Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Белорусские экономисты представили план экономического развития страны после ухода Лукашенко. Что он предусматривает и какая помощь от Запада нужна Беларуси?
Несмотря на то, что сегодня Беларусь находится в фазе глубокого политического кризиса и усиления репрессий, белорусские эксперты уже задумываются о том, как будет выглядеть страна в будущем после ухода Александра Лукашенко. Так, в 2021 году в лице инициативы Chatham House совместно с Центром экономических исследований BEROC и Центром социально-экономических исследований CASE Belarus была собрана независимая неправительственная международная группа ведущих экспертов с целью обсуждения реформ, необходимых для развития белорусской экономики после демократических преобразований.
2 февраля экономисты презентовали план экономических реформ для Беларуси. Какие именно реформы, по мнению экспертов, нужны стране и почему помощь Запада будет играть важную роль?
Публикация "Какие экономические реформы нужны Беларуси и чем может помочь Запад?" была опубликована на сайте инициативы "Банк идей", ее авторы - директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова и вице-президент CASE-Belarus Алесь Алехнович. В начале презентации Алехнович указал, что этот план разработан с учетом рецензий и мнений более чем 20 экономистов, включая Сергея Гуриева, Андерса Ослунда, Кристофера Хартвела и других.
"Документ представляет консенсус. Программы реформ были в Беларуси и раньше, но такой кооперации между белорусскими и иностранными экономистами раньше никогда не было", - говорит Алехнович.
Рассказывая о сути экономических реформ, Катерина Борнукова сделала акцент на том, что они не будут такими травматичными, как в 90-х годах: "Во-первых, мы не в той ситуации, в которой были тогда. А во-вторых, мы уже знаем и выучили те уроки, которые 90-е нам предоставили, поэтому у нас есть основания считать, что реформы не будут болезненными".
Согласно плану, экономисты видят белорусскую экономику открытой, с доминирующим частным сектором, в котором преобладает хай-тек предпринимательство. Роль властей, по мнению экспертов, должна измениться - они должны быть сфокусированы на инвестициях в людей (здравоохранение, образование) и поддержке уязвимых слоев населения.
Главный пункт в реформах, который, по словам Борнуковой, вызывает больше всего страхов, - это реформирование госпредприятий, ведь считается, что они генерируют большую часть занятости, причем избыточной: "Коммерческие госпредприятия сегодня генерируют лишь 30% занятости. И эта занятость последние 10 лет сокращалась, но мы не увидели всплеск безработицы - люди плавно перетекли в частный сектор".
Касаясь приватизации, Борнукова отметила, что из опыта иностранных государств уже известно, какие методы работают, а какие нет. Но прежде чем начинать реформу госпредприятий, необходимы новые меры соцподдержки. "Нужны активные меры на рынке труда - помощь в переезде, переквалификации, особое внимание к моногородам, ранний выход на пенсию. Кроме того, должна быть адресная соцпомощь для тех, кто оказался в бедности", - поясняет эксперт.
Кроме того, успеху реформ в Беларуси будет способствовать развитый частный сектор: "Если мы вспомним опыт Польши, то говорят, что там реформы прошли быстро и успешно потому, что был частный сектор в 10-20% занятости. У нас сегодня частный сектор обеспечивает около 50% занятости, это большая часть экономики, которая от реформ только выиграет".
Важная часть в плане реформ - макростабилизация. "Мы понимаем, что когда придет время реформ, скорее всего макроэкономическое состояние экономики будет хуже. Но у нас есть достаточно компетентных людей, которые смогут быстро заняться стабилизацией. Размер нашей экономики таков, что его поддержать будет гораздо проще, чем весь СССР после распада", - говорит директор BEROC.
Особо Борнукова подчеркнула, что успех реформ хотя и зависит от компетенций тех, кто их проводит, но он невозможен без правовых изменений в стране, без политической и судебной реформы: "Нужны независимые медиа и гражданское общество. Будем надеяться, что нам с вами эти два элемента удастся сохранить и развить до момента начала реформ".
Продолжил презентацию Алесь Алехнович с тезисом о том, что белорусы готовы поддержать реформы: "Согласно международным исследованиям, белорусы хорошо относятся к частному бизнесу, а также готовы и хотят брать ответственность за свое будущее на себя".
Говоря о западной помощи белорусских реформам, Алехнович подчеркнул, что при международной помощи реформы можно будет провести быстрее и они будут успешнее: "Международная помощь - это не только деньги, это и политическая поддержка и виде либерализации западных рынков для Беларуси, иностранные инвестиции, вступление в ВТО." Также будет нужна техническая и инфраструктурная помощь, содействие в сферах образования и инноваций.
Западная помощь, по мнению Алехновича, поможет сохранить доверие людей к рыночной экономике: "Уже есть комплексный план ЕС для Беларуси, озвученный 28 мая 2021, причем не для текущей власти, а для новой Беларуси после демократических выборов. Он составляет 3 млрд евро или 6% ВВП Беларуси, разложенных на первые годы реформ. И это только ЕС - Беларусь может рассчитывать на значительно больший объем помощи".
В плане расписан и порядок будущих реформ. "Реформы рассчитаны на 5 лет, хотя это не значит, что все из них за пять лет закончатся. Реструктуризации крупных предприятий и запуск накопительной составляющей пенсионной системы - это "длинные" задачи. Но многие задачи, например, макростабилизация, должны быть выполнены в первый год-два. Есть вещи, которые надо делать последовательно: прежде чем делать накопительную пенсионную систему надо создать эффективные институты финансовых рынков и так далее", - рассказывают экономисты.
На вопрос корреспондента DW о том, как изменится план реформ в случае, если Россия будет ему активно препятствовать, Борнукова согласилась, что у Москвы достаточно рычагов: "Больше 40% экспорта идет в Россию, есть энергетическая зависимость от РФ". Однако план реформ от этого не сильно изменится.
"Все равно нужно реформировать госсектор, просто последовательность реформирования может быть другой. Накопительную пенсионную реформу придется отложить - ее надо начинать, когда экономика растет. Но основные моменты - реструктуризация госсектора, макростабильность и сокращение барьеров для частного сектора - останутся. Возможно, понадобится больше внешней поддержки", - считает Катерина Борнукова.
Смотрите также: