Немцы выбирают, какую птицу спасать в первую очередь (фото)

"Птица года"- проект немецкого Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV). Каждый год экологи определяют, какому виду птиц требуется повышенное общественное внимание для улучшения охранных мер.

В 2020 году звание "Птицы года" носит обыкновенная горлица (Turteltaube). За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. С другими "птицами года" можно ознакомиться в фотогалерее ниже.

Фотогалерея: Немецкие птицы года

Немецкие птицы года В 2020 году "Птицей года" в Германии станет обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года"- проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?

Немецкие птицы года 2019 Полевой жаворонок (Feldlerche)

Немецкие птицы года 2018 Обыкновенный скворец (Star)

Немецкие птицы года 2017 Серая неясыть (Waldkauz)

Немецкие птицы года 2016 Черноголовый щегол (Stieglitz)

Немецкие птицы года 2015 Ястреб-тетеревятник (Habicht)

Немецкие птицы года 2014 Зеленый дятел (Grünspecht)

Немецкие птицы года 2013 Бекас (Bekassine)

Немецкие птицы года 2012 Галка (Dohle)

Немецкие птицы года 2011 Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

Немецкие птицы года 2010 Большой баклан (Kormoran)

Немецкие птицы года 2009 Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

Немецкие птицы года 2008 Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

Немецкие птицы года 2007 Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

Немецкие птицы года 2006 Обыкновенный поползень (Kleiber)

Немецкие птицы года 2005 Обыкновенный филин (Uhu)

Немецкие птицы года 2004 Крапивник (Zaunkönig)

Немецкие птицы года 2003 Черный стриж (Mauersegler)

Немецкие птицы года 2002 Домовый воробей (Spatz)

Немецкие птицы года 2001 Большая поганка (Haubentaucher)

Немецкие птицы года 2000 Красный коршун (Rotmilan)

Немецкие птицы года 1999 Обыкновенная овсянка (Goldammer) Автор: Максим Нелюбин



По случаю юбилея в выборе самой важной птицы будущего года впервые участвуют все жители Германии. Выдвинуть своего фаворита на номинацию они могут на сайте www.vogeldesjahres.de, где представлены фотографии 307 видов птиц, обитающих в Германии, с информацией о степени угрозы их исчезновения. Отбор кандидатов на звание "Птицы года - 2021" пройдет в два тура. До 15 декабря составят список топ-10 из номинантов, получивших больше всего голосов. Спустя месяц стартует финал. Победителя объявят 19 марта будущего года.





45 процентов видов пернатых, гнездящихся в Германии, внесены в Красную книгу: им угрожает исчезновение. Еще семь процентов местных птиц имеют статус "уязвимых" и нуждаются в охране. Беспокойство экологов вызывает прежде всего ситуация с чибисами, куропатками, полевыми жаворонками, а также другими видами птиц, предпочитающих сельские ландшафты. За последние 40 лет популяция полевых птиц сократилась на треть.

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