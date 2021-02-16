 Гнезда чаек разоряют еноты. В Германии придумали, как решить проблему (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.03.2021

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По Германии

Гнезда чаек разоряют еноты. В Германии придумали, как решить проблему (фото)

На таких плавучих платформах, засыпанных гравием, речные чайки смогут спокойно выводить потомство - подальше от енотов и других форс-мажоров.

Водохранилище около города Глаухау

Глаухау • Обыкновенных чаек (они же - озерные или речные) немцы называют чайками смеющимися - Lachmöwen. Однако в Германии и всей Центральной Европе этим птицам, так сказать, сейчас совсем не до смеха. Популяции в странах этого региона очень сильно сократились, в некоторых местах - исчезли почти полностью.

И смеются, и рыдают...

Причины тому есть разные. В частности, гнезда чаек разоряют еноты. Плюс негативно сказываются долгие засушливые периоды, приводящие к существенному снижению уровня воды в реках, озерах и других водоемах, на которых они обитают. Корма становится меньше, а добывать его - сложней.

Как отмечает информационное агентство dpa со ссылкой на экспертов-орнитологов, например, в саксонском округе Цвикау естественная популяция обыкновенных чаек сейчас осталась только в окрестностях города Лимбах-Оберфрона, но там их - очень немного, хотя еще несколько лет назад потомство выводило до 250 пар.

Обыкновенные чайки. Фотографии

Обыкновенная чайка на гнезде в летнем оперении

Обыкновенная чайка на гнезде в летнем оперении

Птенец обыкновенной чайки

Птенец обыкновенной чайки

Обыкновенные чайки и лебедь пытаются поделить корм

Обыкновенные чайки и лебедь пытаются поделить корм

Чтобы помочь чайкам, на некоторых водоемах в Саксонии сейчас устанавливают плавучие платформы - своего рода искусственные острова из алюминия площадью 32 квадратных метра, на которых эти птицы смогут в безопасности выводить потомство.

В середине марта такой остров доставили на водохранилище около города Глаухау. Чтобы закрепить платформу посреди озера, на дно было сброшено четыре бетонных блока - по полтонны каждый. Водохранилище выбрали потому, что раньше чайки здесь обитали. Сейчас надеются, что они сюда вернутся - приступят к выводу птенцов уже в этом апреле.

Искусственный остров для чаек на немецком водохранилище. Фотографии 

Водохранилище около города Глаухау

Стоимость острова для чаек без транспортировки и установки - 20 тысяч евро

Водохранилище около города Глаухау

В качестве буксира использовалась лодка пожарной команды

Проект был осуществлен совместными усилиями региональных властей, пожарной команды, службы технической помощи THW, двух строительных фирм и добровольного спортивно-экологического общества, созданного для ухода за водохранилищем и местной природой.

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    Автор: Максим Нелюбин


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