 Немцы выбирают, какую птицу спасать в первую очередь (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.10.2020

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По Германии

Немцы выбирают, какую птицу спасать в первую очередь (фото)

Проект "Птица года" существует в Германии уже 50 лет. Каждый год экологи называют пернатых, особенно нуждающихся в охране. В юбилей акции жители страны сами выберут такую птицу.

Обыкновенный зимородок. Бранденбург

"Птица года"- проект немецкого Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV). Каждый год экологи определяют, какому виду птиц требуется повышенное общественное внимание для улучшения охранных мер.

В 2020 году звание "Птицы года" носит обыкновенная горлица (Turteltaube). За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. С другими "птицами года" можно ознакомиться в фотогалерее ниже.
Фотогалерея: Немецкие птицы года

  • Обыкновенная горлица

    Немецкие птицы года

    В 2020 году "Птицей года" в Германии станет обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года"- проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?

  • Полевой жаворонок

    Немецкие птицы года

    2019

    Полевой жаворонок (Feldlerche)

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    Обыкновенный скворец (Star)

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


По случаю юбилея в выборе самой важной птицы будущего года впервые участвуют все жители Германии. Выдвинуть своего фаворита на номинацию они могут на сайте www.vogeldesjahres.de, где представлены фотографии 307 видов птиц, обитающих в Германии, с информацией о степени угрозы их исчезновения. Отбор кандидатов на звание "Птицы года - 2021" пройдет в два тура. До 15 декабря составят список топ-10 из номинантов, получивших больше всего голосов. Спустя месяц стартует финал. Победителя объявят 19 марта будущего года.

Cкриншот сайта Vogeldesjahres.de

45 процентов видов пернатых, гнездящихся в Германии, внесены в Красную книгу: им угрожает исчезновение. Еще семь процентов местных птиц имеют статус "уязвимых" и нуждаются в охране. Беспокойство экологов вызывает прежде всего ситуация с чибисами, куропатками, полевыми жаворонками, а также другими видами птиц, предпочитающих сельские ландшафты. За последние 40 лет популяция полевых птиц сократилась на треть.

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    Пословица "Одна ласточка весны не делает" есть и в немецком языке. Только вместо весны у немцев - лето: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Значение то же: по первым признакам не стоит делать далеко идущие выводы.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Голубка на крыше

    И поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" тоже есть в немецком. Но звучит она несколько иначе: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" - "Лучше воробей в руке, чем голубка на крыше". В общем, радуйся тому, что у тебя есть, и не гонись за добычей покрупнее.

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    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Плюс на минус

    Интересную метаморфозу претерпело немецкое выражение "den Vogel abschießen" - "подстрелить птичку". Когда-то оно носило характер исключительно положительный: что-то особенно удачно сделать, добиться выдающегося успеха. Сегодня его употребляют только в ироническом контексте, в значении "сесть в лужу", опростоволоситься.

  • Пословицы и погворки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Крыша со свистом

    Выражение "Er hat einen Vogel" ("У него - птица") означает в немецком: он с "приветом", у него не все дома. Покрутить пальцем у виска или постучать пальцем по лбу - по-немецки "jemandem den Vogel zeigen" ("показать птичку"). Есть варианты - например, "Bei dir piept es wohl" ("У тебя птички свистят"). Означает примерно то же, что и русская идиома "У тебя крыша поехала". Богат немецкий язык!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Лучше поздно, чем рано

    Вполне назидательно звучит поговорка "Der frühe Vogel fängt den Wurm" - "Ранняя птичка ловит червячка" или, другими словами, "Кто рано встает, тому бог дает". Но существует и другая, можно сказать, с противоположным смыслом: "'Vögel, die früh singen, holt am Abend die Katze" - "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела". Вот и разберись тут!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Зря петух надрывается

    Петухов и кур в немецких фразеологизмах - целые птицефермы. "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn" - "И слепая курочка когда-нибудь да найдет зернышко", то есть "и дураку иногда везет" или "и на старуху бывает проруха". "Da lachen ja die Hühner " - буквально "курам на смех". "Danach kräht kein Hahn mehr" ("Об этом ни один петух не кричит"): никого это уже не интересует.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    В цветнике

    Но, может быть, самое замечательное "петушиное" немецкое выражение: это "Hahn im Korb" - "петух в корзине" в буквальном переводе. Означает: единственный мужчина в женском обществе, баловень женщин. Так сказать, в "цветнике". Сравнение с петухом здесь, наверное, особенно удачно.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Что знает гриф-стервятник?

    Немецкое выражение "Weiß der Geier!" - "Гриф его знает!" (с вариантом "Weiß der Kuckuck!", где вместо грифа-стервятника кукушка) - возникло очень давно, наверное, еще в Средние века. Означает оно: "Черт его знает!" Но имя черта в те времена упоминать не рекомендовалось (вдруг накликаешь), вот и подставили вместо него пернатых. В русском языке точно так же возникло выражение "Шут его знает!"

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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