 Как протесты в Хабаровске стали площадкой для стрит-арта (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.02.2021

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Россия

Как протесты в Хабаровске стали площадкой для стрит-арта (фотогалерея)

Акции протеста и митинги продолжаются в Хабаровске более полугода. Горожане водят протестные хороводы и рисуют протестные граффити.

  • Хабаровчане водят хоровод вдоль оцепления на митинге в поддержку Фургала и Навального 23 января

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Хоровод за народ

    На акции в поддержку Сергея Фургала и Алексея Навального 23 января цепь ОМОНа преградила протестующим выход с площади Ленина. Вскоре после этого люди взялись за руки и стали ходить вдоль оцепления, скандируя "Хоровод за народ!".

  • Надпись красной краской на льду замершего Амура: Мы не сдадимся! Я/Мы Фургал

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Ледяное граффити

    В период новогодних праздников сторонники Сергея Фургала стали краской наносить надписи в поддержку политика на лед замерзшего Амура, хорошо заметные с городской набережной. После этого участники акций протеста даже изменили маршрут шествий, обычно проходящий по центральным улицам, и дважды спускались к реке.

  • Участники акций в Хабаровске возлагают светы к символической могиле честного суда

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Надгробие честных выборов и честного суда

    Одним из главных лозунгов хабаровских протестов стал "Честный суд в Хабаровске". При этом оппозиционно настроенные хабаровчане не верят в справедливость судебных решений и честность выборов. На одну из субботних акций у городского Белого дома протестующие принесли конструкции, по форме напоминающие надгробия, и возложили цветы к символической могиле честного суда.

  • Уличное граффити с портретом Сергея Фургала и надписью С наступающим!

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Граффити на Пушкина

    Маршрут участников акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала обычно пролегает мимо заброшенного двухэтажного здания на улице Пушкина. Первые граффити в поддержку арестованного политика стали появляться там еще летом, перед крупными акциями по субботам. Коммунальные службы закрашивали этот стрит-арт с завидной быстротой. На фото одна из последних картин, нарисованных перед Новым годом.

  • Фургаломобиль: один из главных символов протестов в Хабаровске

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    "Фургаломобиль": один из главных символов протестов в Хабаровске

    "Фургаломобиль" - это микроавтобус-фудтрак. После начала протестов хозяин оклеил его стикерами "Я/Мы Фургал", изображениями арестованного градоначальника и стал сопровождать шествия. Из колонок в автомобиле звучали песни в поддержку Фургала. "Фургаломобиль" быстро стал одним из главных символов протеста. Затем он пришел в техническую негодность, но его сменил "Фургаломобиль 2.0" (на фото).

  • Участник акции держит телевизор, на экран которого нанесены цитаты государственной пропаганды

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Телевизор правды с удавом внутри

    Протестующие в Хабаровске не раз упрекали федеральные каналы в том, что они игнорируют масштабные акции в городе или подают информацию о них в искаженном виде. В итоге на акциях протеста появился "телевизор правды", на экран которого были нанесены самые ходовые тезисы государственной пропаганды. Внутри телевизора лежал удав, символизирующий президента РФ Владимира Путина.

  • Участники протестов в поддержку Фургала встречают на площади Ленина Новый год

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Протестный Новый год

    Некоторые хабаровчане так сплотились за полгода протестного движения, что даже Новый год решили встретить вместе. На площади Ленина, где обычно проходят акции собрались около 20 человек - без плакатов и флагов, но с новогодней атрибутикой - и, несмотря на мороз, оставались там около двух часов.

    Автор: Евгений Вокул


  • Хабаровчане водят хоровод вдоль оцепления на митинге в поддержку Фургала и Навального 23 января

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Хоровод за народ

    На акции в поддержку Сергея Фургала и Алексея Навального 23 января цепь ОМОНа преградила протестующим выход с площади Ленина. Вскоре после этого люди взялись за руки и стали ходить вдоль оцепления, скандируя "Хоровод за народ!".

  • Надпись красной краской на льду замершего Амура: Мы не сдадимся! Я/Мы Фургал

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Ледяное граффити

    В период новогодних праздников сторонники Сергея Фургала стали краской наносить надписи в поддержку политика на лед замерзшего Амура, хорошо заметные с городской набережной. После этого участники акций протеста даже изменили маршрут шествий, обычно проходящий по центральным улицам, и дважды спускались к реке.

  • Участники акций в Хабаровске возлагают светы к символической могиле честного суда

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Надгробие честных выборов и честного суда

    Одним из главных лозунгов хабаровских протестов стал "Честный суд в Хабаровске". При этом оппозиционно настроенные хабаровчане не верят в справедливость судебных решений и честность выборов. На одну из субботних акций у городского Белого дома протестующие принесли конструкции, по форме напоминающие надгробия, и возложили цветы к символической могиле честного суда.

  • Уличное граффити с портретом Сергея Фургала и надписью С наступающим!

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Граффити на Пушкина

    Маршрут участников акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала обычно пролегает мимо заброшенного двухэтажного здания на улице Пушкина. Первые граффити в поддержку арестованного политика стали появляться там еще летом, перед крупными акциями по субботам. Коммунальные службы закрашивали этот стрит-арт с завидной быстротой. На фото одна из последних картин, нарисованных перед Новым годом.

  • Фургаломобиль: один из главных символов протестов в Хабаровске

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    "Фургаломобиль": один из главных символов протестов в Хабаровске

    "Фургаломобиль" - это микроавтобус-фудтрак. После начала протестов хозяин оклеил его стикерами "Я/Мы Фургал", изображениями арестованного градоначальника и стал сопровождать шествия. Из колонок в автомобиле звучали песни в поддержку Фургала. "Фургаломобиль" быстро стал одним из главных символов протеста. Затем он пришел в техническую негодность, но его сменил "Фургаломобиль 2.0" (на фото).

  • Участник акции держит телевизор, на экран которого нанесены цитаты государственной пропаганды

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Телевизор правды с удавом внутри

    Протестующие в Хабаровске не раз упрекали федеральные каналы в том, что они игнорируют масштабные акции в городе или подают информацию о них в искаженном виде. В итоге на акциях протеста появился "телевизор правды", на экран которого были нанесены самые ходовые тезисы государственной пропаганды. Внутри телевизора лежал удав, символизирующий президента РФ Владимира Путина.

  • Участники протестов в поддержку Фургала встречают на площади Ленина Новый год

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Протестный Новый год

    Некоторые хабаровчане так сплотились за полгода протестного движения, что даже Новый год решили встретить вместе. На площади Ленина, где обычно проходят акции собрались около 20 человек - без плакатов и флагов, но с новогодней атрибутикой - и, несмотря на мороз, оставались там около двух часов.

    Автор: Евгений Вокул


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