Как политический кризис в Беларуси повлиял на жизнь бездомных

В столовую для бездомных в Минске в день приходит до 90 человек. Не все из них бездомные в прямом понимании этого слова, значительная часть посетителей - люди, оказавшиеся в затруднительном материальном положении, и количество последних постоянно растет, отмечает координатор этого социального проекта Валерий Еренкевич. Столовая работает в будни, в выходные нуждающиеся идут в аналогичный пункт питания, который организовал еще один общественный активист Александр Черницкий. Таким образом, люди могут получать еду ежедневно. Но таких проектов в Беларуси немного.

Проекты помощи бездомным в Минске прекращают работу

"Нам, конечно, стало сложнее работать. Практически нет общественных организаций, которые помогали бы бездомным, ситуация настолько тяжелая, что люди, которые и хотели бы этим заниматься, просто боятся", - рассказывает Еренкевич. До прошлого лета на 90% этот проекта финансировала некоммерческая благотворительная медиаплатформа "Имена". В июле 2021 года Мингорисполком принял решениео ее ликвидации (официально "Имена" еще не ликвидированы, продолжаются судебные разбирательства, представители платформы прошли все инстанции, за исключением Верховного суда. - Ред.), все проекты были заморожены. К счастью, с помощью общественного объединения "Отклик" Валерию Еренкевичу удалось найти частного спонсора, который оплачивает аренду помещения столовой и минимальные зарплаты работающих там людям.

Валерий Еренкевич

В декабре прекратил работу проект "Уличная медицина" . "Мы приняли такое решение, потому что нам все сложнее в текущих условиях делать то, что обычно делают НКО и благотворительные инициативы: легально вести деятельность, рассказывать о своей миссии и ценностях, делиться историями волонтеров и пациентов, привлекать средства и доноров, а также обеспечивать безопасность наших волонтeров", - сообщили представители инициативы.

Eще в январе 2021 двух волонтерок "Уличной медицины" Карину Радченко и Татьяну Лобозу задержали в то время, как они помогали бездомным людям на улице, девушкам присудили 15 суток административного ареста.

На днях о прекращении работы сообщила и инициатива анархистов "Еда вместо бомб", занимавшаяся раздачей еды бездомным. "На этот шаг нас подтолкнули определенные события, произошедшие с участниками и участницами инициативы ранее, личные мотивы и осознание того, что сейчас мы не можем существовать как "Еда вместо бомб", а наши полумеры - пляски под дудку режима, которые рано или поздно закончатся преследованием активистов за их политическую позицию", - говорится в Instagram проекта.

Милиция задерживала и волонтеров, и бездомных

"Проект "Еда вместо бомб"долго выбирал различные формы работы, чтобы это было более безопасно и для волонтеров, и для бездомных, потому что были инциденты, когда приезжала милиция и задерживала и бездомных, и людей, которых их кормили", - отмечают экс-сотрудники правозащитной организации Human Constanta (ликвидирована властями в июле 2021 года. - Ред.).

Очередь за едой в столовую для бездомных Валерия Еренкевича, Минск, лето 2021 года

Из-за репрессий в отношении гражданского общества в Беларуси поддержка проектов помощи бездомным со стороны общественных организаций значительно сократилась.

"Платформа "Имена" собирала деньги на восстановление документов бездомным. Одна из основных проблем таких людей - они не могут социализироваться в полной степени, потому что у них нет документов. И это была очень важная и полезная программа. Несколько юридических организаций помогали с правовыми аспектами, в том числе с восстановлением прав на жилье", - говорят правозащитники.

По-прежнему помощь бездомным в Беларуси оказывают различные религиозные организации, такие как благотворительное католическое общество Каритас, протестантские церкви, некоторые православные монастыри. Но, по словам правозащитников, для того, чтобы такие организации приняли людей, есть много условий, связанных с распорядком дня, работой, молитвами. Далеко не все на это готовы.

Что для помощи бездомным делает государство?

Что касается государственного механизма помощи бездомным, то это центры ночного пребывания. На всю Беларусь их сейчас 9: в Минске, во всех областных и трех районных городах. Принимают там далеко не всех, есть список условий, в том числе наличие у бездомных документов. В таких центрах люди могут находиться ежедневно с 18.00 до 8.00, также там они могут помыться и получить базовую медпомощь.

"Был момент, когда в первую волну коронавируса бездомных просто запирали в этих центрах, им было нечего есть, еду привозили волонтеры", - рассказывают в Human Constanta.

Суп в столовой для бездомных Валерия Еренкевича, Минск

Есть отдельные программы поддержки людей в тяжелом положении в отделениях Белорусского Общества Красного Креста. Например, кризисный центр с 2018 года работает в Гомеле. "В Беларуси всегда было непросто с оказанием помощи бездомным. Содействие властей на такие инициативы сложно получить. Много проблем, связанных с юридическим полем, положением бездомных людей, отсутствием материальных возможностей", - комментируют правозащитники.

"Из-за пандемии короновируса пищу мы выдаем на улице, кроме того, в нашем здании отрезали отопление. С продуктами помогают фермеры, дают бесплатно овощи, неравнодушные люди покупают крупы, птицефабрика в Дзержинске (город недалеко от Минска. - Ред.) продает выбракованное мясо, - рассказывает Валерий Еренкевич . - Немалую помощь оказывают церкви, сотрудничаем с районным отделением Красного Креста. Раньше получали гуманитарную помощь из заграницы, теперь ее нет".

По словам координатора социального проекта , бездомным в Беларуси некуда идти, государственные ночлежки не могут принять и половины нуждающихся, да и не все туда обращаются. Остаются электрички, вокзалы, подвалы, подъезды.

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