Как Путин отмечает год Навального в тюрьме

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Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.
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Известный оппозиционер призвал россиян избавиться от страха. По словам Навального, нельзя оставлять свою родину "на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров".
Акция "Возвращение" в поддержку Алексея Навального пройдет в Берлине к годовщине его прилета в Россию из Германии. Аналогичные мероприятия запланированы в десятках городов мира.