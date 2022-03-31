Как Владимир Путин теперь российским газом торгует

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Россия с 31 марта cобиралась перейти на продажу российского газа "недружественным странам" только за рубли. Но покупателей на таких условиях пока не видно, и продавцу одиноко.
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