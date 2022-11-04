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Очередь на границе России и Казахстана, 23 сентября 2022 года
Очередь на границе России и Казахстана, 23 сентября 2022 годаФото: DW
ОбществоРоссия

Как в Казахстане помогают россиянам с ВИЧ

Ирина Чевтаева
33 мин. назад

Бежавшие в Казахстан россияне с ВИЧ пытаются получить доступ к полноценной терапии в этой стране. DW рассказывает о том, как для них находят "в закромах" необходимые препараты.

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После объявления мобилизации в России у Андрея* началась "неделя паники и ужаса". Мужчине 30 лет, он руководит крупными корпоративными проектами в IT-сфере. По его словам, он сам под мобилизацию не подпадал, но могли призвать его молодого человека, с которым они вместе два года. "Тогда я работал удаленно, хотя нет, практически не работал, а искал способы уехать и получать лекарства", - вспоминает Андрей. Он живет с ВИЧ с 2016 года и с тех пор регулярно пользуется антиретровирусной терапией. Она позволяет снизить вирусную нагрузку и блокирует передачу ВИЧ половым путем.

В октябре пара экстренно уехала в Казахстан**, как это сделали, по данным казахстанского КНБ, более 280 тысяч россиян только с 21 сентября по 3 октября. Перед отъездом Андрей позвонил в казахстанский "СПИД.Центр": ему сказали, что препараты выдаются только гражданам страны или тем, у кого есть вид на жительство, а в аптеке их, в отличие от России, купить нельзя. Но мужчине повезло: его перенаправили в Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ - это объединение неправительственных общественных организаций, которое сейчас пытается помочь и мигрантам из России.

Обращения от россиян

"Информации для приезжающих с ВИЧ очень мало, к сожалению, не все перенаправляют к нам", - говорит DW руководительница союза Оксана Ибрагимова. В конце октября ее организация опубликовала пост в Facebook о том, что может помочь иностранным гражданам найти терапию и получить консультацию врача-инфекциониста - независимо от того, в каком регионе находится пациент.

Оксана Ибрагимова
Оксана ИбрагимоваФото: Privat

До того в союз поступали единичные обращения от россиян, а после публикации поста только за неделю обратились 12 человек и звонки продолжают поступать, рассказывает Ибрагимова: "Плюс стали писать коллеги из разных городов и перенаправлять к нам новые обращения". По ее словам, не у всех при экстренном отъезде был нужный запас препаратов: в основном они просят союз предоставить им терапию на месяц-два, а потом надеются на посылки из России. "Всего поступило около 17 обращений от россиян, для нас это не совсем обычная ситуация", - делится Павел Сарин, коллега Ибрагимовой, специалист по адвокации из Центральноазиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ.

Счет может идти на десятки. Так, равный консультант СПИД-сервисной организации Community Friends в Казахстане Куаныш рассказывает, что с февраля у него было около 50 обращений от россиян, из которых более 30 поступили после объявления мобилизации в РФ. Организация консультирует людей о ВИЧ, доставляет препараты, оказывает психологическую помощь. В Казахстане около 30 тысяч человек живут с ВИЧ, в России - более полутора миллиона.

Как находят препараты для россиян

Куаныш говорит, что россияне у него в основном спрашивали о до- и постконтактной профилактике, а также о получении терапии. "Многие россияне приехали практически без своих запасов, это же резкий переезд. У некоторых здесь есть в закромах терапия, которая лежит на экстренный случай. Я связал одного парня со своими знакомыми, и они выдали ему препараты на месяц, а там дальше уже будем что-то придумывать", - продолжает консультант. По его словам, есть также препараты, оставшиеся от тех, кому они больше не нужны - их организация тоже готова передавать другим.

Павел Сарин
Павел СаринФото: Privat

НПО сами не могут закупать препараты, но у них сформировалась аптечка из тех, что им оставили люди, отказавшиеся от терапии, поменявшие ее или родственники умерших. "Некоторым обратившимся приходится менять схему лечения, но препараты в целом однотипные, плюс мы обязательно консультируемся с инфекционистом", - рассказывает Ибрагимова. Сейчас ее организация выделяет для Андрея препараты сроком на три месяца. Дальше он рассчитывает, что его сестра по доверенности получит за него лекарства в Новосибирске, где он стоит на учете, и перешлет ему. "Я не совсем уверен в доставке, но если мои лекарства из России придут, то я верну фонду обратно то, что мне дали. Там сейчас нужнее", - полагает Андрей.

Казахстанским организациям сейчас также помогают их коллеги из других НПО. "Вот недавно нам передали сумочку с препаратами - и они как раз пригодились, очень удачное стечение обстоятельств", - говорит Павел Сарин. По его словам, готовность помогать есть, но резервов не так много. Среди возможных вариантов решения проблемы Сарин называет переговоры с фармкомпаниями о выделении препаратов в качестве благотворительности, а также о том, чтобы они поставляли хотя бы небольшие партии в розничные аптечные сети в Казахстане.

НПО просят закупать больше препаратов

Павел Савин и Оксана Ибрагимова сейчас собирают точную статистику по последним обращениям людей с ВИЧ, чтобы передать ее в Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний. Именно он закупает необходимые препараты. Директор центра Асылхан Абишев заявил 27 октября на презентации Глобального доклада ЮНЭЙДС по СПИДу за 2022 год, что обращения от россиян - это пока единичные случаи, но выразил готовность работать с ними.

Ибрагимова с ним не согласна и считает, что случаи не единичные, в ее организацию обращаются мигранты не только из России, но и из других соседних стран. "С помощью точных данных мы собираемся аргументировать, почему нужно увеличивать количество закупаемых препаратов, - поясняет Сарин. - Многие россияне уже уехали из Казахстана, есть те, кто останутся еще на месяц, но есть и те, кто собирается здесь жить дольше".

"До 24 февраля напряжение уже нарастало, и мы думали уехать из России, а после стало понятно, что оставаться там вообще нельзя, просто нет будущего. Сначала мы думали о Канаде, я составил план, все расписал, думал, что за год спокойно подготовим переезд, но вышло иначе", - говорит Андрей. Пока он хочет оставаться в Казахстане и думать о том, как перебраться в Америку. Долгосрочных планов у пары нет.

*Имя героя изменено

**От редакции: этот текст был подготовлен по итогам поездки корреспондента DW в Казахстан по приглашению ЮНЭЙДС на семинар о гендерных аспектах ВИЧ-инфекции, проходивший в Алматы 26-28 октября.

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