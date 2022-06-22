Как предотвратить, чтобы дети из Украины становились жертвами торговли людьми

Согласно данным ООН, с начала войны из Украины в Евросоюз выехало более шести миллионов беженцев, большинство из которых составляют женщины и дети. В ситуации, когда европейские власти не имеют возможности отследить путь каждого беженца, возрастают риски исчезновения людей без вести. Особенно уязвимой категорией являются несовершеннолетние, следующие без сопровождения взрослых. Об этой проблеме, а также о принудительном вывозе украинских детей в Россию DW поговорила с Луиз Боно, старшей сотрудницей по вопросам политики и юриспруденции международной федерацииMissing Children Europe.

DW: Поступали ли в Missing Children Europe обращения с просьбой помочь разыскать украинских детей, пропавших без вести на территории ЕС?

Луиз Боно: Missing Children Europe занимается поиском детей независимо от их национальности или страны происхождения уже более двадцати лет. Когда нам попадались дела детей из Украины, мы за них брались. Но начиная с 24 февраля, мы стали гораздо теснее сотрудничать с членом нашей федерации из Украины - общественной организацией "Магнолия".

Если говорить о статистике таких дел, которые вела Missing Children Europe, то есть о случаях исчезновения украинских детей после пересечения границы с ЕС в период с 24 февраля по 6 июля, то их было 20, и они касались в общей сложности 23 детей. В более чем половине дел речь шла о вывозе ребенка одним из родителей, который, воспользовавшись ситуацией, вызванной войной, вывез ребенка в другую страну без согласия другого. Кроме того Missing Children Europe активно участвовала в расследовании дел, в которых речь шла о двух детях, уехавших в ЕС и потерявших связь с родителями, и трех несовершеннолетних, которые покинули Украину без согласия родителей. Эти дети были найдены в Румынии, Португалии, Германии, Франции и Польше.

Луиз Боно

- Можно ли говорить о том, что война в Украине, в частности, большой поток украинских беженцев в ЕС, увеличивает риски исчезновения детей?

- Как я только что сказала, за пять месяцев войны таких случаев зафиксировано 20. Если мы сравним это количество со статистикой относительно украинских детей, исчезнувших после пересечения границы с ЕС за 2020 год, то мы увидим, что в тот год их было 2. По моему мнению, это свидетельство того, что есть существенное увеличение числа таких случаев. Но правда еще и в том, что точного количества детей, пропавших по дороге в ЕС, мы не знаем.

- Это звучит довольно зловеще. Почему так?

- Дело в том, что о случаях исчезновения ребенка нужно сообщить полиции, чтобы она могла начать расследование. Это должен сделать тот, кто знает, что ребенок исчез. А этого может не произойти, например, когда несовершеннолетние дети едут в ЕС сами. Очень хорошо, что ЕС быстро ввел статус временной защиты для въезжающих на его территорию беженцев, это дает им права на территории Евросоюза. Но между моментом пересечения границы ЕС, например, в Польше или Румынии и моментом регистрации где-то в Испании пролегает довольно длинный путь, во время которого может произойти что угодно.

К сожалению, пока европейская система не позволяет нам знать, все ли дети, пересекающие границу с ЕС, находятся в безопасности. Мы не знаем, был ли ребенок, пересекший границу, зарегистрирован для временной защиты. Или, в случае детей без сопровождения, были ли они зарегистрированы в национальной системе защиты детей. И это большое белое пятно. Мы не можем защитить детей, которых мы не видим. В Missing Children Europe мы можем говорить только о тех случаях, которые попадают к нам, когда члены семьи или те, кто заботятся о ребенке, сообщат о его исчезновении в полицию или позвонят на горячую линию 116 000.

- Женщины с детьми, оказавшись за границей, рискуют попасть в ловушку торговцев людьми и даже быть разлученными со своими детьми. О чем им следует помнить?

- Часто решение уехать принимается в последнюю минуту, у человека нет достаточно времени, чтобы спланировать отъезд, получить информацию о месте, куда он должен попасть и как попасть туда безопасно. В этих обстоятельствах человек оказывается под угрозой эксплуатации и торговли людьми. Мы призываем беженцев изучить признаки торговли людьми. Если кто-то предлагает вам работу и зарплата кажется слишком хорошей, это верный признак того, что с этим предложением что-то не так. Мы также рекомендуем не путешествовать самому, а лучше в группе с людьми, которых вы знаете. Чтобы узнать о признаках торговли людьми больше, нужно зайти на сайт ОБСЕ.

Большинство людей имеют хорошие намерения – волонтеры, правозащитники, члены общественных организаций. Однако потенциально среди них может быть тот, кто хочет воспользоваться ситуацией, когда вы напуганы и одиноки и не знаете, что делать. Если у вас возникли какие-либо сомнения, позвоните в местную службу экстренной помощи, полицию, на горячие линии по вопросам торговли людьми или пропавших детей. Вы можете также набрать общеевропейские линию экстренной помощи 112 или линию помощи пропавшим детям 116 000. Мы также советуем брать с собой не только оригиналы, но и копии документов. И как можно скорее подавать заявление на временную защиту в ЕС. Тогда вы сразу окажетесь в системе, которая защитит вас и ваших детей.

- Однако, похоже, что в зоне наибольшего риска оказываются подростки, которые самостоятельно решают ехать в Европу…

- Да, хотя статистика говорит о том, что цифра украинских детей, которые едут в ЕС без сопровождения взрослых, довольно низкая. Но несмотря на такие показатели, мы должны уделять именно этим детям пристальное внимание. Многие подростки в Украине не чувствуют себя в безопасности из-за войны и ищут возможности уехать без ведома родителей, выбирая для этого не самые безопасные способы. Они общаются в разных онлайн-чатах с людьми, которых не знают. И это довольно большой риск для детей.

Поэтому мы призываем подростков не давать незнакомым людям информацию о себе, не делиться с ними своими планами. Мы советуем родителям говорить со своими детьми о войне, о желании уехать из Украины, которое вполне естественно. Таким образом, вы можете предотвратить то, что ребенок доверится незнакомцу и станет потенциальной жертвой торговцев людьми.

- Какие механизмы вы используете для поиска пропавших детей?

- Главная задача Missing Children Europe - координировать сеть горячих линий 116 000. Мы не проводим собственных расследований, но поддерживаем горячие линии в трансграничных случаях. Обычно большинство сообщений о пропавших детях из Украины получает наш украинский партнер "Магнолия". Иногда мы получаем их непосредственно через наш веб-сайт. В таком случае мы присылаем отчет в "Магнолию", которая выполняет дальнейшие действия.

О случаях исчезновения ребенка всегда нужно сообщать полиции. Если появляются основания полагать, что ребенок из Украины пересек границу, украинские правоохранительные органы должны оформить "желтое уведомление" - это глобальное сообщение о розыске пропавшего без вести ребенка или взрослого. Таким образом, украинские правоохранители предупреждают об этом правоохранительные органы других стран, чтобы они могли продолжить расследование.

- Согласно информации украинских властей, с начала войны российские силы принудительно депортировали в Россию более шести тысяч украинских детей. Информации о судьбе этих детей почти нет. Что делать в таких случаях?

- Мы в Missing Children Europe глубоко озабочены сообщениями о насильственном вывозе украинских детей на территорию Российской Федерации. Через нашу членскую общественную организацию "Магнолия" мы были причастны к расследованию одного дела о похищении украинского ребенка российскими военными. Речь идет о 16-летнем Владе Буряке, сыне главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Мальчик был захвачен на российском блокпосту во время эвакуации в начале апреля. Ребенка освободили после трех месяцев плена. "Магнолия" предоставила помощь отцу Влада в этот тяжелый период. Важную роль в освобождении ребенка сыграло международное давление и внимание СМИ. На мой взгляд, важно, чтобы тема вывоза украинских детей в Россию постоянно была на виду, чтобы об этом знало международное сообщество.

Мы также обеспокоены тем, что Россия специально изменила свое законодательство, чтобы упростить усыновление украинских детей с временно оккупированных территорий. Усыновление никогда не должно происходить во время или сразу после чрезвычайных ситуаций, а дети, разлученные со своими родителями во время гуманитарной чрезвычайной ситуации, не могут считаться сиротами. Единственным приемлемым решением в этих случаях является воссоединение семьи, если оно отвечает интересам ребенка.

Смотрите также:

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Нужно уезжать! 24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Для пятилетних приключение, старшие понимают больше Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми На заправках очереди за бензином и кофе Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Бензин в канистре носили руками к машине В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Это не квест. А если сломается машина или закончится еда? Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми На дорогах - коллапс, множество блокпостов На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Ночлег в школе в неизвестном селе По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше. Автор: Анатолий Колесников

