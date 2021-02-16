Гнезда чаек разоряют еноты. В Германии придумали, как решить проблему (фото)

На таких плавучих платформах, засыпанных гравием, речные чайки смогут спокойно выводить потомство - подальше от енотов и других форс-мажоров.
Глаухау • Обыкновенных чаек (они же - озерные или речные) немцы называют чайками смеющимися - Lachmöwen. Однако в Германии и всей Центральной Европе этим птицам, так сказать, сейчас совсем не до смеха. Популяции в странах этого региона очень сильно сократились, в некоторых местах - исчезли почти полностью.
Причины тому есть разные. В частности, гнезда чаек разоряют еноты. Плюс негативно сказываются долгие засушливые периоды, приводящие к существенному снижению уровня воды в реках, озерах и других водоемах, на которых они обитают. Корма становится меньше, а добывать его - сложней.
Как отмечает информационное агентство dpa со ссылкой на экспертов-орнитологов, например, в саксонском округе Цвикау естественная популяция обыкновенных чаек сейчас осталась только в окрестностях города Лимбах-Оберфрона, но там их - очень немного, хотя еще несколько лет назад потомство выводило до 250 пар.
Чтобы помочь чайкам, на некоторых водоемах в Саксонии сейчас устанавливают плавучие платформы - своего рода искусственные острова из алюминия площадью 32 квадратных метра, на которых эти птицы смогут в безопасности выводить потомство.
В середине марта такой остров доставили на водохранилище около города Глаухау. Чтобы закрепить платформу посреди озера, на дно было сброшено четыре бетонных блока - по полтонны каждый. Водохранилище выбрали потому, что раньше чайки здесь обитали. Сейчас надеются, что они сюда вернутся - приступят к выводу птенцов уже в этом апреле.
Проект был осуществлен совместными усилиями региональных властей, пожарной команды, службы технической помощи THW, двух строительных фирм и добровольного спортивно-экологического общества, созданного для ухода за водохранилищем и местной природой.
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