Немцы выбирают, какую птицу спасать в первую очередь (фото)

"Птица года"- проект немецкого Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV). Каждый год экологи определяют, какому виду птиц требуется повышенное общественное внимание для улучшения охранных мер.
В 2020 году звание "Птицы года" носит обыкновенная горлица (Turteltaube). За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. С другими "птицами года" можно ознакомиться в фотогалерее ниже.
Фотогалерея: Немецкие птицы года
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Немецкие птицы года
В 2020 году "Птицей года" в Германии станет обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года"- проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?
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Немецкие птицы года
2019
Полевой жаворонок (Feldlerche)
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Немецкие птицы года
2018
Обыкновенный скворец (Star)
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Немецкие птицы года
2017
Серая неясыть (Waldkauz)
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Немецкие птицы года
2016
Черноголовый щегол (Stieglitz)
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Немецкие птицы года
2015
Ястреб-тетеревятник (Habicht)
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Немецкие птицы года
2014
Зеленый дятел (Grünspecht)
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Немецкие птицы года
2013
Бекас (Bekassine)
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Немецкие птицы года
2012
Галка (Dohle)
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Немецкие птицы года
2011
Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)
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Немецкие птицы года
2010
Большой баклан (Kormoran)
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Немецкие птицы года
2009
Обыкновенный зимородок (Eisvogel)
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Немецкие птицы года
2008
Обыкновенная кукушка (Kuckuck)
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Немецкие птицы года
2007
Обыкновенная пустельга (Turmfalke)
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Немецкие птицы года
2006
Обыкновенный поползень (Kleiber)
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Немецкие птицы года
2005
Обыкновенный филин (Uhu)
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Немецкие птицы года
2004
Крапивник (Zaunkönig)
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Немецкие птицы года
2003
Черный стриж (Mauersegler)
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Немецкие птицы года
2002
Домовый воробей (Spatz)
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Немецкие птицы года
2001
Большая поганка (Haubentaucher)
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Немецкие птицы года
2000
Красный коршун (Rotmilan)
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Немецкие птицы года
1999
Обыкновенная овсянка (Goldammer)
Автор: Максим Нелюбин
По случаю юбилея в выборе самой важной птицы будущего года впервые участвуют все жители Германии. Выдвинуть своего фаворита на номинацию они могут на сайте www.vogeldesjahres.de, где представлены фотографии 307 видов птиц, обитающих в Германии, с информацией о степени угрозы их исчезновения. Отбор кандидатов на звание "Птицы года - 2021" пройдет в два тура. До 15 декабря составят список топ-10 из номинантов, получивших больше всего голосов. Спустя месяц стартует финал. Победителя объявят 19 марта будущего года.
45 процентов видов пернатых, гнездящихся в Германии, внесены в Красную книгу: им угрожает исчезновение. Еще семь процентов местных птиц имеют статус "уязвимых" и нуждаются в охране. Беспокойство экологов вызывает прежде всего ситуация с чибисами, куропатками, полевыми жаворонками, а также другими видами птиц, предпочитающих сельские ландшафты. За последние 40 лет популяция полевых птиц сократилась на треть.
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
Первая ласточка лета не делает
Пословица "Одна ласточка весны не делает" есть и в немецком языке. Только вместо весны у немцев - лето: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Значение то же: по первым признакам не стоит делать далеко идущие выводы.
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
Голубка на крыше
И поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" тоже есть в немецком. Но звучит она несколько иначе: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" - "Лучше воробей в руке, чем голубка на крыше". В общем, радуйся тому, что у тебя есть, и не гонись за добычей покрупнее.
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
Плюс на минус
Интересную метаморфозу претерпело немецкое выражение "den Vogel abschießen" - "подстрелить птичку". Когда-то оно носило характер исключительно положительный: что-то особенно удачно сделать, добиться выдающегося успеха. Сегодня его употребляют только в ироническом контексте, в значении "сесть в лужу", опростоволоситься.
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
Крыша со свистом
Выражение "Er hat einen Vogel" ("У него - птица") означает в немецком: он с "приветом", у него не все дома. Покрутить пальцем у виска или постучать пальцем по лбу - по-немецки "jemandem den Vogel zeigen" ("показать птичку"). Есть варианты - например, "Bei dir piept es wohl" ("У тебя птички свистят"). Означает примерно то же, что и русская идиома "У тебя крыша поехала". Богат немецкий язык!
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
Лучше поздно, чем рано
Вполне назидательно звучит поговорка "Der frühe Vogel fängt den Wurm" - "Ранняя птичка ловит червячка" или, другими словами, "Кто рано встает, тому бог дает". Но существует и другая, можно сказать, с противоположным смыслом: "'Vögel, die früh singen, holt am Abend die Katze" - "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела". Вот и разберись тут!
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
Зря петух надрывается
Петухов и кур в немецких фразеологизмах - целые птицефермы. "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn" - "И слепая курочка когда-нибудь да найдет зернышко", то есть "и дураку иногда везет" или "и на старуху бывает проруха". "Da lachen ja die Hühner " - буквально "курам на смех". "Danach kräht kein Hahn mehr" ("Об этом ни один петух не кричит"): никого это уже не интересует.
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
В цветнике
Но, может быть, самое замечательное "петушиное" немецкое выражение: это "Hahn im Korb" - "петух в корзине" в буквальном переводе. Означает: единственный мужчина в женском обществе, баловень женщин. Так сказать, в "цветнике". Сравнение с петухом здесь, наверное, особенно удачно.
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Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке
Что знает гриф-стервятник?
Немецкое выражение "Weiß der Geier!" - "Гриф его знает!" (с вариантом "Weiß der Kuckuck!", где вместо грифа-стервятника кукушка) - возникло очень давно, наверное, еще в Средние века. Означает оно: "Черт его знает!" Но имя черта в те времена упоминать не рекомендовалось (вдруг накликаешь), вот и подставили вместо него пернатых. В русском языке точно так же возникло выражение "Шут его знает!"
Автор: Ефим Шуман