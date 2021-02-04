Как протесты в Хабаровске стали площадкой для стрит-арта (фотогалерея)

Акции протеста и митинги продолжаются в Хабаровске более полугода. Горожане водят протестные хороводы и рисуют протестные граффити.
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