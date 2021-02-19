 Как судили ″архитектора Холокоста″ - Адольфа Эйхмана | История | DW | 09.04.2021

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История

Как судили "архитектора Холокоста" - Адольфа Эйхмана

60 лет назад в Иерусалиме начался судебный процесс по делу нацистского преступника - главного организатора Холокоста Адольфа Эйхмана.

Адольф Эйхман перед судом в Иерусалиме

11 апреля 1961 года в окружном суде Иерусалима начался процесс по делу бывшего оберштурмбаннфюрера СС, начальника так называемого "еврейского отдела" Главного управления имперской безопасности "третьего рейха" Адольфа Эйхмана (Adolf Eichmann) - одного из главных нацистских преступников, лично ответственного за преследование, изгнание, депортацию и массовое уничтожение евреев в Европе.

Процесс привлек огромное внимание международного сообщества и завершился вынесением Эйхману смертного приговора. К 60-летию суда над Эйхманом немецкие общественно-правовые телеканалы ARD, Bayerischer Rundfunk и ARD-alpha подготовили специальный цикл передач (www.ardmediathek.de), трансляция которых началась в Германии 6 апреля.

"Окончательное решение еврейского вопроса"

В январе 1942 года Эйхман участвовал в организации и составлении протокола Ванзейской конференции - совещания представителей правительства и руководителей нацистской партии Германии, на котором обсуждались действия и меры по "окончательному решению еврейского вопроса". В марте и октябре этого же года он организовал еще две подобные конференции в Берлине. Протоколы "эксперта по еврейскому вопросу" впоследствии послужили доказательным материалом для обвинения в Иерусалиме. 

Зал суда в Иерусалиме

Зал суда в Иерусалиме

Стул, стол и стеклянная кабинка для обвиняемого позже были переданы в музей

Стул, стол и стеклянная кабинка для обвиняемого позже были переданы в музей

Центральная тюрьма в Рамле, в которой содержался Эйхман

Центральная тюрьма в Рамле, в которой содержался Эйхман

Эйхман был на редкость педантичен и лично совершал инспекционные поездки в образованное нацистами генерал-губернаторство на территории оккупированной Польши, где располагалось немало концлагерей и лагерей смерти "третьего рейха", в еврейское гетто в Варшаве, в Освенцим.

Он тщательно проверял оборудование концлагерей и проводил осмотр газовых камер, руководил координацией всего транспорта, на котором евреев отправляли в концлагеря и гетто, контролировал соблюдение расписания движения поездов, следил за наполняемостью вагонов - и делал все это в высшей степени скрупулезно, проверяя каждую деталь. Обладая жесткой расчетливостью, Эйхман хладнокровно воплощал задуманное нацистским руководством на практике. Эмоции были ему чужды. 

Побег в Аргентину, похищение и доставка в Израиль 

После окончания Второй мировой войны в Европе встал вопрос наказания нацистских преступников. Во время Нюрнбергских процессов в 1945-1949 годах Международный военный трибунал вынес приговоры главарям нацистов и другим обвиняемым, однако многие из тех, кто непосредственно отвечал за уничтожение миллионов людей в лагерях "третьего рейха", смогли тогда избежать наказания. Адольф Эйхман был среди них. 

После капитуляции Германии в мае 1945 года и непродолжительного пребывания в американском плену он "залег на дно" и жил под чужим именем, а в 1950 году при поддержке католической церкви бежал по "крысиной тропе" в Аргентину, где много лет вел жизнь скромного слу­жа­щего од­ной из не­боль­ших фирм.

Варшавское гетто. 1943 год

Варшавское гетто. 1943 год

Обувь детей, убитых в Освенциме

Обувь детей, убитых в Освенциме

Освобожденные советскими солдатами юные узники Освенцима. 1945 год

Освобожденные советскими солдатами юные узники Освенцима. 1945 год

Государство Израиль, образованное в 1948 году, объявило одной из своих главных задач преследование и наказание виновников Холокоста и вело активную работу по выявлению нацистских преступников. Для "Моссада", созданной тогда разведслужбы Израиля, Адольф Эйхман стал "целью номер один". Разыскать скрывавшегося было непросто, но, в конце концов, агентам все же удалось выследить его, похитить и тайно переправить в Израиль, где "архитектор Холокоста", как стали называть Эйхмана, позже предстал перед судом. 

Преступления против человечности и еврейского народа

По тогдашней официальной версии Эйхмана похитили не агенты спецслужбы, а "еврейские добровольцы". Между Аргентиной и Израилем не существовало договора об экстрадиции, который бы позволил передать Эйхмана как военного преступника Израилю на основании международного права. Аргентина даже требовала его возврата. Тем не менее, расследование по делу "архитектора Холокоста" началось.

Спустя девять месяцев, 21 февраля 1961 года, Эйхману были предъявлены обвинения - в совершении преступлений против еврейского народа, преступлений против человечности, военных преступлений, а также в членстве в преступной организации, под которой подразумевалась СС.

Документ Эйхмана для въезда в Аргентину на имя Ри­кар­до Кле­мента

Документ Эйхмана для въезда в Аргентину на имя Ри­кар­до Кле­мента

Портреты участников операции по похищению Эйхмана

Портреты участников операции по похищению Эйхмана

Протоколы допросов Эйхмана

Протоколы допросов Эйхмана

В ходе судебного процесса, который начался 11 апреля 1961 года в Иерусалиме и транслировался по радио и телевидению, было рассмотрено 1600 документов, доказывавших вину Эйхмана, и заслушано 100 свидетелей, которые описывали ужасающие преступления нацистов и происходившее в концлагерях. Как следовало из биографических заметок коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса  (Rudolf Höß), Эйхман выступал за то, чтобы в первую очередь уничтожать еврейских детей:  дескать, совершенно нелогично - убивать представителей старшего поколения, а "эмбриональные клетки этой расы" оставлять в живых. В результате большинство детей-евреев погибало в газовых камерах Освенцима сразу после прибытия в лагерь. 

Немало евреев отправлялись в Освенцим, пребывая в уверенности, что это хорошее место для отдыха. По приказу Эйхмана, уже депортированные в концлагерь перед отправкой в газовые камеры писали своим родственникам и знакомым почтовые открытки, где рассказывали о якобы прекрасной жизни в этом месте. Такую открытку получил в свое время и один из выступавших на процессе свидетелей - бывший узник Освенцима. Он был доставлен в концлагерь вместе с женой, двенадцатилетним сыном и двухлетней дочкой. Как только семья прибыла к месту назначения, ее разделили: отца отправили в одну группу, жену и детей - в другую. Больше он своих родных никогда не видел.

За пределами территориальных вод

Сам Эйхман просил о помиловании и виновным себя не признавал - оправдывая свои действия тем, что он являлся лишь "винтиком в системе" и должен был исполнять то, что приказывали: мол, непосредственно он никогда евреям зла не причинял и тем более никого не убивал. "Архитектор Холокоста" также отрицал, что был убежденным национал-социалистом, и называл себя "кабинетным преступником", который не может быть привлечен к юридической ответственности. 

Эйхман готовится к процессу в израильской тюрьме. 1961 год

Эйхман готовится к процессу в израильской тюрьме. 1961 год

Эйхман во время процесса слушает требование обвинения вынести ему смертный приговор

Эйхман во время процесса слушает требование обвинения вынести ему смертный приговор

Прошение Эйхмана о помиловании, написанное за два дня до казни

Прошение Эйхмана о помиловании, написанное за два дня до казни

15 декабря 1961 года Адольфа Эйхмана приговорили к смертной казни через повешение. Казнь состоялась в ночь на 1 июня следующего года. Затем тело было кремировано, а пепел развеян в Средиземном море за пределами израильских территориальных вод. Таким образом "архитектор Холокоста" стал вторым и последним человеком в истории Израиля, казненным по приговору суда. В этой стране смертную казнь отменили в 1954 году, но с одним исключением: в отношении лиц, виновных в геноциде, ее применение допускалось. Приговор Эйхману был воспринят как торжество исторической справедливости. 

Банальность зла

В качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде присутствовала Ханна Арендт (Hannah Arendt) - философ и журналист, написавшая по итогам процесса книгу "Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме", в которой характеризует этого нацистского преступника как свободного от идеологий технократа, пытавшегося изобразить себя всего лишь послушным инструментом в руках своих начальников.

Тезисы Ханны Арендт, сформулированные в репортажах из Иерусалима, а потом в отдельно изданной книге, повлияли на ход всей послевоенной дискуссии о Холокосте и роли индивидуума в самом страшном преступлении, совершенном против человечности, в результате которого погибли более шести миллионов европейских евреев.

Смотрите также:

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    За что судили в Нюрнберге

    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

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    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Последующие Нюрнбергские процессы

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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