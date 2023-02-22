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Поезд "Украинских железных дорог"Фото: Anastasiia Shepeleva/DW
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Как "Укрзализныця" будет избавляться от советского наследия

Анастасия Шепелева
34 мин. назад

"Укрзализныця" хочет за три года провести масштабную украинизацию. Что она собой будет представлять и на каком языке будут дублироваться билеты - в материале DW.

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"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") решила избавиться от всех имперских и советских названий и традиций. Реализовать такие планы призвана кампания "Железная украинизация", о старте которой 21 февраля объявил глава правления компании Александр Камышин. "Нашу железную дорогу 100 лет русифицировала другая страна. Мы должны возвращаться к тому, кто мы есть на самом деле, становиться более украиноязычными, украинскими. Поэтому речь не о дерусификации, а именно об украинизации", - пояснил Камышин во время встречи с журналистами, которая состоялась на центральном вокзале Киева.

Отсчет от Киева, а не от Москвы

Еще летом 2022 года "Укрзализныця" начала подготовку к кампании, которая продлится до 2025 года. За это время планируется, в частности, переименовать региональные филиалы, в названиях которых указывалось их территориальное расположение с ориентиром на Москву. "У нас есть две региональные железные дороги - "Юго-Западная" и "Южная", которые называются нелогично, ведь находятся на севере и на востоке. Так сложилось исторически, когда наша железная дорога была частью большей сети железных дорог", - рассказал Камышин. К процессу избрания новых названий региональных филиалов "Укрзализныця" хочет привлечь граждан Украины.

Александр Камышин
Александр КамышинФото: Anastasiia Shepeleva/DW

Будут переименованы также станции и вокзалы с российскими и советскими названиями, такими как Октябрьская, Колхозная, Совхозная. Делаться это будет в координации с органами местного самоуправления. "Укрзализниця" хочет выбрать для них "патриотические названия, названия, привязанные к исторической местности, названия в честь выдающихся украинцев, героев, исторических фигур Украины".

Кроме того, как отметил Камышин, уже начат процесс изменения нумерации железной дороги и замены километровых отметок. "Мы находимся на 856-м километре "Укрзализныци" (первая платформа центрального вокзала в Киеве. - Ред.), которые считаются от Москвы. Мы должны забыть о нумерации нашей сети от Москвы и переходить на нумерацию от нашего центра - Киева. Именно поэтому здесь мы открыли нулевой километр "Укрзализныци", - объяснил глава правления компании.

Табличка нулевого километра
Табличка нулевого километраФото: Anastasiia Shepeleva/DW

Переход к европейским стандартам

Также в рамках кампании по украинизации будут меняться надписи на вагонах на украинские в соответствии с европейскими стандартами. Ранее, чтобы иметь право курсировать на территории РФ, железная дорога была обязана дублировать их на русском языке, уточнил Камышин. Теперь проездные билеты будут делать с дублированием на английский, а не на русский, как того требовали устаревшие нормативные акты.

Новые таблички (слева) со светодиодною поверхностью заменят старые (справа)
Новые таблички (слева) со светодиодною поверхностью заменят старые (справа)Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

Среди прочего, в планах "Укрзализныци" перейти к общеевропейской системе условных обозначений и сигналов. "Больше не будет, например, обозначений "Ч" на железнодорожных светофорах, ведь в Украине нет "четной" колеи, есть парная", - объяснили в "Укрзализныци".

На реализацию этих планов на 2023 год "Укрзализныця" выделила 68 миллионов гривен, что, по словам Камышина, будет достаточно для начала. Все старые советские и российские таблички в компании планируют сохранить для следующих поколений, чтобы "не повторять ошибок прошлого".

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