украине, не получив соответствующего разрешения министерства обороны РФ. По словам режиссера, она стремилась показать, что российские военнослужащие - тоже люди, причем часто сомневающиеся в необходимости войны против Украины. В интервью независимому изданию "Люди Байкала" она назвала "попыткой наладить диалог между Россией и Украиной".
Создатели фильма говорят, что воспринимают его как антивоенное высказывание. Критики считают, что это - попытка "очеловечить" российских солдат и выразить им симпатию. По словам оппонентов, фильм не показывает массовых разрушений в Украине и военных преступлений российской армии.
"Нет ни слова о том, зачем и при каких обстоятельствах Россия вообще вторглась в Украину. Ни намека на военные преступления. Начальство - да, поругивают, что платит не вовремя, но более резких замечаний в адрес, например, Путина не делают. Солдаты на экране или служат в медицинском батальоне, или сидят и ждут команды. Ни один из них никого не убивает ни в кадре, ни за кадром (некоторые погибают, их очень жаль). По сути, нормальные ребята, попавшие в такой вот некрасивый переплет. Как они туда попали? Сами не могут понять и объяснить", - цитирует издание "Медуза" мнение кинокритика Антона Долина.
Одно из немногих документальных видеосвидетельств с российской стороны фронта
В то же время ленту Трофимовой считают одним из немногих документальных видеосвидетельств с российской стороны фронта. В ней российские солдаты пытаются ответить на вопрос, зачем они воюют. Российский режиссер-документалист Виталий Манский в интервью телеканалу "Дождь" высказал мнение, что фильм "Русские на войне", "возможно, нужно показывать в университетах для изучения, в военных академиях", но "просто юридически, наверное, не вполне законно показывать без каких-либо специальных оговорок и форматов его показа".
Конгресс украинцев Канады - крупнейшая организация, представляющая украинскую диаспору в этой стране, является одним из самых ярых критиков фильма. Он неоднократно поднимал вопрос о сумме государственного и частного канадского финансирования, полученного создателями (340 тысяч канадских долларов, или около 227 тысяч евро).).
Ранее, 30 июня, украинский режиссер Олег Сенцов представил в Карловых Варах картину "Реал", снятую в украинских окопах.