Как прошел первый день выборов губернатора Ленобласти

В пятницу, 11 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах в 83 субъектах. В восемнадцати из них, включая Ленинградскую область, избиратели решают, кто станет главой региона. Действующему губернатору Александру Дрозденко на этих выборах оппонируют кандидаты из "Справедливой России", ЛДПР и "Гражданской платформы". Петербургский штаб Алексея Навального предложил своим сторонникам проголосовать за любого, кроме Дрозденко.

Оппонента от КПРФ не допустили

Как и в большинстве российских регионов, первый день голосования в Ленобласти прошел без скандалов. Трехдневная процедура впервые применяется на настоящих выборах - в июле ее опробовали на голосовании по поправкам в Конституцию. Центризбирком пришел к выводу, что во время пандемии растянутые на три дня выборы - хорошее решение.

Александр Дрозденко руководит соседней с Петербургом областью последние восемь лет. В июне его выдвижение на новый срок одобрил президент Владимир Путин по видеосвязи. "У вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области", - заявил тогда Путин. В 2012 году кандидатуру Дрозденко на этот пост утвердил парламент Ленобласти по предложению тогдашнего главы государства Дмитрия Медведева. Выборы он выиграл только в 2015 году, получив 82,1% голосов избирателей.

Комиссия разобрала палатку, чтобы вернуться на стационарный участок

Среди конкурентов Дрозденко в этом году не оказалось коммуниста Вадима Гришкова. Леноблизбирком отказал ему в регистрации из-за того, что он не смог собрать достаточно подписей муниципальных депутатов. До этого у него были проблемы и внутри партии: первый секретарь местного обкома КПРФ не стал подписывать протокол выдвинувшей Гришкова конференции. Источники газеты "Ведомости" в администрации президента утверждали, что недопуском кандидатов от Компартии в нескольких регионах Кремль решил "перестраховаться".

Таким образом, в бюллетене оказалось четыре фамилии: Дрозденко из "Единой России", Лебедев из ЛДПР, Перминов из "Справедливой России" и Габитов из "Гражданской платформы". Благодаря жириновцу Андрею Лебедеву за выборами в Ленобласти наблюдают сотни независимых наблюдателей из организации "Наблюдатели Петербурга" и местного штаба Алексея Навального. В этом году Госдума запретила наблюдать за выборами тем, кто не прописан в соответствующем регионе, поэтому единственной возможностью для независимых наблюдателей стало направление от кандидата - в данном случае Лебедева.

Голосование в палатках

Жители Мурина, хотя и прописаны в Ленобласти, работают в основном в Петербурге. Это единственный населенный пункт области, до которого дотягивается питерское метро. Из-за пограничного состояния Мурино постоянно страдает от споров между городом и областью о том, кто должен чинить их дороги и строить инфраструктуру.

На первый "избирательный участок" я наткнулся на центральной улице Мурина - бульваре Менделеева, всего в трех минутах ходьбы от станции. Члены избирательной комиссии, завидев меня, стали о чем-то переговариваться и отворачиваться от камеры. Когда узнали, что к ним пришел журналист, то подобрели: "Ну теперь фотографируйте". Они рассказали, что негативной реакции от прохожих почти не встречают. Некоторые якобы, наоборот, сожалели, что не прихватили с собой паспорт, чтобы проголосовать.

Штормовой ветер сдул палатку, поэтому комиссия решила обойтись без нее

Члены комиссии на следующем выездном участке заявили, что их фотографировать нельзя. Они стеснялись, что не были в полном обмундировании: их палатка никак не стояла из-за штормового ветра, поэтому они от нее вовсе отказались. Разложили столик и на него поставили урну в плотном пакете из "Ашана". Они объяснили, что таких участков по всему Мурину много: с выносными урнами работает каждый стационарный участок. К 15.00 все должны были вернуться в помещение.

Серьезных нарушений не зафиксировали

По пути к местной школе, где расположен стационарный участок, я встретил еще одну комиссию - во дворе у спортивной площадки. Четверо ее членов уже разобрали палатку. Они пожаловались, что голосующих было мало: в урне лежало не больше пяти бюллетеней.

Участок в средней школе №2, г. Мурино, 11 сентября 2020 г.

На участках в средней образовательной школе №2 голосующих тоже оказалось гораздо меньше, чем тружеников избирательной системы. На этих участках муринцы могли выбрать не только губернатора, но и депутатов в местный совет на дополнительных выборах. "Умное голосование" на этих довыборах, судя по их сайту, никого не поддержало.

Координатор организации "Наблюдатели Петербурга" по Ленинградской области Юлия Изюмова сообщила DW, что первый день выборов прошел без скандалов. "В нескольких населенных пунктах была явная скупка голосов, - говорит Изюмова. - В Мурино было подозрение на карусель, но в итоге все разрешилось удачно".

Наблюдательница также подтвердила, что явка в первый день была низкой: почти ни на одном из участков в ее округе не было больше 30 избирателей. В ночь на субботу бюллетени остаются без контроля независимых наблюдателей. По словам Изюмовой, она постарается организовать этот контроль на выходных.

Смотрите также:

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен? Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции: победа Путина? Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ? В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Кому от поправок к Конституции России плохо стало? Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ? В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий. Автор: Сергей Елкин

