Как протесты в Хабаровске стали площадкой для стрит-арта (фотогалерея)

Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

Протестный Новый год

Некоторые хабаровчане так сплотились за полгода протестного движения, что даже Новый год решили встретить вместе. На площади Ленина, где обычно проходят акции собрались около 20 человек - без плакатов и флагов, но с новогодней атрибутикой - и, несмотря на мороз, оставались там около двух часов.

Автор: Евгений Вокул