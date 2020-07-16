Как Фридланд стал ''воротами в Германию''

Лагерь по приему переселенцев и беженцев Фридланд был создан 75 лет назад, в сентябре 1945 года, по инициативе англичан в одноименном нижнесаксонском поселке Фридланд (Friedland), который находился на стыке трех федеральных земель, оказавшихся в разных оккупационных зонах разделенной Германии.

В те годы многие немцы стремились из советской зоны перейти в британскую. Вскоре желающих оказалось так много, что англичане решили создать для беженцев приемный пункт во Фридланде. "Так как смена зоны была связана с пересечением границы, возникло понятие пограничного лагеря", - объясняет в интервью DW его нынешний директор Хайнрих Хёрншемайер (Heinrich Hörnschemeyer).

Фридланд: 75 лет истории

За все годы существования Фридланд принял более четырех миллионов человек. "Только после окончания Второй мировой войны через него прошли сотни тысяч немцев, изгнанных с территорий, принадлежавших Германии до начала военных действий", - подчеркивает Хайнрих Хёрншемайер.

Хайнрих Хёрншемайер

Чтобы представить себе, насколько массовым был приток людей в Западную Германию, Хёрншемайер называет какую цифру: "В 1948 году ежедневно работники столовой Фридланда нарезали для беженцев более десяти тысяч ломтей хлеба".

В конце 50-х годов прошлого века благодаря успешным переговорам в Москве тогдашнего канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) Фридланд стал "воротами к свободе" (Tor zur Freiheit), как его назвали политики, для немцев, возвращавшихся из советского плена. Это название, по словам Хёрншемайера, Фридланд также подтвердил как для граждан ГДР, бежавших в ФРГ еще до падения Берлинской стены через Венгрию и Чехословакию, так и для сотен тысяч этнических немцев из бывшего СССР, стремившихся на родину предков.

Колокол, ставший для многих символом родины

В начале 2000-х число прибывавших в ФРГ переселенцев из стран Восточной Европы резко сократилось, а многие лагеря по их приему в других федеральных землях закрылись. Фридланду с его 75-летней историей это не грозит.

Кто сегодня живет в лагере Фридланд

Сегодня он по-прежнему принимает поздних переселенцев из республик бывшего СССР, еврейских эмигрантов из постсоветских стран и тех, кто претендует на получение убежища в Германии по политическим мотивам - беженцев из Ирака, Сирии, Северной Африки и Афганистана, уточняет Хайнрих Хёрншемайер. В лагере, по данным его директора, проживает около 600 человек. Для сравнения население городка Фридланд всего лишь в два раза больше - 1300 человек.

По воспоминаниям Хёрншемайера, в 1990-х годах в лагере одновременно находилось до 2000 переселенцев, но тогда он выполнял функцию распределительного пункта, из которого людей отправляли в разные федеральные земли. Большим испытанием для Фридланда стал миграционный кризис осенью 2015 года, когда в Германию прибыли беженцы из Сирии. Тогда лагерь едва справлялся с потоком людей, искавших в Германии убежища. Дело доходило до того, что в помещениях Фридланда одновременно находилось более 3500 беженцев - больше, чем жителей самого городка. Но к концу года ситуация вновь нормализовалась, рассказывает директор.

Музей в лагере

Heimkehrerweg - в переводе с немецкого "Дорога домой" - так называется улица, ведущая от железнодорожной станции к лагерю. Именно с нее в 2012 году начались реставрационные работы для создания мемориального комплекса - музея Фридланд.

Металлический жилой барак, сохранившийся с 1945 года

"В него вошли здание вокзала, выкупленного у немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (на главном фото статьи - Ред.), сама улица, ведущая в лагерь, часовня, знаменитый колокол, ставший для многих символом родины, памятник военнопленным, возвращавшимся домой, и металлический жилой барак, сохранившийся с 1945 года", - перечисляет Хайнрих Хёрншемайер.

Один из выставочных залов музея

По его данным, на создание музеябыло в общей сложности потрачено 20 миллионов евро. Расходы поделили между собой правительство земли Нижняя Саксония и федеральное правительство Германии. Работы над реализацией проекта продолжались в течение десяти лет, а в марте 2016 года музей был торжественно открыт для посетителей.

В нем собраны фотоэкспонаты, документальные свидетельства, личные вещи и видеозаписи, снятые самими переселенцами и беженцами. Главная экспозиция выставлена в здании бывшего вокзала Фридланда. В 2023 году запланировано открытие нового помещения музея, в котором будет показана новейшая история лагеря Фридланд, начиная с миграционного кризиса 2015 года до сегодняшнего дня.

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