Канал TVO не покажет спорный фильм "Русские на войне"

По словам главы совета директоров TVO, канал прислушался к мнению украинско-канадской общины и не будет показывать вызвавший споры фильм "Русские на войне".

Совет директоров канадского телеканала TVO решил не показывать документальный фильм россиянки Анастасии Трофимовой "Русские на войне" (Russians at War). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте канала во вторник, 10 сентября. "Мы прислушались к мнению украинско-канадской общины и ее вдумчивому и сердечному подходу", - пояснил председатель совета директоров TVO Крис Дэй, добавив, что канал изучил направленные ему отзывы.

По словам Дэя, TVO проанализирует процесс финансирования этого проекта и использования его бренда.

Критики обвиняют Трофимову в симпатии к российским военным

Анастасия Трофимова называет себя российско-канадским режиссером. Ленту "Русские на войне" впервые показали во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля 7 сентября. Накануне Государственное агентство по вопросам кино Украины призвало организаторов исключить этот фильм из программы, назвав его "опасным инструментом манипуляции общественным мнением" и попыткой "изобразить агрессоров как жертв". Кроме того, запланирован показ фильма 13 сентября на Международном кинофестивале TIFF в Торонто.

Анастасия Трофимова утверждает, что в течение семи месяцев следила за жизнью российских военнослужащих в Украине, не получив соответствующего разрешения министерства обороны РФ. По словам режиссера, она стремилась показать, что российские военнослужащие - тоже люди, причем часто сомневающиеся в необходимости войны против Украины. В интервью независимому изданию "Люди Байкала" она назвала "попыткой наладить диалог между Россией и Украиной".

Создатели фильма говорят, что воспринимают его как антивоенное высказывание. Критики считают, что это - попытка "очеловечить" российских солдат и выразить им симпатию. По словам оппонентов, фильм не показывает массовых разрушений в Украине и военных преступлений российской армии.

"Нет ни слова о том, зачем и при каких обстоятельствах Россия вообще вторглась в Украину. Ни намека на военные преступления. Начальство - да, поругивают, что платит не вовремя, но более резких замечаний в адрес, например, Путина не делают. Солдаты на экране или служат в медицинском батальоне, или сидят и ждут команды. Ни один из них никого не убивает ни в кадре, ни за кадром (некоторые погибают, их очень жаль). По сути, нормальные ребята, попавшие в такой вот некрасивый переплет. Как они туда попали? Сами не могут понять и объяснить", - цитирует издание "Медуза" мнение кинокритика Антона Долина.

Одно из немногих документальных видеосвидетельств с российской стороны фронта

В то же время ленту Трофимовой считают одним из немногих документальных видеосвидетельств с российской стороны фронта. В ней российские солдаты пытаются ответить на вопрос, зачем они воюют. Российский режиссер-документалист Виталий Манский в интервью телеканалу "Дождь" высказал мнение, что фильм "Русские на войне", "возможно, нужно показывать в университетах для изучения, в военных академиях", но "просто юридически, наверное, не вполне законно показывать без каких-либо специальных оговорок и форматов его показа".

Конгресс украинцев Канады - крупнейшая организация, представляющая украинскую диаспору в этой стране, является одним из самых ярых критиков фильма. Он неоднократно поднимал вопрос о сумме государственного и частного канадского финансирования, полученного создателями (340 тысяч канадских долларов, или около 227 тысяч евро).).

Ранее, 30 июня, украинский режиссер Олег Сенцов представил в Карловых Варах картину "Реал", снятую в украинских окопах.