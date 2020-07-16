Как Фридланд стал ''воротами в Германию''

Один из старейших в Германии лагерей по приему переселенцев и беженцев Фридланд отмечает 75-летний юбилей. Через него в ФРГ прибыло более 4 миллионов человек.
Лагерь по приему переселенцев и беженцев Фридланд был создан 75 лет назад, в сентябре 1945 года, по инициативе англичан в одноименном нижнесаксонском поселке Фридланд (Friedland), который находился на стыке трех федеральных земель, оказавшихся в разных оккупационных зонах разделенной Германии.
В те годы многие немцы стремились из советской зоны перейти в британскую. Вскоре желающих оказалось так много, что англичане решили создать для беженцев приемный пункт во Фридланде. "Так как смена зоны была связана с пересечением границы, возникло понятие пограничного лагеря", - объясняет в интервью DW его нынешний директор Хайнрих Хёрншемайер (Heinrich Hörnschemeyer).
За все годы существования Фридланд принял более четырех миллионов человек. "Только после окончания Второй мировой войны через него прошли сотни тысяч немцев, изгнанных с территорий, принадлежавших Германии до начала военных действий", - подчеркивает Хайнрих Хёрншемайер.
Чтобы представить себе, насколько массовым был приток людей в Западную Германию, Хёрншемайер называет какую цифру: "В 1948 году ежедневно работники столовой Фридланда нарезали для беженцев более десяти тысяч ломтей хлеба".
В конце 50-х годов прошлого века благодаря успешным переговорам в Москве тогдашнего канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) Фридланд стал "воротами к свободе" (Tor zur Freiheit), как его назвали политики, для немцев, возвращавшихся из советского плена. Это название, по словам Хёрншемайера, Фридланд также подтвердил как для граждан ГДР, бежавших в ФРГ еще до падения Берлинской стены через Венгрию и Чехословакию, так и для сотен тысяч этнических немцев из бывшего СССР, стремившихся на родину предков.
В начале 2000-х число прибывавших в ФРГ переселенцев из стран Восточной Европы резко сократилось, а многие лагеря по их приему в других федеральных землях закрылись. Фридланду с его 75-летней историей это не грозит.
Сегодня он по-прежнему принимает поздних переселенцев из республик бывшего СССР, еврейских эмигрантов из постсоветских стран и тех, кто претендует на получение убежища в Германии по политическим мотивам - беженцев из Ирака, Сирии, Северной Африки и Афганистана, уточняет Хайнрих Хёрншемайер. В лагере, по данным его директора, проживает около 600 человек. Для сравнения население городка Фридланд всего лишь в два раза больше - 1300 человек.
По воспоминаниям Хёрншемайера, в 1990-х годах в лагере одновременно находилось до 2000 переселенцев, но тогда он выполнял функцию распределительного пункта, из которого людей отправляли в разные федеральные земли. Большим испытанием для Фридланда стал миграционный кризис осенью 2015 года, когда в Германию прибыли беженцы из Сирии. Тогда лагерь едва справлялся с потоком людей, искавших в Германии убежища. Дело доходило до того, что в помещениях Фридланда одновременно находилось более 3500 беженцев - больше, чем жителей самого городка. Но к концу года ситуация вновь нормализовалась, рассказывает директор.
Heimkehrerweg - в переводе с немецкого "Дорога домой" - так называется улица, ведущая от железнодорожной станции к лагерю. Именно с нее в 2012 году начались реставрационные работы для создания мемориального комплекса - музея Фридланд.
"В него вошли здание вокзала, выкупленного у немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (на главном фото статьи - Ред.), сама улица, ведущая в лагерь, часовня, знаменитый колокол, ставший для многих символом родины, памятник военнопленным, возвращавшимся домой, и металлический жилой барак, сохранившийся с 1945 года", - перечисляет Хайнрих Хёрншемайер.
По его данным, на создание музеябыло в общей сложности потрачено 20 миллионов евро. Расходы поделили между собой правительство земли Нижняя Саксония и федеральное правительство Германии. Работы над реализацией проекта продолжались в течение десяти лет, а в марте 2016 года музей был торжественно открыт для посетителей.
В нем собраны фотоэкспонаты, документальные свидетельства, личные вещи и видеозаписи, снятые самими переселенцами и беженцами. Главная экспозиция выставлена в здании бывшего вокзала Фридланда. В 2023 году запланировано открытие нового помещения музея, в котором будет показана новейшая история лагеря Фридланд, начиная с миграционного кризиса 2015 года до сегодняшнего дня.
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